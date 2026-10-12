TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Quwa Al Jawiya vs Al Ain: Al Ain nới rộng cách biệt 0-3

Al Quwa Al Jawiya0 - 3Al AinHiệp 1 — phút 38'

38'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al Quwa Al Jawiya 0 - 3 Al Ain.

36'Al Ain áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 36, Al Ain hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi nắm 60% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 0-3. Đội khách liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 0 - 8 (trúng đích 0 - 5), đẩy Al Quwa Al Jawiya vào thế chống đỡ vất vả mà chưa có nổi pha hãm thành đáp trả nào.

24'Al Ain áp đảo hoàn toàn sau nửa hiệp một

Trải qua hơn nửa hiệp thi đấu đầu tiên, Al Ain hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38%. Đội khách liên tục bắn phá với 6 cú dứt điểm (4 lần trúng đích), trong khi Al Quwa Al Jawiya hoàn toàn bế tắc và chưa tạo ra bất kỳ pha hãm thành nào về phía đối phương.

23'Houssine Rahimi nâng tỷ số lên 0-3 cho Al Ain

Phút 23, đón đường kiến tạo từ Matías Palacios, Houssine Rahimi dứt điểm chuẩn xác nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Al Ain. Đội khách đang áp đảo hoàn toàn khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng 10 phút, không cho Al Quwa Al Jawiya bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

18'Saed Al-Rosan phản lưới nhà, Al Ain nhân đôi cách biệt

Phút 18, cơn ác mộng tiếp tục ập đến với đội chủ nhà khi Saed Al-Rosan lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Al Ain vươn lên dẫn trước 0-2. Bàn thua chóng vánh phản ánh thế trận lép vế hoàn toàn của Al Quwa Al Jawiya ngay tại Basra Sports City.

13'Alejandro Romero Gamarra mở tỷ số cho Al Ain

Phút 13, Alejandro Romero Gamarra lập công đưa Al Ain vượt lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Al Quwa Al Jawiya. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo từ sớm của đội khách khi họ hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi.

12'Al Ain chủ động gia tăng sức ép

Sau hơn 10 phút thi đấu, Al Ain đang làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 59% so với 41% của Al Quwa Al Jawiya. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra số pha dứt điểm áp đảo 0-4 (trúng đích 0-2), buộc thủ môn đội chủ nhà phải có 2 pha cứu thua từ sớm.

0'Trận đấu bắt đầu

Al Quwa Al Jawiya tiếp đón Al Ain.

Cập nhật lúc 01:53 13/10/2026

Al Quwa Al Jawiya đang cố bám sát nhóm đua tốp đầu, nhưng bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách còn rõ rệt: đội đứng thứ 13 với 0 điểm. Đối thủ của họ là Al Ain, đội đang giữ vị trí số 1 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 trên sân Basra Sports City.

Hai đầu bảng xếp hạng, hai hoàn cảnh khác nhau

Al Ain đang ở vị trí cao nhất bảng và có 3 điểm. Với một đội dẫn đầu, mỗi trận đấu là cơ hội để củng cố vị thế của mình trước các đối thủ đang bám đuổi.

Ngược lại, Al Quwa Al Jawiya đứng thứ 13 và chưa có điểm nào. Đối với đội bóng này, trận gặp đội đầu bảng là dịp để tạo bước ngoặt ngay từ sớm và kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ: Al Quwa Al Jawiya nhỉnh hơn về số trận thắng

Trong 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, tín hiệu tích cực trước thử thách lớn này. Tuy nhiên, chuỗi kết quả có xen kẽ hai trận thua liên tiếp cho thấy đội chưa thật sự ổn định.

Al Ain có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Đội dẫn đầu vừa có một trận hòa gần đây nhưng trước đó đã nếm hai trận thua liên tiếp. Phong độ này khiến vị trí số 1 hiện tại chưa mang lại sự bảo đảm tuyệt đối.

Điểm then chốt của trận đấu

Với số trận thắng nhỉnh hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Việc giữ được sự tập trung và tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng.

Về phía Al Ain, thử thách nằm ở việc duy trì vị trí đầu bảng khi phong độ gần đây chưa thật sự ấn tượng. Một đội đang dẫn đầu thường muốn kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng chuỗi kết quả hòa nhiều hơn thắng cho thấy họ cũng khó có được sự thoải mái.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có sự đối lập rõ ràng giữa thứ hạng và phong độ. Al Ain có lợi thế ở vị trí trên bảng xếp hạng, còn Al Quwa Al Jawiya có số trận thắng nhiều hơn trong các trận gần nhất. Cuộc gặp hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội ở giai đoạn đầu cuộc đua tốp đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)