TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Shabab vs Al Taawon: Hiệp 2 bắt đầu, Al Shabab dẫn 2-0

Al Shabab2 - 0Al TaawonHiệp 2 — phút 67'

67'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al Shabab 2 - 0 Al Taawon.

64'Al Shabab điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 64, Al Shabab tiến hành thay người khi rút Sultan Al-Anzi rời sân để nhường chỗ cho Dhari Sayyar Al Anazi. Đang dẫn trước 2-0 nhưng phải chơi thiếu người từ hiệp một, đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới và chắc chắn để bảo toàn lợi thế trước Al Taawon.

63'Al Shabab làm mới nhân sự trên sân

Phút 63, Al Shabab tiến hành thay người khi Abdullah Ahmed Musa Al Hawsawi được tung vào sân để thế chỗ cho Abdullah Matuq. Đội chủ nhà chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhằm duy trì sự an toàn cho thế trận đang dẫn 2-0.

61'Al Shabab duy trì hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 61, dù để Al Taawon áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 38% - 62%, Al Shabab vẫn bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà cho thấy sự sắc bén vượt trội ở khâu dứt điểm với 11 - 8 pha bắn phá, đặc biệt là tỷ lệ trúng đích tuyệt đối 5 - 0 khiến đối thủ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

57'Al Taawon làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 57, Al Taawon tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Rakan Al Tulayhi được tung vào sân thế chỗ Nedim Bajrami. Đang bị dẫn trước 0-2 dù chơi hơn người, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện hiệu quả tấn công.

57'Al Taawon làm mới hàng công

Phút 57, Al Taawon có sự điều chỉnh nhân sự khi Younes El Bahraoui được tung vào sân thế chỗ Parfait Guiagon. Đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người từ hiệp một, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

49'Al Shabab duy trì hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 49, Al Taawon nỗ lực dâng cao với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 43% - 57%, nhưng Al Shabab mới là đội kiểm soát tốt tình hình khi đang dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà tạo ra sự khác biệt lớn nhờ khả năng dứt điểm vượt trội 10 - 7, trong đó có tới 5 - 0 về số lần trúng đích.

49'Thẻ vàng cho Marin Plamenov Petkov

Phút 49, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Marin Plamenov·Petkov bên phía Al Taawon sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0, sự nóng vội tiếp tục khiến đội khách gặp thêm nhiều bất lợi.

47'VAR can thiệp hủy phạt đền của Hamdallah

Phút 47, cơ hội rút ngắn cách biệt trôi qua với Al Taawon khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối quả phạt đền dành cho Abderrazak Hamdallah. Quyết định này giúp Al Shabab bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân SHG Arena.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+6'Ricardo Mathias nhân đôi cách biệt cho Al Shabab

Phút 45+6, dù chơi thiếu người, Ricardo Mathias vẫn tỏa sáng mang về bàn thắng quý như vàng giúp Al Shabab vươn lên dẫn Al Taawon với tỷ số 2-0. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ sân SHG Arena có lợi thế cực lớn bất chấp bất lợi về quân số trên sân.

45+1'Faris Al-Ghamdi nhận thẻ vàng cảnh cáo

Ở phút bù giờ 45+1', Faris Al-Ghamdi của Al Taawon phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang bị Al Shabab dẫn 1-0, Al Taawon vẫn chưa thể tạo ra sự đột biến nào khi số pha dứt điểm trúng đích của họ trong hiệp một vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

43'Thẻ vàng cho Abdullah Matuq của Al Shabab

Phút 43, Abdullah Matuq bên phía Al Shabab phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng vẫn đang dẫn trước 1-0, các cầu thủ Al Shabab cần duy trì sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế trước Al Taawon.

37'Al Shabab điều chỉnh nhân sự sau biến cố thẻ đỏ

Phút 37, Al Shabab buộc phải có sự thay đổi người khi Mamadou Thierno Barry được tung vào sân thế chỗ Roger Martínez. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 nhưng phải thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Ali Al-Bulaihi, buộc ban huấn luyện phải sớm đưa ra phương án tính toán lại đội hình.

36'Al Shabab áp đảo thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al Shabab tiếp tục duy trì sự chủ động trên sân khi kiểm soát bóng 56% - 44% trước Al Taawon. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với 7 - 2 pha dứt điểm, trong đó có 3 - 0 cú sút trúng đích và đang hoàn toàn nắm giữ nhịp độ trận đấu.

33'Ali Al-Bulaihi nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân

Bước ngoặt lớn xảy ra ở phút 33 khi Ali Al-Bulaihi của Al Shabab phải nhận thẻ đỏ sau khi công nghệ VAR can thiệp từ phút 30. Dù đang dẫn 1-0 trên sân SHG Arena, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong thời gian còn lại khi chỉ còn thi đấu với 10 người.

30'VAR can thiệp, Ali Al-Bulaihi nhận án phạt nặng hơn

Phút 30, công nghệ VAR vào cuộc can thiệp và trọng tài quyết định nâng mức phạt thẻ đối với Ali Al-Bulaihi bên phía Al Shabab. Dù đang dẫn 1-0 từ phút 18, bất lợi về kỷ luật này có thể đẩy đội chủ sân SHG Arena vào thế khó trong phần còn lại của trận đấu.

24'Al Shabab chủ động áp đặt thế trận

Sau nửa đầu hiệp một, Al Shabab tiếp tục nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% cùng lợi thế dẫn 1-0. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội trên mặt trận tấn công khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), khiến Al Taawon gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

18'Abdullah Matuq mở tỷ số cho Al Shabab

Phút 18, Abdullah Matuq tỏa sáng kịp thời để ghi bàn đưa Al Shabab vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 59% và liên tục gia tăng sức ép lên phần sân của Al Taawon.

12'Al Taawon nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Al Taawon đang chủ động cầm nhịp với tỷ lệ kiểm soát bóng đạt 56% so với 44% của Al Shabab. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi tổng số pha dứt điểm chia đều 1-1, trong đó Al Shabab sở hữu pha dứt điểm trúng đích duy nhất (1-0).

0'Trận đấu bắt đầu

Al Shabab tiếp đón Al Taawon.

Cập nhật lúc 02:30 12/10/2026

Al Shabab sẽ có cuộc tiếp đón Al Taawon trên sân vận động SHG Arena vào lúc 01:00 ngày 12/10/2026. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với chung một áp lực nặng nề: giải tỏa cơn khát chiến thắng sau chuỗi ngày thi đấu sa sút.

Tình cảnh bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả Al Shabab lẫn Al Taawon đều chưa thể tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ. Đội chủ nhà Al Shabab hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được. Trong khi đó, Al Taawon xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 16 với 3 điểm.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện tại chỉ là vỏn vẹn 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đọ sức tại SHG Arena sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai bên trên bảng xếp hạng. Sự chênh lệch sít sao về điểm số hứa hẹn biến 90 phút sắp tới trở thành màn tranh chấp quyết liệt.

Nỗi lo phong độ của Al Shabab và Al Taawon

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, Al Shabab đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, với thành tích hòa 3 trận và thua 2 trận. Dù kiếm được những điểm số từ các kết quả hòa, việc đánh rơi điểm số liên tục khiến Al Shabab dậm chân ở nhóm dưới.

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình của Al Taawon thậm chí còn ảm đạm hơn. Đại diện đội khách chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra quân gần nhất. Việc để thua nhiều hơn hòa trong giai đoạn này phản ánh sự chệch choạc rõ rệt trong lối chơi lẫn khả năng duy trì sự tập trung của toàn đội.

Thế trận giằng co vì mục tiêu tìm lại niềm tin

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối diện với vấn đề lớn về mặt hiệu quả thi đấu. Khi chuỗi trận không thắng kéo dài, sự tự tin của các cầu thủ là điều bị ảnh hưởng rõ rệt nhất. Lợi thế sân nhà SHG Arena sẽ là điểm tựa quan trọng để Al Shabab cố gắng chủ động kiểm soát nhịp độ và tìm kiếm bước ngoặt.

Tuy nhiên, Al Taawon chắc chắn không muốn tiếp tục lún sâu với chuỗi kết quả nghèo nàn. Việc đứng ở vị trí thứ 16 buộc đội khách phải nhập cuộc với tâm thế thận trọng tối đa, ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm sơ hở từ đối phương. Với tính chất thực dụng và áp lực phải có điểm của đôi bên, một thế trận chặt chẽ và nặng tính thăm dò là kịch bản rất dễ xảy ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)