TRỰC TIẾPTrực tiếp Alaves vs Atletico Madrid: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Alaves1 - 1Atletico MadridNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+6'Lucas Boye gỡ hòa 1-1 cho Alaves từ chấm phạt đền

Phút 45+6, Lucas Boyé thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Alaves ngay trước khi hiệp một khép lại. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ sân Estadio de Mendizorroza lấy lại thế cân bằng sau quãng thời gian bị Atletico Madrid dẫn trước.

45+1'Thẻ vàng liên tiếp cho Atletico Madrid

Phút 45+1', trung vệ Robin Le Normand phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở thời gian bù giờ hiệp một. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai liên tiếp mà các cầu thủ Atletico Madrid phải nhận chỉ trong ít phút cuối hiệp, dù họ vẫn đang tạm chiếm ưu thế với cách biệt 0-1 trên sân của Alaves.

45'Ademola Lookman nhận thẻ vàng ở phút 45

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ademola Lookman bên phía Atletico Madrid sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 0-1, đội khách vẫn cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế trong hiệp hai.

37'Atletico Madrid lấn lướt và duy trì sức ép

Tiến về cuối hiệp một, Atletico Madrid hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của Alaves. Đội khách liên tục gây sóng gió với tổng cộng 2-6 pha dứt điểm (trúng đích 0-3), khiến thủ thành đội chủ nhà đã phải có 2-0 lần cứu thua để không phải nhận thêm bàn thua.

33'Grimaldo mở tỷ số cho Atletico Madrid

Phút 33, Alejandro Grimaldo tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Atletico Madrid ngay trên sân Estadio de Mendizorroza. Pha lập công phản ánh đúng thế trận khi đội khách kiểm soát bóng vượt trội và dứt điểm hiệu quả hơn trước Alaves.

25'Atletico Madrid kiểm soát bóng vượt trội

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Atletico Madrid là đội nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 39% - 61%. Đội khách cũng tạo ra sức ép tốt hơn khi tung ra số pha dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ thành bên phía Alaves đã phải có 2 tình huống cứu thua để giữ sạch lưới.

13'Atletico Madrid cầm bóng áp đảo

Trận đấu trôi qua những phút đầu với thế chủ động hoàn toàn nghiêng về đội khách khi Atletico Madrid kiểm soát bóng tới 69% so với 31% của Alaves. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên có 2 pha dứt điểm hướng về khung thành đối phương, trong khi đoàn quân áo sọc đỏ trắng vẫn chưa thể tung ra cú sút nào và tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Alaves tiếp đón Atletico Madrid.

Cập nhật lúc 22:08 10/10/2026

Chuyến làm khách đến sân vận động Estadio de Mendizorroza vào lúc 21:15 ngày 10/10/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Atletico Madrid. Đội bóng áo sọc đỏ trắng đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng, khi khoảng cách chuyên môn được bảo đảm bằng chuỗi phong độ ổn định. Dẫu vậy, Alaves không phải đối thủ dễ bị khuất phục trên sân nhà, tạo nên màn so tài đầy tính kỷ luật và chặt chẽ về mặt chiến thuật.

Vị trí bảng xếp hạng và tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu

Bước vào cuộc chạm trán này, Atletico Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 16 điểm tích lũy được. Đội khách hiểu rằng một kết quả tích cực sẽ tiếp thêm động lực to lớn cho cuộc đua bám đuổi ngôi đầu, nơi từng điểm số đều có giá trị chiến lược. Cách tiếp cận của đoàn quân tới từ thủ đô chắc chắn sẽ đề cao tính hiệu quả và kiểm soát rủi ro ở mức tối đa.

Ở chiều ngược lại, Alaves hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 11 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách 5 điểm giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự chênh lệch nhất định về độ ổn định, nhưng việc góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng cho thấy Alaves sở hữu nền tảng tổ chức lối chơi không thể xem nhẹ. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để củng cố vị trí hiện tại trước sức ép lớn từ ứng viên vô địch.

Đánh giá phong độ gần đây giữa hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu trong 5 lần ra sân gần nhất phản ánh sự vượt trội của Atletico Madrid về mặt kết quả. Đội bóng này giành được 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận một trận thua và lập tức tìm lại niềm vui thắng lợi ở trận gần nhất chứng minh bản lĩnh vượt khó và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu rất tốt của họ.

Trong khi đó, bức tranh phong độ của Alaves lại có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận đấu gần đây, đội chủ sân Estadio de Mendizorroza giành được 2 chiến thắng, để hòa 1 trận và đón nhận 2 thất bại. Hai thắng lợi liên tiếp ở giai đoạn gần đây cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ nét, nhưng sự thiếu liền mạch ở các vòng đấu trước đó vẫn là điều mà ban huấn luyện của họ cần đặc biệt lưu tâm.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy tính chất giằng co đáng kể chứ không hoàn toàn nghiêng về một phía. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng Atletico Madrid giành 2 chiến thắng, trong khi Alaves cũng có được 1 lần ca khúc khải hoàn, bên cạnh 2 trận đấu khép lại với kết quả hòa.

Việc chỉ có được 2 khúc khải hoàn sau 5 màn đọ sức gần nhất trước đối thủ là lời cảnh báo rõ ràng cho tham vọng giành trọn vẹn điểm số của Atletico Madrid. Sân nhà Estadio de Mendizorroza luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp Alaves gây ra không ít khó khăn cho các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Kịch bản chiến thuật và xu hướng trận đấu

Về mặt vận hành lối chơi, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt khối đội hình tầm trung, luân chuyển bóng kiên nhẫn để tìm kiếm khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà. Với phong độ giành 4 chiến thắng sau 5 trận, sự tự tin là yếu tố đang ủng hộ đội bóng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng trong việc tạo ra thế trận áp đảo.

Ngược lại, Alaves với vị thế đội xếp thứ 6 sẽ ưu tiên tính thực dụng, duy trì sự gắn kết giữa các tuyến nhằm hạn chế các pha phối hợp trung lộ của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với tốc độ vừa phải, nơi sự tập trung và khả năng chắt chiu cơ hội ở những thời điểm then chốt sẽ đóng vai trò quyết định tới cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)