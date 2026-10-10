TRỰC TIẾPTrực tiếp Academico Viseu vs Estoril: Hiệp 2 bắt đầu, Academico Viseu dẫn 1-0

Academico Viseu1 - 0EstorilHiệp 2 — phút 51'

51'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Academico Viseu 1 - 0 Estoril.

49'Estoril nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Đầu hiệp hai, Estoril chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% cùng số pha dứt điểm 6 - 8. Dù vậy, Academico Viseu vẫn bảo toàn lợi thế 1 - 0 nhờ lối chơi phòng ngự đầy quyết liệt, chấp nhận phạm lỗi tới 16 - 3 để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45'Estoril thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Estoril quyết định làm mới đội hình khi tung Nail Omerovic vào sân thế chỗ Milan Robin. Đang bị Academico Viseu dẫn trước 1-0, đội khách buộc phải có những điều chỉnh sớm nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

37'Academico Viseu nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Tiến gần về cuối hiệp một, Academico Viseu vẫn đang bảo toàn tỷ số 1-0 nhưng phải căng mình trước sức ép từ phía Estoril. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 52% - 48%, đội chủ nhà lại lép vế đôi chút về số pha dứt điểm (4 - 5) và đã phải phạm lỗi tới 11 - 3 để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

31'Cihan Kahraman nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Cihan Kahraman bên phía Academico Viseu sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vừa mở tỷ số 1-0 chỉ 2 phút trước đó nhưng sức ép từ Estoril khiến thế trận trên sân trở nên căng thẳng hơn.

29'Cihan Kahraman mở tỷ số cho Academico Viseu

Phút 29, đón đường kiến tạo từ Anthony Correia, Cihan Kahraman dứt điểm chính xác đưa Academico Viseu vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn trên sân Estadio do Fontelo.

27'Jordan Holsgrove nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 27, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jordan Holsgrove bên phía Estoril sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và việc các tiền vệ phải nhận thẻ sớm sẽ khiến họ gặp thêm nhiều áp lực ở khu trung tuyến.

25'Thế trận giằng co và nhiều va chạm

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu diễn ra tương đối giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng gần như cân bằng ở mức 51% - 49%. Đôi bên chơi chặt chẽ khiến cơ hội ăn bàn xuất hiện rất hạn chế với số pha dứt điểm chỉ là 1 - 1, trong khi Academico Viseu chủ động phạm lỗi chiến thuật nhiều hơn với tỷ số phạm lỗi lên tới 8 - 2.

13'Academico Viseu chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Academico Viseu đang nắm quyền chủ động khi kiểm soát bóng tới 65% - 35% trước Estoril. Dù vậy, nhịp độ tấn công chưa thực sự được đẩy cao khi đội chủ nhà mới có 1 pha dứt điểm (chỉ số dứt điểm là 1 - 0, trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Academico Viseu tiếp đón Estoril.

Cập nhật lúc 03:44 11/10/2026

Cuộc so tài tại sân Estadio do Fontelo lúc 02:30 ngày 11/10/2026 mang tính chất quan trọng khi Academico Viseu đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tiếp đón một đối thủ đang chật vật ở khu vực cuối bảng là cơ hội thuận lợi để đội chủ nhà hiện thực hóa tham vọng nâng cao điểm số.

Phong độ trái ngược giữa hai câu lạc bộ

Academico Viseu bước vào cuộc tiếp đón này với tâm lý hưng phấn nhờ sự ổn định trong thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã giành tới 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Thành tích này giúp họ duy trì vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Ở chiều ngược lại, Estoril lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn tương phản khi rơi vào giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận gần nhất vô cùng ảm đạm với 1 trận hòa và nhận đến 4 thất bại. Kết quả nghèo nàn khiến Estoril ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm.

Thế đối đầu và đánh giá thế trận

Dù đang nắm lợi thế lớn về thứ bậc và phong độ ở thời điểm hiện tại, Academico Viseu vẫn có lý do để thi đấu tập trung. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên ghi nhận Academico Viseu có 1 chiến thắng, trong khi Estoril chiếm ưu thế hơn khi giành 3 thắng lợi.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về điểm số và phong độ ở thời điểm hiện tại mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho Academico Viseu. Được thi đấu trên sân nhà Estadio do Fontelo trước một Estoril đang khủng hoảng điểm số, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để áp đặt thế trận nhằm hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)