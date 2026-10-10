TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saihat: Thế trận giằng co nghẹt thở, chưa có bàn thắng

Al-Ettifaq0 - 0Al Khaleej SaihatHiệp 1 — phút 25'

25'Trận đấu đang diễn ra

Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25'Thế trận giằng co nghẹt thở

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù Al-Ettifaq nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% - 45%), Al Khaleej Saihat lại không hề lép vế với số lần dứt điểm 3 - 4 cùng 2 - 2 cú sút trúng đích chia đều cho đôi bên.

14'Saleh Al Amri nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 14, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Saleh Al Amri bên phía Al Khaleej Saihat sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng ngay từ những phút đầu khi cả hai đội đều sớm phải nhận thẻ phạt dù tỷ số vẫn đang là 0-0.

13'Đôi công tốc độ trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút đầu tiên, Al-Ettifaq dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% nhưng đội khách Al Khaleej Saihat mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn. Tỷ số dứt điểm đang là 1 - 3 nghiêng về Al Khaleej Saihat, buộc thủ môn đội chủ nhà đã phải có 2 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

11'Thẻ vàng sớm cho Abdoulaye Kanté

Phút 11, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Abdoulaye Kanté của Al-Ettifaq sau một pha phạm lỗi. Việc cầu thủ này sớm phải nhận án phạt khiến đội chủ nhà cần thận trọng hơn trong khâu phòng ngự khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Ettifaq tiếp đón Al Khaleej Saihat.

Cập nhật lúc 22:20 10/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Al-Ettifaq và Al Khaleej Saihat diễn ra vào lúc 21h55 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Ettifaq Club Stadium mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này đều chung một mục tiêu duy nhất: giành trọn vẹn điểm số để chặn đứng chuỗi ngày thi đấu sa sút thời gian qua.

Khát khao chặn đứng chuỗi phong độ đi xuống

Đội chủ nhà Al-Ettifaq đang trải qua giai đoạn thi đấu không đạt được kỳ vọng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại liên tiếp ở những lượt đấu mới đây. Sự chững lại về mặt kết quả khiến Al-Ettifaq hiện dậm chân ở vị trí thứ 8 với 11 điểm. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của Al Ettifaq Club Stadium là điểm tựa then chốt để họ xốc lại tinh thần thi đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Al Khaleej Saihat thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Đội khách chưa nếm mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất, khi chỉ thu về 3 trận hòa xen kẽ 2 trận thua. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Al Khaleej Saihat tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Một kết quả khả quan trên sân khách là điều tối quan trọng để họ chấm dứt chuỗi phong độ ảm đạm.

Ưu thế đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Bên cạnh lợi thế sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Al-Ettifaq. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên ghi nhận Al-Ettifaq giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận trước Al Khaleej Saihat, không có bất kỳ trận hòa nào xuất hiện. Điểm tựa tâm lý từ những lần đối đầu trước sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ chủ nhà trong việc làm chủ thế trận.

Tuy nhiên, Al Khaleej Saihat chắc chắn không dễ dàng chấp nhận lép vế khi bước đường cùng buộc họ phải chơi thận trọng và quyết tâm hơn. Thế trận dự kiến sẽ giằng co khi cả hai câu lạc bộ đều ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm tránh việc nhận bàn thua sớm, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

Nhận định xu hướng thế trận

Với khoảng cách 6 điểm trên bảng thứ bậc cùng ưu thế đối đầu vượt trội, Al-Ettifaq được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội chủ động hơn. Nếu khắc phục được sự thiếu tập trung ở khâu dứt điểm và củng cố hệ thống phòng ngự, đội chủ sân Al Ettifaq Club Stadium hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu giành lấy một kết quả khả quan để cải thiện tình hình điểm số.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)