Ấn Độ0 - 2BrazilHiệp 2 — phút 58'

58'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Ấn Độ 0 - 2 Brazil.

58'Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận

Gần một giờ thi đấu trôi qua, Brazil tiếp tục áp đặt thế trận vượt trội khi nắm tới 63% thời lượng kiểm soát bóng. Đại diện Nam Mỹ hoàn toàn lấn lướt trên mặt trận tấn công với tổng cộng 10 cú dứt điểm (4 trúng đích), trong khi Ấn Độ mới chỉ có 3 pha hãm thành và vẫn chưa một lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

51'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Phút 51, Ấn Độ quyết định có sự thay đổi nhân sự khi P. Singh Gill được tung vào sân để thế chỗ cho S. G. Singh. Trong bối cảnh đang bị Brazil dẫn trước 0-2 và hoàn toàn lép vế về thế trận, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện lối chơi.

48'Brazil làm mới đội hình đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Brazil thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Gabriel được tung vào sân thế chỗ Matheuzinho. Đang dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát bóng vượt trội 63%, đại diện Nam Mỹ chủ động xoay tua lực lượng nhằm duy trì sức ép lên khung thành đối phương.

48'Brazil rút Vinicius Junior rời sân đầu hiệp hai

Phút 48, Brazil thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Samuel Lino được tung vào sân thế chỗ Vinicius Junior. Với lợi thế dẫn trước 0-2 an toàn cùng thế trận vượt trội, ban huấn luyện đội bóng vàng-xanh có thể muốn giữ sức cho các trụ cột trên hàng công.

48'Brazil có sự thay đổi nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Brazil thực hiện quyền thay người khi Douglas Luiz được tung vào sân thế chỗ Gabriel Bontempo. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đại diện xứ samba dường như muốn làm mới tuyến giữa để duy trì sức ép.

47'Brazil thay đổi nhân sự đầu hiệp hai

Phút 47, Brazil có sự điều chỉnh nhân sự khi Marquinhos rời sân nhường chỗ cho Bruno Guimaraes. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 từ hiệp một, đội khách bắt đầu làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong thế trận.

47'Brazil làm mới hành lang cánh

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47', Brazil có sự điều chỉnh nhân sự khi Vanderson được tung vào sân để trám vị trí của Douglas Santos. Đang nắm lợi thế dẫn 0-2 từ hiệp một, ban huấn luyện Selecao dường như muốn tiếp tục duy trì áp lực và làm mới nguồn năng lượng bên cánh.

46'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Ấn Độ quyết định làm mới đội hình khi M. K. Sanan được tung vào sân thế chỗ A. Kuruniyan. Đội chủ nhà cần sự đột biến trên mặt trận tấn công sau khi đã để Brazil vươn lên dẫn trước 0-2 trong 45 phút đầu tiên.

46'Ấn Độ điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, tuyển Ấn Độ quyết định làm mới đội hình khi rút A. Mishra ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Gupta. Đội chủ nhà cần sự thay đổi tích cực sau khi bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một.

45'Brazil làm chủ cuộc chơi và dẫn trước hai bàn

Khép lại 45 phút đầu tiên, Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 60% so với 40% của Ấn Độ. Đại diện Nam Mỹ duy trì sức ép liên tục với tỷ lệ dứt điểm 6 - 3 và hiệu quả vượt trội khi cả 2 cú sút trúng đích đều chuyển hóa thành bàn thắng để dẫn trước 0 - 2, trong khi Ấn Độ chưa có nổi pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 2).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

42'Pedro nhân đôi cách biệt cho Brazil

Phút 42, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Estevao, Pedro dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Brazil. Bàn thắng thứ hai giúp các vũ công Samba củng cố vững chắc thế trận áp đảo trước khi hiệp một khép lại.

33'Brazil làm chủ thế trận

Nửa sau hiệp một chứng kiến ưu thế áp đảo của Brazil với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 74% (so với 26% của Ấn Độ). Dù chỉ số dứt điểm chỉ dừng ở mức 2 - 4, các vũ công Samba vẫn chủ động điều tiết nhịp độ và bảo toàn khoảng cách dẫn trước 1-0.

28'Estevao mở tỷ số cho Brazil

Phút 28, đón đường kiến tạo từ Matheuzinho, Estevao dứt điểm chuẩn xác làm rung lưới đối phương, đưa Brazil vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng khai thông thế bế tắc phản ánh đúng cục diện trên sân khi đại diện Nam Mỹ hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

21'Brazil áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 20 phút bóng lăn, Brazil hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 74% so với 26% của Ấn Độ. Dù liên tục tổ chức hãm thành và tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 4 - 2, đội bóng xứ Samba vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn khi các đợt lên bóng của họ đã 4 lần bị thổi việt vị.

0'Trận đấu bắt đầu

Ấn Độ tiếp đón Brazil.

Cập nhật lúc 22:22 03/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Ấn Độ và Brazil diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn so tài này hướng về phía đội chủ nhà Ấn Độ, nơi họ đứng trước áp lực buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực đè nặng và chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua kéo dài suốt thời gian qua.

Áp lực ngắt chuỗi trận ảm đạm của chủ nhà Ấn Độ

Ấn Độ đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn về mặt kết quả khi bước vào trận đấu này. Nhìn vào chuỗi 5 trận đấu gần nhất, đội bóng chủ nhà chưa thể một lần tận hưởng niềm vui trọn vẹn, với thành tích hòa 2 trận và để thua tới 3 trận liên tiếp gần đây. Sự chững lại về phong độ khiến áp lực tâm lý ngày một đè nặng lên từng đôi chân của các cầu thủ.

Vấn đề lớn nhất của Ấn Độ vào lúc này là sự ổn định trong lối chơi và khả năng giải quyết các tình huống mang tính bước ngoặt. Những thất bại liên tiếp chỉ ra rằng đội chủ nhà cần một cú hích tinh thần đủ mạnh mẽ để tái thiết lập sự tự tin. Trận đấu sắp tới vì thế trở thành cơ hội quan trọng để họ nỗ lực thay đổi diện mạo, dù đối thủ bên kia chiến tuyến là một thử thách vô cùng nan giải.

Sức mạnh và sự ổn định từ phía Brazil

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh bế tắc của đội chủ nhà, Brazil mang đến sân đấu này một diện mạo đầy tự tin cùng màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Đội khách đang sở hữu mạch trận thăng hoa với thành tích thắng tới 4 trận và chỉ hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này giúp Brazil nắm giữ tâm lý thoải mái và kiểm soát thế trận chủ động.

Với phong độ cao và sự hưng phấn đang lên, Brazil rõ ràng là bài toán hóc búa đối với bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Khả năng duy trì cường độ thi đấu cùng sự sắc bén trên mặt trận tấn công là nền tảng giúp đội khách liên tục thu về những kết quả có lợi trong các lần ra quân vừa qua.

Nhận định xu hướng cục diện trận đấu

Xét về tương quan phong độ, Brazil đang nắm giữ lợi thế vượt trội nhờ sự liền mạch và nhịp độ chiến thắng được duy trì đều đặn. Ngược lại, Ấn Độ sẽ phải chiến đấu với hơn 100% quyết tâm nếu muốn tạo nên bất ngờ ngay trên sân nhà. Điểm then chốt cho đội chủ nhà là phải tổ chức một thế trận phòng ngự kỷ luật, hạn chế tối đa các sai số cá nhân và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi.

Mặc dù mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng của Ấn Độ là rất rõ ràng, nhưng trước một Brazil đang sở hữu phong độ thăng hoa, nhiệm vụ giành trọn vẹn điểm số hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn thử thách khắc nghiệt cho đoàn quân chủ nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)