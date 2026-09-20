TRỰC TIẾPTrực tiếp AC Milan vs Lecce: Hết hiệp 1, AC Milan dẫn 1-0

AC Milan1 - 0LecceNghỉ giữa hiệp

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37'AC Milan áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn nửa giờ thi đấu, AC Milan hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 79% - 21% trước Lecce. Dù nắm giữ thế trận và đang dẫn 1-0, đội chủ nhà chơi khá thận trọng khi mới tung ra số pha dứt điểm là 2 - 3 so với đối thủ.

25'AC Milan áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau gần nửa hiệp một, AC Milan kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ lên tới 80% - 20% trước Lecce và duy trì lợi thế dẫn 1-0. Đội khách buộc phải liên tục phạm lỗi để giải tỏa sức ép với tỷ số phạm lỗi lên đến 0 - 7, dù cả hai đội đều đã có 2 - 2 cú dứt điểm.

14'C. Pulisic mở tỷ số cho AC Milan

Phút 14, từ đường kiến tạo của S. Pavlovic, C. Pulisic đã dứt điểm chính xác đưa AC Milan vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội tới 80% - 20% trước Lecce.

13'AC Milan kiểm soát bóng áp đảo

Sau gần 15 phút đầu trận, AC Milan hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 84% - 16%. Dù vậy, Lecce mới là đội dứt điểm nhiều hơn với thông số 1 - 2, đồng thời sẵn sàng phạm lỗi (0 - 3) để ngăn chặn các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

0'Trận đấu bắt đầu

AC Milan tiếp đón Lecce.

Cập nhật lúc 02:34 21/09/2026

Cuộc so tài giữa AC Milan và Lecce diễn ra vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026 thu hút sự chú ý khi AC Milan đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 2 điểm, biến màn chạm trán này trở thành tâm điểm đáng chú ý đối với tham vọng của cả hai bên.

AC Milan duy trì mạch trận bất bại để áp sát nhóm trên

Bước vào trận đấu này, AC Milan đang sở hữu vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 8 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà thể hiện được sự ổn định rõ rệt qua từng vòng đấu nhờ lối chơi ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Nhìn vào 4 trận đấu gần nhất, AC Milan duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng liên tiếp sau khi đã trải qua 2 trận hòa trước đó. Việc giành trọn vẹn điểm số ở những lần ra sân vừa qua mang lại sự tự tin lớn cho đội bóng áo sọc đỏ đen, qua đó tiếp tục duy trì thế bám đuổi quyết liệt với các đội xếp trên.

Lecce nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trong lối chơi

Ở chiều ngược lại, Lecce bước vào chuyến làm khách này với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng khi đang có 6 điểm. Khoảng cách giữa họ và chính AC Milan hiện chỉ là một chiến thắng, điều này tạo ra động lực không nhỏ cho đội khách.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Lecce lại phản ánh sự thiếu ổn định. Trong 4 trận đấu vừa qua, Lecce có được 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Trận thắng ở lần ra sân gần nhất giúp họ giải tỏa áp lực sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp, song sự thăng trầm này vẫn là bài toán mà ban huấn luyện đội khách cần sớm tìm ra lời giải.

Cán cân đối đầu hoàn toàn áp đảo nghiêng về AC Milan

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía AC Milan. Thống kê qua 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy AC Milan giành trọn vẹn 5 chiến thắng, không để cho Lecce có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.

Sự vượt trội tuyệt đối trong các cuộc đối đầu trực tiếp là điểm tựa tinh thần vững chắc cho AC Milan. Ngược lại, việc trắng tay ở cả 5 lần đọ sức vừa qua mang đến áp lực tâm lý không nhỏ cho Lecce mỗi khi phải đối đầu với đại diện thành Milan.

Cục diện chặt chẽ định đoạt bởi sự kỷ luật

Với lợi thế sân bãi cùng chuỗi trận đối đầu hoàn hảo, AC Milan được đánh giá nắm nhiều ưu thế để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sự ổn định từ 2 chiến thắng gần nhất giúp đội chủ nhà có đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động, hướng đến mục tiêu giành điểm số tối đa nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Bên phía đối diện, Lecce nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế hưng phấn của đối thủ. Dù vậy, với sự thiếu ổn định đã bộc lộ qua 2 thất bại trong 4 trận gần đây, đội khách sẽ cần duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn hy vọng ra về với một kết quả có lợi vào lúc 01:45 ngày 21/09/2026.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)