TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Sadd vs Al-Hilal Saudi FC: Hết hiệp 1, Al-Hilal Saudi FC dẫn 1-0

Al Sadd0 - 1Al-Hilal Saudi FCNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

40'Ollie Watkins mở tỷ số cho Al-Hilal Saudi FC

Phút 40, Ollie Watkins tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Al-Hilal Saudi FC. Pha lập công giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1, cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội ngay trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

36'Al-Hilal kiểm soát bóng vượt trội

Trận đấu trôi qua hơn nửa giờ thi đấu với thế trận nhỉnh hơn dành cho đội khách khi Al-Hilal Saudi FC nắm 58% thời lượng kiểm soát bóng so với 42% của Al Sadd. Đại diện Ả Rập Xê Út cũng tạo ra sức ép tốt hơn với số pha dứt điểm 5-6 cùng lợi thế phạt góc 1-3, song mành lưới của hai bên vẫn chưa thể rung lên.

35'Thẻ vàng cho Mohamed Kanno của Al-Hilal

Phút 35, tiền vệ Mohamed Kanno bên phía Al-Hilal Saudi FC phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Jassim Bin Hamad Stadium đang diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

24'Al-Hilal Saudi FC nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Al-Hilal Saudi FC chiếm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 56% so với 44% của Al Sadd. Đội khách cũng tích cực bắn phá hơn khi tạo ra số pha dứt điểm 2 - 4 cùng 1 - 3 quả phạt góc, nhưng sự tập trung của hàng thủ Al Sadd vẫn giúp tỷ số giữ nguyên ở mức 0-0.

18'Agustin soria nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 18, Agustin soria bên phía Al Sadd phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Jassim Bin Hamad Stadium vẫn đang diễn ra giằng co khi tỷ số tiếp tục là 0-0.

12'Al-Hilal kiểm soát thế trận đầu trận

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Al-Hilal Saudi FC đang là bên làm chủ cục diện với thời lượng cầm bóng vượt trội 61% - 39%. Đội khách liên tục gây sức ép và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (1 - 3) cũng như phạt góc (1 - 3), trong khi Al Sadd chủ động chơi thấp và tìm kiếm cơ hội phản công khi tỷ số vẫn là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Al Sadd tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 23:49 13/10/2026

Al Sadd đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc gặp Al-Hilal Saudi FC lúc 23:00 ngày 13/10/2026 là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách. Hiện Al-Hilal Saudi FC đứng hạng 5 với 3 điểm, còn Al Sadd xếp hạng 15 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tức một trận thắng.

Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách chỉ một trận thắng

Trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC đang có lợi thế khi đứng ở nhóm đầu bảng. Al Sadd chưa có điểm nào, nhưng với mức chênh lệch 3 điểm, một kết quả tích cực trong trận này có thể thay đổi bức tranh của đội bóng.

Trận đấu vì thế mang ý nghĩa lớn với chủ nhà. Đây là cơ hội để Al Sadd đưa mình lại gần nhóm đang dẫn trước, thay vì để khoảng cách bị nới rộng ngay từ đầu hành trình.

Phong độ: Al-Hilal Saudi FC ổn định hơn

Về phong độ, Al-Hilal Saudi FC có chuỗi kết quả khá vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Họ cũng vừa có ba trận thắng liên tiếp trong những lần ra sân gần đây nhất, cho thấy sự ổn định đáng chú ý.

Ngược lại, Al Sadd có một chuỗi kết quả nhiều biến động. Đội thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm đáng lưu ý là hai trận thua nằm ở những lần ra sân mới nhất, sau ba chiến thắng trước đó. Họ vì thế cần sớm lấy lại nhịp độ để không bỏ lỡ cơ hội đang có.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khá cân sức. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Sadd thắng 1 trận, Al-Hilal Saudi FC thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Một trận còn lại không có trong số liệu tổng hợp.

Tỷ lệ hòa khá cao cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường sít sao. Al Sadd vì thế có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Điểm mấu chốt về chiến thuật

Với Al Sadd, bài toán chính là xử lý áp lực của hai trận thua gần nhất và giữ sự tập trung trong cả trận. Họ cần tận dụng yếu tố sân bãi tại Jassim Bin Hamad Stadium để chủ động tạo thế trận ngay từ những phút đầu.

Al-Hilal Saudi FC sẽ tìm cách duy trì mạch phong độ tốt, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn, đội khách hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách với nhóm phía sau.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC đang nhỉnh hơn. Tuy vậy, khoảng cách điểm số không lớn và thế đối đầu cân bằng khiến Al Sadd vẫn có cơ hội tạo bất ngờ.

Trận đấu vì thế hứa hẹn là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Kết quả của nó có thể ảnh hưởng đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)