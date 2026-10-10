TRỰC TIẾPTrực tiếp 1899 Hoffenheim vs Hamburger SV: Hamburger SV mở tỷ số

1899 Hoffenheim0 - 1Hamburger SVHiệp 1 — phút 39'

39'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: 1899 Hoffenheim 0 - 1 Hamburger SV.

37'Hoffenheim cầm bóng nhiều nhưng bế tắc

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Hoffenheim kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 63% - 37% nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Hamburger SV vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 nhờ lối chơi rình rập hiệu quả, áp đảo về số cơ hội tạo ra với 3 - 7 pha dứt điểm.

25'Hamburger SV phản công sắc bén

Sau 25 phút thi đấu, 1899 Hoffenheim dù kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 64% - 36% nhưng đang bị dẫn trước 0-1. Đội khách Hamburger SV chủ động chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả, thể hiện rõ qua sự vượt trội về số pha dứt điểm 2 - 7.

13'Hoffenheim nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau bàn thua sớm, 1899 Hoffenheim nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%. Dù vậy, Hamburger SV vẫn duy trì sự chủ động khi sở hữu 2 - 3 lần dứt điểm so với đội chủ nhà, kiên trì bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1.

12'Poulsen mở tỷ số sớm cho Hamburger SV

Phút 12, Yussuf Poulsen tỏa sáng giúp Hamburger SV vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của 1899 Hoffenheim. Bàn thắng sớm giúp đội khách nắm lợi thế lớn sau những phút đầu nhập cuộc đầy chủ động.

0'Trận đấu bắt đầu

1899 Hoffenheim tiếp đón Hamburger SV.

Cập nhật lúc 21:08 10/10/2026

1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa khi trở về sân nhà Prezero Arena. Cuộc so tài với Hamburger SV diễn ra vào lúc 20:30 ngày 10/10/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn định hình vị trí trên bảng xếp hạng.

Tương quan điểm số và phong độ đôi bên

Trên bảng xếp hạng hiện tại, 1899 Hoffenheim đang tạm xếp ở vị trí thứ 14 với 3 điểm. Phong độ của đội chủ sân Prezero Arena qua 4 trận đấu gần đây chưa thực sự ổn định khi họ phải nhận 3 trận thua và giành được 1 chiến thắng. Đáng chú ý, đội bóng vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp, khiến nhu cầu giành điểm để giải tỏa áp lực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ở chiều ngược lại, Hamburger SV cũng đang ở tình cảnh bám đuổi tương tự khi đứng ở vị trí thứ 16 với 3 điểm. Nhìn vào chuỗi 4 trận đấu gần nhất, đội khách cũng có 1 chiến thắng nhưng sau đó để thua liền 3 trận. Cả hai câu lạc bộ đều đang có điểm số ngang bằng nhau, biến cuộc đối đầu trực tiếp này thành cơ hội rõ nét để tạo ra sự bứt phá khỏi nửa dưới bảng xếp hạng.

Lợi thế đối đầu và điểm tựa sân bãi

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng ghi nhận sự nhỉnh hơn đôi chút từ phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, 1899 Hoffenheim đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Hamburger SV có 2 lần ca khúc khải hoàn và đôi bên chưa từng hòa nhau trong chuỗi trận này. Thống kê không có kết quả hòa cho thấy các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra cởi mở và luôn phân định thắng thua rõ ràng.

Việc được thi đấu tại Prezero Arena đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho 1899 Hoffenheim. Khi cả hai đội đều khao khát chặn đứng chuỗi kết quả bất lợi gần đây, quyền chủ động kiểm soát nhịp độ trên sân nhà sẽ là yếu tố bản lề để Hoffenheim hiện thực hóa mục tiêu vượt lên.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với khoảng cách điểm số sít sao và phong độ không quá chênh lệch, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Hamburger SV chắc chắn muốn siết lại hệ thống phòng ngự sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp để tìm kiếm ít nhất một kết quả tích cực trên sân khách.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim nắm giữ lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận tấn công nhằm tạo ra bước ngoặt, mở ra hy vọng tiến gần hơn tới nhóm cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)