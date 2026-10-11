TRỰC TIẾPTrực tiếp 1. FC Köln vs Borussia Mönchengladbach: 1. FC Köln vượt lên dẫn trước

1. FC Köln2 - 1Borussia MönchengladbachHiệp 2 — phút 90'

90'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: 1. FC Köln 2 - 1 Borussia Mönchengladbach.

88'1. FC Köln nỗ lực bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 88, 1. FC Köln vẫn duy trì thế dẫn trước 2-1 dù quyền kiểm soát bóng đang khá cân bằng ở mức 51% - 49%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với 19 - 12 pha dứt điểm cùng 6 - 3 quả phạt góc, buộc Borussia Mönchengladbach phải phạm lỗi tới 7 - 16 lần để ngăn chặn các đợt lên bóng.

85'1. FC Köln làm mới hàng công ở phút 85

Phút 85, 1. FC Köln tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Mikey Moore ra nghỉ để nhường chỗ cho Imad Rondić. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước Borussia Mönchengladbach khi trận đấu bước vào những phút cuối đầy căng thẳng.

81'Thẻ vàng cho Zento Uno

Phút 81, cầu thủ Zento Uno bên phía Borussia Mönchengladbach phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-2 và chịu sức ép lớn trong những phút cuối tại sân RheinEnergieStadion.

80'Mönchengladbach thay người nhằm tìm bàn gỡ

Phút 80, Borussia Mönchengladbach thực hiện điều chỉnh nhân sự khi tung Fritz Fleck vào sân thế chỗ Daiki Hashioka. Đang bị 1. FC Köln dẫn 2-1, đội khách buộc phải làm mới đội hình để nỗ lực tìm kiếm điểm số trong những phút thi đấu còn lại.

80'Borussia Mönchengladbach tăng cường nhân sự ở phút 80

Phút 80, Borussia Mönchengladbach có sự thay đổi nhân sự khi Fabio Cristian Chiarodia được tung vào sân để thế chỗ Jan Leszczynski. Đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh đang bị 1. FC Köln dẫn trước 2-1.

78'Jan Thielmann vào sân làm mới đội hình 1. FC Köln

Phút 78, 1. FC Köln có sự điều chỉnh nhân sự khi Jan Thielmann được tung vào sân thay thế cho Said El Mala. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và quyết định thay người này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế dẫn bàn trong khoảng thời gian cuối trận.

78'1. FC Köln làm mới hàng thủ

Phút 78, 1. FC Köln tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Joel Schmied được tung vào sân thế chỗ cho Luka Lochoshvili. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và bước đi này có thể nhằm gia cố tuyến phòng ngự để bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút cuối.

74'FC Koln duy trì sức ép lớn

Bước sang phút 74, 1. FC Köln tiếp tục làm chủ thế trận khi dẫn 2-1 và nắm tới 56% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với số pha dứt điểm lên tới 18 - 9 (trúng đích 7 - 4), buộc Borussia Mönchengladbach phải gồng mình chống đỡ trong thế rượt đuổi.

68'Mönchengladbach thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 68, ngay sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 2-1, Borussia Mönchengladbach quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Zento Uno được tung vào sân thế chỗ Florian Neuhaus. Đội khách đang nỗ lực cải thiện thế trận tấn công trong bối cảnh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn tại Bundesliga mùa này.

67'Said El Mala đưa 1. FC Köln vượt lên dẫn trước

Phút 67, Said El Mala đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho 1. FC Köln. Pha lập công quan trọng này giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn sau sức ép dứt điểm áp đảo trước Borussia Mönchengladbach.

64'Mönchengladbach làm mới hàng công với Machino

Phút 64, Borussia Mönchengladbach có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng tấn công khi Shuto Machino được tung vào sân thế chỗ Isac Lidberg. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo nên đột biến nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

64'Borussia Mönchengladbach làm mới hàng công

Phút 64, Borussia Mönchengladbach có sự điều chỉnh nhân sự khi Wael Mohya được tung vào sân để thế chỗ cho Robin Hack. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Mohya sẽ mang lại làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

62'Köln miệt mài gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Sau hơn một giờ thi đấu, 1. FC Köln đang là đội chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn dẫn trước khi kiểm soát 54% thời lượng bóng lăn. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với 17 - 9 cú dứt điểm (trúng đích 5 - 4), nhưng Borussia Mönchengladbach vẫn phòng ngự kiên cường để duy trì tỷ số hòa 1-1.

49'Thế trận giằng co nghẹt thở

Đầu hiệp hai, cục diện trên sân vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi hai đội cầm hòa 1-1. Tỷ lệ kiểm soát bóng đang là 51% - 49%, trong khi cả hai bên đều duy trì sức ép tương đương với tổng số pha dứt điểm là 9 - 9 (cùng có 4 - 4 lần trúng đích).

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45'1. FC Köln điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, 1. FC Köln thực hiện quyền thay người khi Tom Krauß được tung vào sân thế chỗ Ellyes Skhiri. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và thế trận đôi công rất cân bằng, sự xuất hiện của tiền vệ mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia cố tuyến giữa trước giờ nghỉ.

39'Joe Scally gỡ hòa 1-1 cho Borussia Mönchengladbach

Phút 39, Joe Scally tỏa sáng kịp thời ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Borussia Mönchengladbach. Bàn gỡ 1-1 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực ép sân của đội khách trong thế trận họ kiểm soát bóng nhỉnh hơn.

36'Thế trận giằng co quyết liệt

Trận đấu trôi qua hơn nửa giờ với thế trận vô cùng cân bằng khi thời lượng cầm bóng chia đều cho hai bên ở mức 51% - 49%. Dù đang bị dẫn 1-0, Borussia Mönchengladbach vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội với tổng số pha dứt điểm ngang ngửa 6 - 6, trong đó họ thậm chí nhỉnh hơn về số lần trúng đích (1 - 2) nhưng chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

26'Ísak Bergmann Jóhannesson mở tỷ số cho 1. FC Köln

Phút 26, Ísak Bergmann Jóhannesson tỏa sáng ghi bàn khai thông thế bế tắc, đưa 1. FC Köln vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số trên sân RheinEnergieStadion giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng tốt hơn kể từ đầu trận.

24'Thế trận giằng co nghẹt thở

Trôi qua nửa đầu hiệp một, 1. FC Köln nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% và đã tung ra 4 - 3 cú dứt điểm. Dẫu vậy, Borussia Mönchengladbach mới là bên tạo ra những cơ hội rõ nét hơn khi sở hữu tỷ lệ dứt điểm trúng đích 0 - 2, buộc thủ thành đội chủ nhà phải thực hiện 2 - 0 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

24'Jan Leszczynski nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jan Leszczynski bên phía Borussia Mönchengladbach sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách chịu thêm áp lực về mặt nhân sự lẫn kỷ luật trên sân.

13'Marius Bülter nhận thẻ vàng sớm

Phút 13, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Marius Bülter bên phía 1. FC Köln sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0 trên sân RheinEnergieStadion.

12'Mönchengladbach tạo ra nhiều cơ hội hơn

Sau hơn 10 phút đầu trận, 1. FC Köln nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, nhưng Borussia Mönchengladbach mới là bên sắc bén hơn trong các pha hãm thành. Đội khách đang dẫn trước về số lần dứt điểm 1 - 3, trong đó có 2 pha trúng đích buộc thủ thành đối phương phải có 2 - 0 lần cứu thua để giữ sạch mành lưới.

0'Trận đấu bắt đầu

1. FC Köln tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 22:26 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach diễn ra vào lúc 20:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động RheinEnergieStadion trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau giai đoạn khởi đầu không như ý.

Tình cảnh và phong độ của hai đội

Đội chủ nhà 1. FC Köln hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ gần đây của đội bóng cho thấy sự thiếu ổn định khi trong 4 trận gần nhất, họ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Dù vậy, lợi thế được thi đấu trên sân nhà RheinEnergieStadion là điểm tựa quan trọng để họ hướng đến mục tiêu tích lũy thêm điểm số.

Trong khi đó, tình hình của Borussia Mönchengladbach có phần khó khăn hơn đáng kể. Đội khách đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 18 và chưa có được điểm số nào sau những vòng đấu vừa qua. Thành tích trong 4 trận đấu gần nhất của Borussia Mönchengladbach là 4 thất bại liên tiếp. Chuỗi trận trắng tay này buộc họ phải nỗ lực tối đa để sớm chấm dứt đà sa sút.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân giữa hai câu lạc bộ đang ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Thống kê qua 5 lần gặp nhau gần nhất ghi nhận 1. FC Köln giành 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 3 trận và Borussia Mönchengladbach giành chiến thắng trong 1 trận còn lại. Tỷ lệ hòa chiếm ưu thế lớn cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai bên thường diễn ra chặt chẽ và không có sự chênh lệch rõ rệt về mặt thế trận.

Nhận định thế trận

Bước vào màn so tài sắp tới, cả 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach đều mang theo quyết tâm cao độ nhằm chặn đứng phong độ bất lợi. Với đội chủ nhà, mục tiêu là củng cố sự chắc chắn để chuyển hóa điểm tựa sân bãi thành điểm số. Về phía Borussia Mönchengladbach, việc cần điểm để cải thiện tình hình điểm số sẽ thúc đẩy họ thi đấu thận trọng, ưu tiên bảo đảm an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)