TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Hazm vs NEOM: NEOM gỡ hòa 1-1

Al-Hazm1 - 1NEOMHiệp 2 — phút 65'

65'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al-Hazm 1 - 1 NEOM.

65'NEOM gia tăng sức ép kiểm soát trận đấu

Bước sang phút 65, NEOM đang làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng vượt trội 65% so với 35% của Al-Hazm. Đội khách liên tục dồn ép và tạo ra sức ép đáng kể với số pha dứt điểm vượt trội 4-8 cùng 1-5 quả phạt góc, trong khi Al-Hazm chủ động lùi sâu phòng ngự rình rập cơ hội phản công khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

55'Saïd Benrahma gỡ hòa cho NEOM

Phút 55, nhận đường kiến tạo từ Georgios Masouras, Saïd Benrahma dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1. Bàn gỡ hòa hoàn toàn xứng đáng với sức ép mà NEOM tạo ra khi họ vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 65%.

53'NEOM nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 53, NEOM đang chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng tới 63% so với 37% của Al-Hazm. Dù đội khách vượt trội về số pha dứt điểm (6 - 3) cùng số quả phạt góc (4 - 1), hàng thủ Al-Hazm vẫn đang chơi tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh 1-0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45'NEOM tăng cường hàng công trước giờ nghỉ

Phút 45, NEOM quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Saïd Benrahma được tung vào sân thế chỗ Haroune Camara. Trong bối cảnh đang bị Al-Hazm dẫn trước 1-0, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tìm kiếm đột biến trên mặt trận tấn công.

45'NEOM điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, bên phía NEOM có sự thay đổi nhân sự khi Khalil Al-Absi được tung vào sân để thế chỗ Muhanad Al Saad. Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 1-0 trước giờ nghỉ giải lao.

42'NEOM điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Ngay sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước, NEOM thực hiện sự thay đổi người ở phút 42 khi Amadou Koné rời sân nhường chỗ cho Khalifah Al-Dawsari. Đội khách buộc phải có những toan tính mới nhằm sớm tìm lại thế trận khi đang bị dẫn 1-0.

41'Aboubacar Diakite mở tỷ số cho Al-Hazm

Phút 41, Aboubacar Diakite tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Al-Hazm. Dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ NEOM, đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn trước ngay trước khi hiệp một khép lại.

39'NEOM áp đảo quyền kiểm soát bóng

Tiến về những phút cuối hiệp một, NEOM nắm quyền chủ động trên sân với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 64% so với 36% của Al-Hazm. Dù vậy, thế trận diễn ra khá chặt chẽ khi hai đội mới chỉ tạo ra tổng cộng 2 - 1 lần dứt điểm và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

25'NEOM nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Trôi qua phút 25, NEOM đang là đội chủ động cầm nhịp với 60% thời lượng kiểm soát bóng so với 40% của Al-Hazm. Dẫu vậy, thế trận giằng co khiến cả hai bên mới chỉ tung ra tổng cộng 1 - 1 cú dứt điểm, trong đó NEOM nhỉnh hơn đôi chút với cú sút trúng đích 0 - 1 buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua.

17'Thẻ vàng đầu tiên cho Abdulaziz Al-Dwehe

Phút 17, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Abdulaziz Al-Dwehe bên phía Al-Hazm sau những lỗi phạm quy liên tiếp. Trong thế trận chịu sức ép khi chỉ kiểm soát bóng 36%, đội chủ nhà đang phải liên tục phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

13'NEOM nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, NEOM đang có phần chủ động hơn khi nắm giữ 55% thời lượng cầm bóng so với 45% của Al-Hazm. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn diễn ra khá thận trọng khi mỗi bên mới chỉ có 1-1 lần dứt điểm, trong đó NEOM nhỉnh hơn đôi chút với 0-1 cú sút trúng đích nhưng chưa thể tạo nên khác biệt trên bảng tỷ số 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Hazm tiếp đón NEOM.

Cập nhật lúc 22:18 10/10/2026

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến làm khách trước Al-Hazm vào lúc 20:50 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Hazm Club Stadium sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng. Khoảng cách về điểm số cùng tham vọng duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu đòi hỏi thầy trò đội khách phải thể hiện sự tập trung cao độ, trong khi Al-Hazm cũng cần một màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Sự đối lập về điểm số và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu này, NEOM nắm giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội khách sở hữu quỹ điểm tốt nhờ màn trình diễn tích cực ở giai đoạn trước đó, dù phong độ gần đây có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, NEOM giành được 3 chiến thắng liên tiếp trước khi phải nhận 2 thất bại ở các vòng đấu gần đây nhất. Sự bất ổn này buộc đội bóng phải nhanh chóng tìm lại nhịp điệu thi đấu nếu muốn bảo vệ vị thế trong cuộc cạnh tranh ở nửa trên bảng tổng sắp.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Hazm đang đứng ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được. Khoảng cách 7 điểm so với đối thủ phản ánh thực tế khó khăn mà đội chủ nhà đang phải trải qua. Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Al-Hazm chỉ có được 1 trận thắng, nhận 2 trận hòa và 2 thất bại. Trận thua ở vòng đấu gần nhất tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho đội bóng trong việc duy trì tính ổn định qua từng vòng đấu.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía NEOM

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh ưu thế tương đối rõ rệt nghiêng về phía NEOM. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, NEOM đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Al-Hazm chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và hai đội chia điểm ở 1 trận hòa. Kết quả này mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho đội khách trong chuyến hành quân sắp tới.

Dẫu vậy, việc được chơi tại sân vận động Al Hazm Club Stadium vẫn là yếu tố để đội chủ nhà kỳ vọng tạo nên sự khác biệt. Để vượt qua ưu thế đối đầu của NEOM, Al-Hazm cần tổ chức cự ly đội hình chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ đối phương ngay từ khu trung tuyến.

Cục diện chuyên môn và xu hướng thế trận

Xét về mặt cấu trúc chiến thuật, NEOM nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ chất lượng vận hành đã mang về cho họ 15 điểm tính đến thời điểm hiện tại. Mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục là động lực để đội khách đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm lợi thế. Điểm mấu chốt đối với NEOM là việc hạn chế các sơ hở sau chuỗi 2 trận thua gần nhất, từ đó duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ngược lại, Al-Hazm hiểu rõ sự nguy hiểm từ đối thủ nên việc chơi thận trọng và ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà sẽ là phương án hợp lý. Với 8 điểm sau những vòng đấu đã qua, một thế trận thực dụng sẽ giúp Al-Hazm hạn chế tối đa các khoảng trống cho NEOM khai thác. Cuộc đọ sức lúc 20:50 ngày 10/10/2026 do đó sẽ là màn so tài giằng co, nơi đội bóng biết tận dụng tốt hơn các thời cơ trên sân sẽ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua điểm số.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)