TRỰC TIẾPTrực tiếp Ajax vs NEC Nijmegen: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Ajax1 - 1NEC NijmegenHiệp 2 — phút 63'

63'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Ajax 1 - 1 NEC Nijmegen.

61'Ajax gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Sau hơn một giờ thi đấu, Ajax hoàn toàn làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng tới 63% - 37% trước NEC Nijmegen. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với 10 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), nhưng tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 1-1.

61'Ajax làm mới hàng công giữa thế trận giằng co

Phút 61, Ajax có sự thay đổi nhân sự khi Abdellah Ouazane được tung vào sân thế chỗ Oscar Gloukh. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến để phá vỡ thế cân bằng 1-1 trước NEC Nijmegen.

54'Gabriel Bras nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Gabriel Bras bên phía NEC Nijmegen sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang phải căng mình phòng ngự trước sức ép lớn khi tỷ số vẫn là 1-1.

49'Ajax duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 49, Ajax tiếp tục nắm thế chủ động khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 66% - 34% và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà đã tung ra tới 7 - 2 pha dứt điểm cùng 3 - 0 quả phạt góc, trong khi NEC Nijmegen vẫn kiên trì lùi sâu đội hình phòng ngự chờ đợi cơ hội phản công.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37'Ajax lấn lướt quyền kiểm soát bóng

Tiến về những phút cuối hiệp một, Ajax vẫn là bên chủ động áp đặt lối chơi với thời lượng cầm bóng áp đảo 66% - 34%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và vượt trội về số pha dứt điểm (5 - 2), nhưng tỷ số 1-1 vẫn chưa được phá vỡ trước hàng thủ tập trung của NEC Nijmegen.

33'Bryan Linssen nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Bryan Linssen (NEC Nijmegen) sau những pha phạm lỗi liên tiếp. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1, buộc đội khách phải tăng cường áp sát để hạn chế sức ép kiểm soát bóng từ Ajax.

24'Ajax áp đảo kiểm soát bóng nhưng thế trận giằng co

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Ajax hoàn toàn làm chủ nhịp độ thi đấu khi kiểm soát bóng tới 69% - 31% so với NEC Nijmegen. Dẫu vậy, các pha hãm thành của đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra nhiều khác biệt khi họ mới chỉ có 1 pha dứt điểm, ngang ngửa chỉ số trúng đích 1 - 1 với đối thủ trong thế trận hòa 1 - 1 đầy chặt chẽ.

19'Tjaronn Chery gỡ hòa từ chấm phạt đền

Phút 19, Tjaronn Chery thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỷ số 1-1 cho NEC Nijmegen ngay tại Johan Cruijff Arena. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Ajax dẫn trước từ sớm.

17'Jorthy Mokio nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 17, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jorthy Mokio bên phía Ajax sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 1-0, đội chủ sân Johan Cruijff Arena vẫn cần phải giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có.

12'Ajax làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, Ajax chủ động kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng lên tới 70% - 30% so với NEC Nijmegen. Dù đội khách cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội với tổng số pha dứt điểm đang là 1 - 1, Ajax vẫn là bên duy nhất có cú sút trúng đích (1 - 0) và phong tỏa rất tốt các đợt lên bóng của đối phương.

7'Tolu Arokodare mở tỷ số sớm cho Ajax

Ngay phút thứ 7, Tolu Arokodare đã đưa Ajax vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng giúp đội chủ sân Johan Cruijff Arena sớm làm chủ thế trận trước NEC Nijmegen.

0'Trận đấu bắt đầu

Ajax tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 03:24 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Ajax và NEC Nijmegen diễn ra vào lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Johan Cruijff Arena thu hút nhiều sự chú ý. Đội chủ nhà Ajax đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến màn chạm trán này trở thành tâm điểm đáng theo dõi trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và mục tiêu bám đuổi

Hiện tại, Ajax đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số này giúp đại diện thành Amsterdam duy trì thế bám đuổi quyết liệt với các đội nhóm đầu nhằm bảo đảm một tấm vé tham dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 với 8 điểm. Chuyến hành quân đến Johan Cruijff Arena đặt ra thử thách không nhỏ cho đoàn quân áo đỏ xanh, nhưng cách biệt 6 điểm so với đối thủ cũng là động lực để đội khách hướng tới một kết quả có lợi.

Phong độ đối lập của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự ổn định tương đối với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có được sự tự tin cần thiết khi trở về sân nhà thi đấu.

Trong khi đó, phong độ của NEC Nijmegen có phần phập phù hơn qua 5 vòng đấu vừa qua. Đội bóng này giành được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và để thua 2 trận. Sự thiếu ổn định ở các vòng đấu vừa qua là vấn đề mà ban huấn luyện NEC Nijmegen cần sớm cải thiện nếu muốn đứng vững trên sân khách.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Dù có sự chênh lệch về thứ hạng hiện tại, những lần chạm trán trong quá khứ giữa hai đội lại mang đến kịch bản rất giằng co. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng rõ rệt khi Ajax giành được 1 chiến thắng, hai bên hòa nhau 3 trận và NEC Nijmegen cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Kết quả từ các lần đụng độ trước đó khẳng định NEC Nijmegen không phải đối thủ dễ bị khuất phục trước Ajax. Tuy vậy, với lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena cùng phong độ nhỉnh hơn trong thời gian gần đây, Ajax nắm trong tay những yếu tố quan trọng để chủ động kiểm soát cục diện trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)