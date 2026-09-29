TRỰC TIẾP Việt Nam vs Thái Lan (19 giờ 30 hôm nay 29/9): Đại chiến vì ngôi đầu

Ảnh minh họa (AI).

Đội hình xuất phát Thái Lan: Pathomakkakul, Kritsada Kaman, Manuel Tom Bihr, Suphanan Bureerat, Teerapat Pruethong, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Yodsangwal, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell, Channarong Promsrikaew. Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Hoàng Đức, Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Hên.

Đại chiến quyết định ngôi đầu

Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines 1-0, trong khi Thái Lan thắng Pakistan 4-0. Với hiệu số tốt hơn, “Voi chiến” đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng B.

Về lý thuyết, một kết quả hòa trước Việt Nam vẫn giúp Thái Lan duy trì lợi thế trước lượt trận cuối. Tuy nhiên, những gì Philippines thể hiện ở trận ra quân cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội tại lượt cuối có thể không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Hudson. Vì vậy, Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

Đội bóng xứ chùa Vàng cũng có sự chuẩn bị về lực lượng khi sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong chiến thắng trước Pakistan. Những gương mặt không góp mặt tại ASEAN Cup tháng trước như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided, Supachok Sarachat và Nicholas Mickelson không phải thi đấu trọn vẹn ở lượt trận đầu tiên.

Cuộc đối đầu diễn ra trong dịp FIFA Days nên hai đội không chịu ảnh hưởng bởi việc câu lạc bộ từ chối nhả cầu thủ. Ngoại trừ những trường hợp chấn thương, Việt Nam và Thái Lan đều có điều kiện sử dụng những nhân tố tốt nhất.

Việt Nam mất Xuân Son

Chiến thắng trước Philippines giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi nhưng phải trả giá bằng chấn thương của Xuân Son. Sau khi được kiểm tra, tiền đạo này được xác định phải nghỉ thi đấu dài ngày và chia tay FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến huấn luyện viên Kim Sang Sik mất một phương án quan trọng trên hàng công. Tiền đạo này không chỉ có khả năng dứt điểm mà còn đóng vai trò làm tường, gây sức ép và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Trong hoàn cảnh đó, Đình Bắc tiếp tục được kỳ vọng trên hàng công. Tiền đạo sinh năm 2004 là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Philippines. Anh còn tiếp quản băng đội trưởng sau khi Xuân Son rời sân ở trận mở màn.

Trước hàng phòng ngự Thái Lan, Đình Bắc sẽ đối mặt thử thách lớn hơn. Khả năng tăng tốc, di chuyển rộng và khai thác những khoảng trống ít ỏi của tiền đạo này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Bài toán chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang Sik

Thái Lan được đánh giá mạnh hơn so với ASEAN Cup tháng trước, trong khi Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng và chưa đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Những hạn chế từng xuất hiện trước đó tiếp tục bộc lộ trong chiến thắng nhọc nhằn trước Philippines.

Do chênh lệch trình độ giữa hai đội không lớn, huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với tình hình thực tế, thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng bằng mọi giá.

Cục diện bảng đấu cho phép Việt Nam tính đến phương án giành một điểm, bởi đối thủ ở lượt cuối là Pakistan – đội được đánh giá yếu nhất bảng. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể chủ động hơn trong việc tính toán hiệu số.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn hướng đến một kết quả tích cực để tiếp tục khẳng định vị thế trước đối thủ nhiều duyên nợ. Trong khi đó, Thái Lan khát khao giành chiến thắng sau hai lần không thể đánh bại Việt Nam tại ASEAN Cup tháng trước. Những yếu tố ấy hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng và giàu tính chiến thuật.