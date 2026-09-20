📊 Xem thống kê chi tiết trận Angers 2-0 Estac Troyes: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-angers-2-0-estac-troyes-amine-sbai-toa-sang-angers-gianh-tron-3-diem-465623.html

Angers2 - 0Estac TroyesKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Angers tiếp đón Estac Troyes.

13'Angers kiểm soát bóng nhỉnh hơn

Sau hơn 10 phút đầu trận, Angers là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40%. Dù vậy, các tình huống lên bóng của cả hai bên vẫn chưa thực sự tạo ra đột biến khi tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 3 - 2 và chưa bên nào có pha sút trúng đích (0 - 0).

26'Angers cầm bóng áp đảo nhưng Troyes sắc bén hơn

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Angers đang vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng với 69% - 31%, song thế trận tấn công của họ vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ nét. Ngược lại, Estac Troyes chơi rình rập đầy khó chịu và tạo ra nhiều pha sóng gió hơn với 0 - 7 phạt góc cùng số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 4 - 6.

35'Thẻ vàng cho Iron Gomis

Phút 35, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Iron Gomis bên phía Estac Troyes sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Stade Raymond Kopa vẫn diễn ra rất giằng co khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

38'Angers cầm bóng nhiều nhưng Troyes dứt điểm sắc hơn

Tiến về cuối hiệp một ở phút 38, Angers chiếm ưu thế lớn về thời lượng kiểm soát bóng với 64% - 36% nhưng chưa thể tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Estac Troyes chơi rình rập đầy khó chịu và vượt trội ở các tình huống hãm thành với tổng số pha dứt điểm 5 - 9 cùng cách biệt phạt góc áp đảo 0 - 7.

42'Prosper Peter mở tỷ số cho Angers

Phút 42, Prosper Peter tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa Angers vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trên sân Stade Raymond Kopa. Pha lập công này giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc trước giờ nghỉ giải lao trong bối cảnh đối thủ Estac Troyes dứt điểm nhiều hơn.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Estac Troyes nỗ lực tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, dù Angers vẫn nắm quyền chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 61% - 39%, Estac Troyes đang dốc sức gây sức ép nhằm rút ngắn cách biệt. Đội khách vượt trội ở số lần dứt điểm (7 - 10) cùng thông số phạt góc áp đảo 0 - 8, nhưng việc cả hai đội mới chỉ có số pha trúng đích khiêm tốn 2 - 2 khiến tỷ số vẫn tạm thời là 2-0 nghiêng về Angers.

51'VAR từ chối bàn thắng của Amine El Ouazzani

Phút 51, VAR can thiệp và từ chối bàn thắng của Amine El Ouazzani bên phía Angers. Đội chủ nhà lỡ cơ hội nới rộng cách biệt và tỷ số trên sân Stade Raymond Kopa vẫn tạm thời được giữ nguyên ở mức 1-0 nghiêng về Angers.

57'Amine Sbaï nhân đôi cách biệt cho Angers

Phút 57, Amine Sbaï tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng nới rộng cách biệt lên 2-0 cho Angers trước Estac Troyes. Pha lập công này giúp đội chủ sân Stade Raymond Kopa tạo ra lợi thế vô cùng an toàn trong hiệp hai.

62'Angers giữ chắc lợi thế hai bàn

Bước qua phút 62, Angers vẫn làm chủ nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng 61% - 39% trước Estac Troyes. Đội khách nỗ lực dâng cao tìm kiếm cơ hội và vượt trội về số pha dứt điểm (8 - 13) cũng như phạt góc (0 - 8), nhưng sự hiệu quả vẫn thuộc về đội chủ nhà khi đang bảo toàn cách biệt dẫn trước 2-0.

63'Jim Allevinah dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 63, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jim Allevinah bên phía Angers sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 2-0 trên sân Stade Raymond Kopa, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Estac Troyes.

67'Estac Troyes thay đổi nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 67, Estac Troyes có sự điều chỉnh đội hình khi Lucas Maronnier được tung vào sân thế chỗ của Noah Donkor. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 trên sân Stade Raymond Kopa, đội khách buộc phải làm mới phương án thi đấu với hy vọng xoay chuyển cục diện.

67'Estac Troyes tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 67, Estac Troyes quyết định làm mới hàng công khi rút Timothee Nkada rời sân để nhường chỗ cho Hugo Picard. Đang bị Angers dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt trong phần còn lại của trận đấu.

67'Estac Troyes tăng cường hàng công với Renaud Ripart

Phút 67, Estac Troyes quyết định làm mới đội hình khi rút Mouhamed Diop ra nghỉ và tung Renaud Ripart vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

69'Angers làm mới hàng công với Usman Simbakoli

Phút 69, Angers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Prosper Peter rời sân nhường chỗ cho Usman Simbakoli. Đang dẫn trước 2-0 trên sân Stade Raymond Kopa, đội chủ nhà chủ động bổ sung thể lực nhằm duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

69'Angers làm mới hàng công với Djibirin

Phút 69, Angers tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Harouna Djibirin được tung vào sân để thay thế Jim Allevinah, cầu thủ trước đó đã phải nhận thẻ vàng. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Stade Raymond Kopa, đội chủ nhà có thể đang hướng tới việc giữ vững thế trận an toàn.

73'Estac Troyes tăng cường hàng công

Phút 73, Estac Troyes tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Jérémy Le Douaron ra nghỉ để nhường chỗ cho Yacouba Koné. Đội khách đang bị dẫn 2-0 và cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

74'Angers kiểm soát bóng dù đối thủ nỗ lực dứt điểm

Bước sang phút 74, Angers vẫn làm chủ cục diện nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38% để bảo toàn lợi thế dẫn 2-0. Ở chiều ngược lại, Estac Troyes dồn lên tìm kiếm bàn thắng với thông số dứt điểm áp đảo 8 - 15 cùng số phạt góc 1 - 8, nhưng hiệu quả dứt điểm trúng đích chỉ dừng lại ở mức 3 - 2 nghiêng về đội chủ nhà.

77'Angers rút Amine El Ouazzani nghỉ ngơi

Phút 77, Angers thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Amine El Ouazzani được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Haris Belkebla. Đội chủ nhà đang duy trì lợi thế dẫn trước 2-0 và có thể muốn củng cố sự chắc chắn cho tuyến giữa trong khoảng thời gian còn lại.

77'Angers làm mới cánh với Lillian Rao-Lisoa

Phút 77, Angers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lillian Rao-Lisoa được tung vào sân thế chỗ cho Carlens Arcus. Đội chủ nhà đang dẫn trước 2-0 và điều chỉnh này có thể nhằm duy trì sự chắc chắn nơi hành lang biên trong những phút còn lại.

78'Estac Troyes tăng cường hàng công

Phút 78, Estac Troyes có sự thay đổi nhân sự khi Kandet Diawara được tung vào sân thế chỗ Yacouba Koné. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới thế trận khi vẫn đang bị Angers dẫn trước 2-0.

85'Angers làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 85, Angers thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Anthony Bermont được tung vào sân thế chỗ cho Amine Sbaï. Đội chủ nhà chủ động đưa thêm năng lượng mới vào sân nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn ở giai đoạn cuối trận.

86'Thẻ vàng cho Yassine Belkdim

Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Yassine Belkdim bên phía Angers sau tình huống phạm lỗi. Khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà ở những phút cuối, pha can thiệp này có thể nhằm giảm bớt sức ép khi Estac Troyes dồn lên tìm bàn gỡ.

86'Angers kiểm soát thế trận bảo toàn cách biệt

Bước sang phút 86', Angers vẫn làm chủ cục diện nhờ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38% để bảo toàn tỷ số 2-0. Phía bên kia, Estac Troyes dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ với số pha dứt điểm lên tới 12 - 17 cùng 2 - 9 phạt góc, nhưng sự kém sắc sảo với vỏn vẹn 3 - 2 cú sút trúng đích khiến họ hoàn toàn bế tắc.

89'Antoine Mille nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 89, cầu thủ vào sân từ phía Estac Troyes là Antoine Mille đã phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-2 và thời gian thi đấu chính thức sắp cạn kiệt, tình huống nóng vội này càng khiến hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách thêm mong manh.

90+2'Ousmane Camara nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+2', Ousmane Camara bên phía Angers phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đội chủ nhà đang nắm chắc lợi thế dẫn trước 2-0, sự căng thẳng ở những phút cuối vẫn khiến các cầu thủ khó giữ được sự điềm tĩnh cần thiết.

KTKết thúc: Angers 2-0 Estac Troyes

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:40 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Angers và Estac Troyes diễn ra vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stade Raymond Kopa. Bước vào màn so tài này, yếu tố lịch sử đang tạo nên sự khác biệt rõ rệt khi Angers nắm giữ ưu thế áp đảo trong các lần đụng độ trước đây.

Lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Stade Raymond Kopa. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Angers giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Estac Troyes, đồng thời không có bất kỳ kết quả hòa nào xuất hiện giữa hai bên.

Sự chênh lệch này mang lại điểm tựa tinh thần rất lớn cho các cầu thủ Angers. Việc thường xuyên giành kết quả thuận lợi trước đối thủ giúp họ có được sự tự tin cần thiết về mặt đấu pháp cũng như cách tiếp cận trận đấu mỗi khi giáp mặt Estac Troyes.

Ngược lại, Estac Troyes bước vào chuyến làm khách lần này với áp lực không nhỏ. Việc để thua 4 trong 5 lần gặp gỡ gần đây buộc ban huấn luyện đội bóng này phải tìm ra những phương án điều chỉnh hợp lý nhằm phá vỡ thế bị động kéo dài.

Điểm tựa sân nhà và bài toán của Estac Troyes

Thi đấu tại Stade Raymond Kopa mang lại thêm một lợi thế đáng kể cho Angers. Sự quen thuộc về không gian thi đấu cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà là chất xúc tác để đội bóng áo sọc đen trắng chủ động triển khai lối chơi và kiểm soát nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Về phía Estac Troyes, chiến thắng duy nhất trong 5 lần đối đầu vừa qua là cơ sở để họ tin vào khả năng tạo nên bất ngờ. Đội khách nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nơi tuyến phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm thời cơ trừng phạt sai sót của đối phương.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Nhìn vào tương quan tổng thể, Angers đang nắm giữ quyền tự quyết lớn hơn nhờ thành tích áp đảo và lợi thế sân bãi. Nếu tiếp tục phát huy được sự tự tin cùng thói quen áp đặt lối chơi trước đối thủ, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Estac Troyes chắc chắn không đến Stade Raymond Kopa để dễ dàng chấp nhận kịch bản cũ lặp lại. Sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội phản công sẽ là yếu tố quyết định giúp đội khách nuôi hy vọng ngắt chuỗi kết quả bất lợi trước Angers.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)