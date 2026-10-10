TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Hazm vs NEOM: NEOM nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng, chưa có bàn thắng

Al-Hazm0 - 0NEOMHiệp 1 — phút 18'

18'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

17'Thẻ vàng đầu tiên cho Abdulaziz Al-Dwehe

Phút 17, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Abdulaziz Al-Dwehe bên phía Al-Hazm sau những lỗi phạm quy liên tiếp. Trong thế trận chịu sức ép khi chỉ kiểm soát bóng 36%, đội chủ nhà đang phải liên tục phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

13'NEOM nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, NEOM đang có phần chủ động hơn khi nắm giữ 55% thời lượng cầm bóng so với 45% của Al-Hazm. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn diễn ra khá thận trọng khi mỗi bên mới chỉ có 1-1 lần dứt điểm, trong đó NEOM nhỉnh hơn đôi chút với 0-1 cú sút trúng đích nhưng chưa thể tạo nên khác biệt trên bảng tỷ số 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Hazm tiếp đón NEOM.

Cập nhật lúc 21:08 10/10/2026

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến làm khách trước Al-Hazm vào lúc 20:50 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Hazm Club Stadium sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng. Khoảng cách về điểm số cùng tham vọng duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu đòi hỏi thầy trò đội khách phải thể hiện sự tập trung cao độ, trong khi Al-Hazm cũng cần một màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Sự đối lập về điểm số và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu này, NEOM nắm giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội khách sở hữu quỹ điểm tốt nhờ màn trình diễn tích cực ở giai đoạn trước đó, dù phong độ gần đây có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, NEOM giành được 3 chiến thắng liên tiếp trước khi phải nhận 2 thất bại ở các vòng đấu gần đây nhất. Sự bất ổn này buộc đội bóng phải nhanh chóng tìm lại nhịp điệu thi đấu nếu muốn bảo vệ vị thế trong cuộc cạnh tranh ở nửa trên bảng tổng sắp.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Hazm đang đứng ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được. Khoảng cách 7 điểm so với đối thủ phản ánh thực tế khó khăn mà đội chủ nhà đang phải trải qua. Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Al-Hazm chỉ có được 1 trận thắng, nhận 2 trận hòa và 2 thất bại. Trận thua ở vòng đấu gần nhất tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho đội bóng trong việc duy trì tính ổn định qua từng vòng đấu.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía NEOM

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh ưu thế tương đối rõ rệt nghiêng về phía NEOM. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, NEOM đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Al-Hazm chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và hai đội chia điểm ở 1 trận hòa. Kết quả này mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho đội khách trong chuyến hành quân sắp tới.

Dẫu vậy, việc được chơi tại sân vận động Al Hazm Club Stadium vẫn là yếu tố để đội chủ nhà kỳ vọng tạo nên sự khác biệt. Để vượt qua ưu thế đối đầu của NEOM, Al-Hazm cần tổ chức cự ly đội hình chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ đối phương ngay từ khu trung tuyến.

Cục diện chuyên môn và xu hướng thế trận

Xét về mặt cấu trúc chiến thuật, NEOM nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ chất lượng vận hành đã mang về cho họ 15 điểm tính đến thời điểm hiện tại. Mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục là động lực để đội khách đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm lợi thế. Điểm mấu chốt đối với NEOM là việc hạn chế các sơ hở sau chuỗi 2 trận thua gần nhất, từ đó duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ngược lại, Al-Hazm hiểu rõ sự nguy hiểm từ đối thủ nên việc chơi thận trọng và ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà sẽ là phương án hợp lý. Với 8 điểm sau những vòng đấu đã qua, một thế trận thực dụng sẽ giúp Al-Hazm hạn chế tối đa các khoảng trống cho NEOM khai thác. Cuộc đọ sức lúc 20:50 ngày 10/10/2026 do đó sẽ là màn so tài giằng co, nơi đội bóng biết tận dụng tốt hơn các thời cơ trên sân sẽ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua điểm số.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)