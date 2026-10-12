TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Gharafa vs Esteghlal FC: Esteghlal FC dẫn 1-0

Al-Gharafa0 - 1Esteghlal FCHiệp 1 — phút 38'

38'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al-Gharafa 0 - 1 Esteghlal FC.

38'Esteghlal FC duy trì thế trận chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, Esteghlal FC vẫn đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 44% - 56%. Trận đấu diễn ra giằng co với nhiều pha tranh chấp khi Al-Gharafa đã phạm lỗi 6 - 2, trong khi cơ hội thực sự vẫn rất khan hiếm với tổng số cú sút trúng đích của hai đội là 0 - 0.

32'Esteghlal FC thay người sớm ngay hiệp một

Phút 32, Esteghlal FC quyết định có sự điều chỉnh nhân sự từ sớm khi rút Amirmohammad Razaghinia ra nghỉ để nhường chỗ cho Jasir Asani. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

25'Esteghlal FC cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Nửa đầu hiệp một trôi qua với sự chủ động thuộc về Esteghlal FC khi họ kiểm soát bóng tới 32% - 68%. Dù vậy, thế trận giằng co và thiếu đột biến khiến cả hai đội mới chỉ có dứt điểm 1 - 1 và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).

13'Esteghlal FC chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, Esteghlal FC đang là đội nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 61% so với 39% của Al-Gharafa. Đội khách cũng đã kiếm về quả phạt góc đầu tiên (tỷ số phạt góc 0 - 1), tuy nhiên thế bế tắc vẫn chưa được khai thông khi tỷ số vẫn giữ nguyên 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Gharafa tiếp đón Esteghlal FC.

Cập nhật lúc 01:53 13/10/2026

Esteghlal FC bước vào trận gặp Al-Gharafa với một lợi thế rõ rệt: đội khách đang đứng thứ 2 bảng xếp hạng với 3 điểm và vẫn còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ở chiều ngược lại, Al-Gharafa đứng thứ 12 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Esteghlal FC giữ nhịp ổn định

Phong độ gần đây là điểm tựa lớn nhất của Esteghlal FC. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành chắc chắn, hiếm khi để đối thủ tìm ra kẽ hở.

Đáng chú ý, Esteghlal FC không phải đội thiên về những chiến thắng cách biệt, bởi họ hòa nhiều hơn thắng. Tuy nhiên, việc duy trì được sự bền bỉ ấy giúp đội bóng giữ vị trí thứ 2 và đặt mục tiêu bám sát ngôi đầu.

Al-Gharafa chưa tìm lại sự ổn định

Trái ngược với đối thủ, Al-Gharafa đang có chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.

Hiện Al-Gharafa đứng thứ 12 với 0 điểm. Chơi trên sân nhà, đội bóng cần nhanh chóng chấm dứt mạch kết quả kém để không bị bỏ lại quá xa ở phía sau.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về đội khách

Ở lần gặp nhau gần nhất, Esteghlal FC giành chiến thắng, còn Al-Gharafa không có trận thắng hay hòa nào. Một cuộc chạm trán chưa đủ để kết luận về xu hướng lâu dài. Dù vậy, kết quả này cộng với phong độ hiện tại cho thấy Esteghlal FC có thêm cơ sở để tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Esteghlal FC, bài toán là giữ vững sự chắc chắn đã giúp họ bất bại 5 trận liền và tận dụng cơ hội để áp sát nhóm đầu bảng. Chỉ cần duy trì kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể biến lợi thế phong độ thành điểm số.

Với Al-Gharafa, thách thức nằm ở việc cải thiện khả năng hạn chế sai sót sau chuỗi trận thua nhiều hơn thắng. Nếu sớm có bàn thắng mở tỷ số trên sân nhà, đội chủ nhà có thể làm khó một Esteghlal FC vốn quen với những trận đấu chặt chẽ.

Nhận định

Nhìn chung, cán cân phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng nghiêng về Esteghlal FC. Đội khách bất bại 5 trận gần nhất, đứng thứ 2 và từng thắng ở lần gặp gần nhất. Al-Gharafa có lợi thế sân nhà nhưng đang gặp nhiều khó khăn về kết quả. Esteghlal FC vì vậy được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)