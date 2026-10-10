TRỰC TIẾPTrực tiếp Ajax vs NEC Nijmegen: Đội hình xuất phát

AjaxvsNEC NijmegenSẮP BẮT ĐẦU • 02:00

02:00Đội hình chính thức đã công bố

Đội hình ra sân của Ajax và NEC Nijmegen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Ajax và NEC Nijmegen diễn ra vào lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Johan Cruijff Arena thu hút nhiều sự chú ý. Đội chủ nhà Ajax đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến màn chạm trán này trở thành tâm điểm đáng theo dõi trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và mục tiêu bám đuổi

Hiện tại, Ajax đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số này giúp đại diện thành Amsterdam duy trì thế bám đuổi quyết liệt với các đội nhóm đầu nhằm bảo đảm một tấm vé tham dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 11 với 8 điểm. Chuyến hành quân đến Johan Cruijff Arena đặt ra thử thách không nhỏ cho đoàn quân áo đỏ xanh, nhưng cách biệt 6 điểm so với đối thủ cũng là động lực để đội khách hướng tới một kết quả có lợi.

Phong độ đối lập của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự ổn định tương đối với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có được sự tự tin cần thiết khi trở về sân nhà thi đấu.

Trong khi đó, phong độ của NEC Nijmegen có phần phập phù hơn qua 5 vòng đấu vừa qua. Đội bóng này giành được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và để thua 2 trận. Sự thiếu ổn định ở các vòng đấu vừa qua là vấn đề mà ban huấn luyện NEC Nijmegen cần sớm cải thiện nếu muốn đứng vững trên sân khách.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Dù có sự chênh lệch về thứ hạng hiện tại, những lần chạm trán trong quá khứ giữa hai đội lại mang đến kịch bản rất giằng co. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng rõ rệt khi Ajax giành được 1 chiến thắng, hai bên hòa nhau 3 trận và NEC Nijmegen cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Kết quả từ các lần đụng độ trước đó khẳng định NEC Nijmegen không phải đối thủ dễ bị khuất phục trước Ajax. Tuy vậy, với lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena cùng phong độ nhỉnh hơn trong thời gian gần đây, Ajax nắm trong tay những yếu tố quan trọng để chủ động kiểm soát cục diện trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)