TRỰC TIẾPTrực tiếp 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach: Đội hình xuất phát

1. FC KölnvsBorussia MönchengladbachSẮP BẮT ĐẦU • 20:30

20:30Đội hình chính thức đã công bố

Đội hình ra sân của 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:03 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach diễn ra vào lúc 20:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động RheinEnergieStadion trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau giai đoạn khởi đầu không như ý.

Tình cảnh và phong độ của hai đội

Đội chủ nhà 1. FC Köln hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ gần đây của đội bóng cho thấy sự thiếu ổn định khi trong 4 trận gần nhất, họ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Dù vậy, lợi thế được thi đấu trên sân nhà RheinEnergieStadion là điểm tựa quan trọng để họ hướng đến mục tiêu tích lũy thêm điểm số.

Trong khi đó, tình hình của Borussia Mönchengladbach có phần khó khăn hơn đáng kể. Đội khách đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 18 và chưa có được điểm số nào sau những vòng đấu vừa qua. Thành tích trong 4 trận đấu gần nhất của Borussia Mönchengladbach là 4 thất bại liên tiếp. Chuỗi trận trắng tay này buộc họ phải nỗ lực tối đa để sớm chấm dứt đà sa sút.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân giữa hai câu lạc bộ đang ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Thống kê qua 5 lần gặp nhau gần nhất ghi nhận 1. FC Köln giành 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 3 trận và Borussia Mönchengladbach giành chiến thắng trong 1 trận còn lại. Tỷ lệ hòa chiếm ưu thế lớn cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai bên thường diễn ra chặt chẽ và không có sự chênh lệch rõ rệt về mặt thế trận.

Nhận định thế trận

Bước vào màn so tài sắp tới, cả 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach đều mang theo quyết tâm cao độ nhằm chặn đứng phong độ bất lợi. Với đội chủ nhà, mục tiêu là củng cố sự chắc chắn để chuyển hóa điểm tựa sân bãi thành điểm số. Về phía Borussia Mönchengladbach, việc cần điểm để cải thiện tình hình điểm số sẽ thúc đẩy họ thi đấu thận trọng, ưu tiên bảo đảm an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)