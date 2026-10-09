TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Nassr vs Al Diriyah: Al-Nassr nhân đôi cách biệt

Al-Nassr2 - 0Al DiriyahHiệp 1 — phút 38'

38'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al-Nassr 2 - 0 Al Diriyah.

36'Al-Nassr duy trì thế trận áp đảo

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al-Nassr hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt 2-0 cùng tỷ lệ cầm bóng vượt trội 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và tạo ra sức ép nghẹt thở qua chỉ số dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 5 - 1) cùng số phạt góc áp đảo 5 - 1, khiến Al Diriyah gần như chỉ biết căng mình chống đỡ.

35'Samu Costa nhân đôi cách biệt cho Al-Nassr

Phút 35, Samu Costa lập công chính xác giúp Al-Nassr vươn lên dẫn 2-0 trước Al Diriyah. Bàn thắng này tiếp tục phản ánh thế trận áp đảo của đội chủ nhà trên sân Al-Awwal Park khi họ kiểm soát bóng tới 60% và tạo ra áp lực vượt trội.

28'Chancel Mbemba nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 28, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Chancel Mbemba bên phía Al Diriyah sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bị Al-Nassr dẫn trước 1-0, án phạt cá nhân này khiến hàng thủ Al Diriyah càng phải chịu thêm nhiều sức ép.

24'Al-Nassr kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Al-Nassr duy trì ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% - 40% cùng lợi thế dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (4 - 2) cũng như số quả phạt góc (3 - 1), buộc Al Diriyah phải lùi sâu phòng ngự.

23'Cristiano Ronaldo mở tỷ số cho Al-Nassr

Phút 23, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với pha lập công đưa Al-Nassr vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng vượt trội ngay tại Al-Awwal Park.

12'Thế trận cân bằng trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra khá giằng co khi Al Diriyah nhỉnh hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Đội khách cũng là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với thống kê dứt điểm trúng đích 0 - 1, buộc thủ môn Al-Nassr phải sớm trổ tài cứu thua.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Nassr tiếp đón Al Diriyah.

Cập nhật lúc 01:38 10/10/2026

Al-Nassr đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng khi tiếp đón Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park vào lúc 01:00 ngày 10/10/2026. Với vị trí thứ 3 cùng 16 điểm hiện có, đội chủ nhà hiểu rằng một kết quả thuận lợi sẽ giúp họ duy trì áp lực trực tiếp lên cuộc đua ngôi đầu.

Điểm tựa phong độ và vị thế của Al-Nassr

Đội chủ sân Al-Awwal Park bước vào màn so tài này với phong độ tương đối thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, Al-Nassr giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ đang duy trì mạch hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp ở những lần ra sân gần đây, qua đó tạo đà tâm lý vững vàng cho mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, Al-Nassr còn nắm giữ ưu thế về tâm lý khi từng đánh bại Al Diriyah trong lần chạm trán gần nhất giữa hai bên. Sự vượt trội về thứ hạng phản ánh rõ nét tính ổn định của đội bóng áo vàng, đồng thời biến họ thành bên chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Al Diriyah và bài toán giữ nhịp trước đối thủ mạnh

Ở phía bên kia chiến tuyến, Al Diriyah đang đứng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm, kém đội chủ nhà 5 điểm trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của đội khách trong 5 trận đấu gần đây mang xu hướng giằng co nhưng không hề dễ bị bắt nạt, với thành tích thắng 2 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận. Ở trận đấu vừa qua, họ cũng kịp giành một kết quả hòa để duy trì điểm số.

Tuy nhiên, làm khách tại Al-Awwal Park sẽ là bài kiểm tra ở cấp độ hoàn toàn khác. Việc để thua ở lần chạm trán duy nhất trước đó buộc Al Diriyah phải thi đấu cẩn trọng hơn, ưu tiên xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ hàng công của Al-Nassr.

Kỳ vọng vào thế trận áp đặt

Với khoảng cách 5 điểm cùng vị thế của đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và duy trì sức ép liên tục sẽ là chìa khóa mở ra khoảng trống trước khối phòng ngự số đông của Al Diriyah.

Nhìn chung, với phong độ ổn định và ưu thế sân nhà, Al-Nassr đang nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ cuộc chơi và hướng tới mục tiêu tối thượng là giành trọn vẹn điểm số nhằm tiếp tục hành trình bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)