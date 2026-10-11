TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Fayha vs Al Riyadh: Hiệp 2 bắt đầu, Al-Fayha dẫn 1-0

Al-Fayha1 - 0Al RiyadhHiệp 2 — phút 86'

86'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al-Fayha 1 - 0 Al Riyadh.

81'Hussain Al Shurafa nhận thẻ vàng

Phút 81, cầu thủ Hussain Al Shurafa bên phía Al Riyadh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang chịu áp lực lớn khi vẫn bị Al-Fayha dẫn 1-0 trong những phút cuối trận.

80'Al Riyadh tăng cường nhân sự ở những phút cuối

Phút 80, Al Riyadh thực hiện sự thay đổi người khi Hussain Al Shurafa được tung vào sân để thế chỗ Sultan Al-Essa. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi nhằm xoay chuyển tình thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77'Kader Keita nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kader Keita sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh Al Riyadh đang bị dẫn trước 0-1 và nỗ lực tìm bàn gỡ, tình huống này càng khiến những phút cuối trận của đội khách thêm phần căng thẳng.

76'Al Riyadh điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 76, Al Riyadh thực hiện sự thay đổi người khi Hussain Al-Raqwani được tung vào sân để thế chỗ Hassan Hashim Al-Ali. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới thế trận khi vẫn đang bị Al-Fayha dẫn 1-0.

75'Al Riyadh nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Al Riyadh dồn ép mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 39% - 61% và hưởng phạt góc áp đảo 4 - 8. Dù vậy, Al-Fayha vẫn bảo toàn cách biệt 1-0 nhờ sự hiệu quả vượt trội ở khâu dứt điểm với số lần trúng đích là 4 - 1.

70'Al-Fayha điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 70, Al-Fayha quyết định làm mới đội hình khi rút Alfa Semedo ra nghỉ và tung Nawaf Al-Harthi vào sân. Đội chủ nhà chủ động bổ sung thể lực nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng tới 61% từ Al Riyadh.

69'Al-Fayha làm mới hàng công với Yago Souza

Phút 69, Al-Fayha thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Yago Souza được tung vào sân thay thế cho Lázaro Vinicius Marques. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 nhưng phải chịu sức ép lớn khi chỉ cầm bóng 39% - 61% trước Al Riyadh, vì vậy việc bổ sung thể lực tươi mới là rất cần thiết để bảo toàn lợi thế.

63'Al Riyadh nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 63, Al Riyadh nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi chiếm 58% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 11 cú dứt điểm so với 6 của Al-Fayha. Dẫu vậy, hiệu quả tấn công của đội khách vẫn là dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ có 1 lần sút trúng đích (so với 3 của đối thủ), trong khi Al-Fayha chủ động lùi sâu bảo toàn lợi thế 1-0.

60'Al Riyadh tăng cường nhân sự nhằm tìm bàn gỡ

Phút 60, Al Riyadh có sự thay đổi người khi Fahad Mohammed Al-Jayzani được tung vào sân thế chỗ Hussam Majrashi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách cần thêm những phương án tươi mới để cải thiện hiệu quả tấn công dù đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn.

49'Al-Fayha duy trì sự hiệu quả đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Al Riyadh dù nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 41% - 59% nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (3 - 0). Ngược lại, Al-Fayha thi đấu thực dụng và bảo toàn tốt lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ sự sắc bén ở các tình huống lên bóng.

46'Thẻ vàng cho Ali Al-Hussain đầu hiệp hai

Ngay ở phút 46, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ali Al-Hussain bên phía Al-Fayha sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 1-0, đội chủ nhà cần duy trì sự tỉnh táo khi Al Riyadh vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn (59%).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45'Al Riyadh điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Al Riyadh quyết định làm mới đội hình khi tung Hussain Qasim vào sân thay cho Sulaiman Hazazi. Đang bị Al-Fayha dẫn 1-0 và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào trong 5 lần hãm thành, đội khách buộc phải tính toán lại phương án tiếp cận trận đấu.

45'Al Riyadh tăng cường hàng công với Trezeguet

Phút 45, Al Riyadh quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung Mahmoud Trezeguet vào sân thay cho Essam Hassan Abdullah Bahri. Đang bị dẫn 0-1, đội khách cần gia tăng sức ép sau hiệp đấu đầu tiên chưa có pha dứt điểm trúng đích nào.

36'Al Riyadh cầm bóng vượt trội nhưng bế tắc

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al Riyadh dù kiểm soát bóng áp đảo với 64% so với 36% của Al-Fayha nhưng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương. Đội chủ nhà Al-Fayha chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả, dẫn trước 1-0 và tạo ra sự vượt trội về độ chuẩn xác với số cú dứt điểm trúng đích là 3 - 0 (tổng dứt điểm 5 - 4).

32'Bernard Mensah nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 32, tiền vệ Bernard Mensah bên phía Al Riyadh phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và phải chịu thêm áp lực về mặt kỷ luật trên sân.

24'Al Riyadh nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Sau nửa đầu hiệp một, Al Riyadh chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm tới 64% thời lượng kiểm soát bóng và nhỉnh hơn về số pha phạt góc (2 - 3). Dù vậy, Al-Fayha vẫn duy trì thế dẫn 1 - 0 nhờ lối chơi thực dụng đầy hiệu quả, thể hiện rõ qua sự chuẩn xác ở khâu dứt điểm trúng đích 2 - 0.

16'Lázaro Vinicius Marques mở tỷ số cho Al-Fayha

Phút 16, Lázaro Vinicius Marques dứt điểm chính xác đưa Al-Fayha vươn lên dẫn trước 1-0 sau đường kiến tạo của Jason Remeseiro. Bàn mở tỷ số giúp đội chủ nhà tạo lợi thế sớm trước Al Riyadh dù kiểm soát bóng ít hơn trong giai đoạn nhập cuộc.

12'Al Riyadh lấn lướt kiểm soát thế trận

Sau hơn 10 phút đầu trận, Al Riyadh đang áp đặt thế trận vượt trội với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 27% - 73%. Dù tạo ra thế ép sân và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (1 - 3), đội khách vẫn chưa thể khai thông bế tắc khi tỷ số vẫn là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Fayha tiếp đón Al Riyadh.

Cập nhật lúc 22:26 11/10/2026

Các cuộc chạm trán gần đây giữa Al-Fayha và Al Riyadh luôn diễn ra trong thế giằng co và rất khó phân định thắng bại. Trận đấu diễn ra lúc 20:40 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Al Majma’a Sport City tiếp tục đặt hai đội bóng vào một thế trận cân não khi cả hai đang bám đuổi nhau sít sao trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về sự giằng co

Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây, sự chặt chẽ luôn là mẫu số chung mỗi khi hai câu lạc bộ chạm trán nhau. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Fayha nắm giữ thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Al Riyadh chưa có được thắng lợi nào.

Đáng chú ý, việc có tới 3 trận đấu khép lại với tỷ số hòa phản ánh rõ nét sự cân bằng về thế trận mỗi khi đôi bên đụng độ. Cả Al-Fayha lẫn Al Riyadh đều chủ động lựa chọn lối chơi thận trọng, hạn chế tối đa sai lầm trước đối thủ trực tiếp, khiến các diễn biến trên sân luôn ở trạng thái tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Tương quan phong độ và khoảng cách sít sao

Bước vào trận đấu này, phong độ của hai đội cũng cho thấy sự tương đồng đáng kể. Trong 5 trận gần nhất, Al-Fayha giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 1 thất bại. Đội chủ nhà thể hiện lối chơi kiên trì nhưng việc thường xuyên chia điểm khiến họ tích lũy điểm số tương đối chậm.

Bên phía đối diện, Al Riyadh thể hiện nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Thành tích này giúp đội khách tích lũy được 8 điểm và đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Al-Fayha bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 12 với 6 điểm.

Kỳ vọng vào thế trận thận trọng

Khoảng cách chỉ là 2 điểm giữa vị trí thứ 11 và 12 khiến màn so tài tại Al Majma’a Sport City trở nên then chốt đối với cả hai bên. Với việc đôi bên quá hiểu lối chơi của nhau cùng xu hướng chia điểm thường thấy trong quá khứ, một kịch bản chặt chẽ và giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái diễn.

Al-Fayha nắm giữ lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu không thua ở các lần gặp nhau gần đây. Tuy nhiên, sự ổn định của Al Riyadh với 2 chiến thắng trong 5 trận vừa qua là lời cảnh báo lớn, hứa hẹn tạo nên 90 phút thi đấu chặt chẽ và không dễ để một bên vượt lên áp đảo hoàn toàn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)