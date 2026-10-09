TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Fateh vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah nhân đôi cách biệt

Al-Fateh0 - 2Al-Ahli JeddahHiệp 2 — phút 59'

59'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Al-Fateh 0 - 2 Al-Ahli Jeddah.

55'Thẻ vàng cho Kennedy Boateng

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kennedy Boateng bên phía Al-Fateh sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút thi đấu đầy khó khăn khi bị Al-Ahli Jeddah dẫn trước 0-2.

50'Francisco Trincão nhân đôi cách biệt cho Al-Ahli Jeddah

Phút 50, Francisco Trincão lập công chuẩn xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Al-Ahli Jeddah ngay đầu hiệp hai. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội khách khi họ kiểm soát bóng tới 65% và dồn ép hoàn toàn đội chủ nhà Al-Fateh.

49'Al-Ahli Jeddah tiếp tục lấn lướt sau giờ nghỉ

Bước sang phút 49, Al-Ahli Jeddah vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trên sân với tỷ lệ cầm bóng 34% - 66%. Đội khách đang duy trì áp lực rất lớn khi áp đảo về số lần dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 1 - 5), buộc Al-Fateh phải liên tục phạm lỗi để hạn chế sức ép và bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45'Al-Fateh điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Al-Fateh quyết định rút Zaydou Youssouf ra nghỉ và tung Abdul Aziz Al-Fawaz vào sân. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đang bị dẫn 0-1 và chịu lép vế trước Al-Ahli Jeddah.

45'Al-Ahli Jeddah thay người ở cuối hiệp một

Phút 45', Al-Ahli Jeddah quyết định làm mới đội hình khi tung Eduard Spertsyan vào sân thế chỗ cho Matheus Gonçalves Martins. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và nắm giữ thế trận lấn lướt trước Al-Fateh trước khi bước vào giờ nghỉ.

45'Al-Fateh điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ở phút 45, Al-Fateh quyết định rút Abdul Rahman Al Khaibari ra nghỉ để nhường chỗ cho Sattam Tumbukti. Đội chủ nhà cần sự tươi mới về lối chơi khi đang bị Al-Ahli Jeddah dẫn trước 0-1 và chỉ kiểm soát bóng 34%.

37'Al-Ahli Jeddah áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al-Ahli Jeddah vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 65% so với 35% của Al-Fateh. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi áp đảo về số cú dứt điểm 2-8 (trúng đích 1-5), khiến thủ môn đội chủ nhà đã phải có tới 4 lần cứu thua để giữ cách biệt mong manh 0-1.

31'Francisco Trincão mở tỷ số cho Al-Ahli Jeddah

Phút 31, Francisco Trincão đã tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Al-Ahli Jeddah, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 0-1. Pha lập công phản ánh đúng thế trận khi Al-Ahli Jeddah hoàn toàn vượt trội với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62%.

25'Al-Ahli Jeddah lấn lướt sau nửa hiệp một

Trôi qua phút 25, Al-Ahli Jeddah đang nắm quyền chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 60% và tạo ra sức ép đáng kể nhờ 5 cú dứt điểm (4 lần trúng đích). Phía đối diện, Al-Fateh chủ yếu tập trung phòng ngự, phải phạm lỗi tới 7 lần để kiềm tỏa các đợt lên bóng của đối thủ khi tỷ số vẫn là 0-0.

13'Al-Ahli Jeddah áp đảo hoàn toàn

Sau gần 15 phút thi đấu, Al-Ahli Jeddah hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 31% - 69%. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra 0 - 3 cú dứt điểm trúng đích, buộc thủ môn Al-Fateh phải có 3 - 0 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Fateh tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 23:14 09/10/2026

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu củng cố vị thế khi làm khách trên sân Maydan Tamweel Al-Oula của Al-Fateh vào lúc 21h55 ngày 09/10/2026. Chuyến hành quân này mang ý nghĩa quan trọng đối với toan tính đường dài của đội bóng Jeddah trong bối cảnh cuộc đua tốp đầu đang diễn ra vô cùng quyết liệt.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, Al-Ahli Jeddah đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 12 điểm. Việc duy trì điểm số ổn định giúp thầy trò đội khách tiếp tục giữ cự ly bám đuổi nhóm dự giải đấu châu lục, đồng thời tạo áp lực thường trực lên các đối thủ xếp ngay phía trên.

Ở chiều ngược lại, Al-Fateh hiện xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Khoảng cách điểm số phản ánh rõ rệt những khó khăn mà đội chủ nhà đang gặp phải trong việc tích lũy điểm số, buộc họ phải thận trọng tối đa trước đối thủ đứng ở nửa trên bảng tổng sắp.

Phân tích phong độ hai đội

Phong độ gần đây của Al-Fateh chưa có dấu hiệu khởi sắc khi trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Đội chủ sân Maydan Tamweel Al-Oula đã phải nhận 2 thất bại trước khi có 3 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần nhất. Việc liên tục chia điểm cho thấy Al-Fateh vẫn gặp bài toán lớn trong khâu dứt điểm trận đấu.

Trong khi đó, Al-Ahli Jeddah cũng trải qua giai đoạn thi đấu có phần bất ổn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng nhưng cũng để thua tới 3 trận, trong đó có 2 thất bại liên tiếp gần đây. Dù vậy, với nền tảng điểm số hiện tại, đội khách vẫn có đủ sự tự tin để chủ động áp đặt thế trận.

Thế cân bằng trong lịch sử đối đầu

Dù có sự chênh lệch đáng kể về mặt thứ hạng ở thời điểm hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây lại chứng kiến sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Al-Fateh và Al-Ahli Jeddah mỗi bên giành được 2 chiến thắng, cùng 1 trận khép lại với kết quả hòa.

Sự cân bằng này cho thấy Al-Fateh thường chơi rất kiên cường mỗi khi tiếp đón Al-Ahli Jeddah. Trận đấu tới tại Maydan Tamweel Al-Oula hứa hẹn sẽ là màn đọ sức chặt chẽ về mặt chiến thuật, nơi bản lĩnh của Al-Ahli Jeddah sẽ được kiểm chứng trước quyết tâm giành điểm của đội chủ nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)