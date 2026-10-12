TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Nassr vs Neftchi: Hiệp 2 bắt đầu, Al-Nassr dẫn 2-0

Al-Nassr2 - 0NeftchiHiệp 2 — phút 52'

52'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al-Nassr 2 - 0 Neftchi.

50'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 50, Al-Nassr tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38% cùng lợi thế dẫn 2-0. Đội bóng áo vàng duy trì sức ép liên tục khi áp đảo về số pha dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 3 - 0), khiến Neftchi gần như không thể lên bóng và liên tục rơi vào thế chống đỡ.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+3'Marcus Forss nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 45+3', tiền đạo Marcus Forss bên phía Neftchi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau lỗi phản ứng. Tình huống mất bình tĩnh này khép lại hiệp một đầy ức chế của đội khách khi họ đang bị Al-Nassr dẫn trước với tỷ số 2-0.

45+3'Iñigo Martínez nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 45+3', trung vệ Iñigo Martínez bên phía Al-Nassr phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống tranh cãi trên sân. Căng thẳng xuất hiện ở những phút bù giờ hiệp một, dù đội chủ nhà vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn.

45'VAR từ chối bàn thắng của Marcus Forss

Phút 45, Marcus Forss đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc can thiệp. Neftchi bỏ lỡ cơ hội quý giá để rút ngắn cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

45'Neftchi điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Phút 45, Neftchi quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Farrukh Sayfiev được tung vào sân thế chỗ Ibrokhimkhalil Yuldoshev. Đội khách buộc phải có những tính toán mới khi đang bị Al-Nassr dẫn trước với tỷ số 2-0.

45'Neftchi thay người nhằm tìm kiếm sự đổi mới

Phút 45, Neftchi quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alisher Odilov được tung vào sân thế chỗ Yan Medeiros Sasse. Đội khách đang bị dẫn 0-2 và hoàn toàn lép vế trước Al-Nassr, do đó sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện thế trận tấn công trong thời gian còn lại.

42'Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt cho Al-Nassr

Phút 42, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Ayman Yahya, Cristiano Ronaldo dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Nassr. Bàn thắng khẳng định thế trận áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 67% và dồn ép liên tục đối thủ.

37'Al-Nassr áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al-Nassr vẫn nắm quyền làm chủ trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm 6 - 1, trong khi Neftchi chỉ biết co cụm phòng ngự và liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt tấn công.

33'Angelo Borges mở tỷ số cho Al-Nassr

Phút 33, Angelo Borges tỏa sáng đưa Al-Nassr vươn lên dẫn Neftchi 1-0. Bàn thắng phản ánh đúng cục diện trên sân khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 71% và liên tục gây sức ép.

30'Anvarjon Gofurov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 30, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Anvarjon Gofurov bên phía Neftchi sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai của Neftchi kể từ đầu trận, khiến đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong các pha tranh chấp.

25'Al-Nassr áp đảo thế trận nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Sau 25 phút thi đấu, Al-Nassr hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 73% - 27% và hưởng 2 - 0 phạt góc. Dù vậy, những đợt lên bóng của đại diện Ả Rập Xê Út vẫn thiếu đi sự sắc bén khi tổng số cú dứt điểm 3 - 1 giữa hai đội vẫn chưa có pha bóng nào trúng đích (0 - 0).

17'Ibrokhimkhalil Yuldoshev nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 17, Ibrokhimkhalil Yuldoshev bên phía Neftchi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang chịu sức ép lớn khi Al-Nassr kiểm soát bóng vượt trội trên sân Al-Awwal Park dù tỷ số vẫn là 0-0.

13'Al-Nassr cầm bóng áp đảo Neftchi

Sau gần 15 phút đầu trận, Al-Nassr chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 61% - 39%. Dẫu vậy, cả hai đội vẫn thi đấu khá thận trọng khi tỷ số dứt điểm chỉ dừng ở mức 1 - 1 và chưa bên nào có pha dứt điểm trúng đích (0 - 0).

13'Al-Nassr thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay từ phút 13, Al-Nassr đã phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ khi Ayman Yahya được tung vào sân thế chỗ Kingsley Coman. Dù đang kiểm soát bóng vượt trội 66% - 34%, đội chủ nhà vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn là 0-0 trước Neftchi.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Nassr tiếp đón Neftchi.

Cập nhật lúc 03:29 13/10/2026

Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Neftchi tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 13/10/2026 là dịp để đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách với nhóm trên. Hiện Al-Nassr đứng thứ 16 với 0 điểm, còn Neftchi xếp thứ 6 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một trận thắng.

Cuộc đua tốp đầu còn rất sít sao

Bảng xếp hạng cho thấy một bức tranh khá khít khao. Neftchi đang ở nhóm trên với 3 điểm, trong khi Al-Nassr chưa có điểm nào nên đứng thứ 16. Dù chênh lệch thứ hạng khá lớn, khoảng cách về điểm số lại rất nhỏ.

Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội. Một chiến thắng sẽ giúp Al-Nassr cùng lúc có điểm đầu tiên và áp sát nhóm phía trên. Với Neftchi, đây là cơ hội để nới rộng khoảng cách với đối thủ.

Phong độ: Al-Nassr thất thường, Neftchi ổn định hơn

Al-Nassr thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã thua và hòa. Phong độ của họ thiếu sự ổn định, dù tín hiệu gần nhất là tích cực.

Neftchi có chuỗi kết quả nhỉnh hơn với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ từng thắng liền 3 trận trước khi hòa ở trận gần nhất. Cách đây 5 trận, Neftchi mới nếm thất bại.

Đội khách vì thế bước vào trận với tinh thần khá vững. Tuy nhiên, kết quả hòa ở trận vừa qua cho thấy mạch thắng đã dừng lại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và đà hưng phấn sau chiến thắng gần nhất là chỗ dựa lớn của Al-Nassr. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu để sớm có điểm trên bảng xếp hạng. Bài toán của họ là giữ sự tập trung để không lặp lại những trận thất thường trước đó.

Neftchi có thể dựa vào sự chắc chắn trong chuỗi trận vừa qua. Với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội khách có cơ sở để chơi chắc chắn, chờ cơ hội và tận dụng sai sót của chủ nhà. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu giữa sự chủ động của Al-Nassr và độ bền bỉ của Neftchi.

Nhận định

Neftchi nhỉnh hơn về vị trí và sự ổn định, nhưng lợi thế này chưa đủ lớn để loại trừ Al-Nassr. Khoảng cách chỉ 3 điểm, cùng chiến thắng ở trận gần nhất, giúp đội chủ nhà có đủ động lực để cạnh tranh. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung quyết định kết quả.

Dù ai thắng, bảng xếp hạng cũng có thể xáo trộn ở nhóm giữa và nhóm trên. Vì thế đây là trận đáng chú ý của cuộc đua tốp đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)