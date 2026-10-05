Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia 0-1 (hiệp 2): Liên tiếp những cú dứt điểm không thành của Việt Nam

05/10/2026 17:44

substitution Việt Nam thay thêm 3 người

Phút 84: Xuân Mạnh, Minh Khoa và Tuấn Tài vào sân.

05/10/2026 17:42

var Trọng tài lại tham khảo tổ VAR

Phút 83: Trọng tài xác định tình huống cầu thủ Malaysia dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Thông tin từ VAR cho biết không có phạt đền cho Việt Nam.

05/10/2026 17:34

var Trọng tài thay đổi quyết định thổi phạt đền

Phút 76: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR và rút lại quyết định thổi phạt đền.

05/10/2026 17:32

penalty Phạt đền cho Việt Nam

Phút 73: Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Văn Đô ngã trong vòng cấm Malaysia.

05/10/2026 17:31

report Quá nhiều tình huống xử lý chậm chạp của cầu thủ Việt Nam

Phút 72: Đình Bắc, Văn Đô lần lượt chần chừ trong các pha xử lý trong vòng cấm Malaysia, khiến cơ hội của Việt Nam trôi qua. Những quyết định xử lý cuối cùng vẫn là vấn đề quá lớn của cầu thủ Việt Nam trong trận này.

05/10/2026 17:27

substitution Lê Văn Đô vào sân

Phút 68: Đăng Khoa rời sân vì chấn thương.

05/10/2026 17:21

goal VÀO!!! Malaysia mở tỷ số 1-0

Phút 62: Patrik Lê Giang đứng chôn chân sau cú sút của Fergus. Cú sút từ tiền đạo Malaysia đi với lực cực căng và hướng vào góc xa khung thành. Bùi Hoàng Việt Anh là người đứng gần Fergus nhất nhưng không kịp can thiệp cú sút.

05/10/2026 17:20

substitution Đình Bắc vào sân

Phút 61: HLV Kim tung Đình Bắc vào sân thế chỗ Williams Minh Hoàng.

05/10/2026 17:19

report KHÔNG VÀO!!! Việt Nam thoát thua

Phút 60: Bergson lại đe dọa hàng thủ Việt Nam bằng tình huống xử lý độc lập và dứt điểm chéo góc. May mắn cho chúng ta khi bóng đi ra ngoài.

05/10/2026 17:15

report KHÔNG VÀO!!! Williams Minh Hoàng dứt điểm bất ngờ

Phút 57: Williams Minh Hoàng dứt điểm bất ngờ bằng chân trái đưa bóng đi lệch cột. Cú sút của Williams đưa bóng đi chìm, đập đất và lập bập khiến thủ môn của Malaysia bị bất ngờ.

05/10/2026 17:14

report Việt Nam gia tăng áp lực tấn công

Phút 54: 10 phút của hiệp 2 trôi qua, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Malaysia. Những pha tấn công biên của Việt Nam, đưa bóng qua chân Đăng Khoa và Hai Long tạo ra đột biến tốt hơn hẳn so với hiệp một. Ảnh: Hữu Phạm.

05/10/2026 17:08

report Hoàng Đức rê bóng qua 3 cầu thủ

Phút 48: Pha xử lý tuyệt vời của Hoàng Đức khiến ý đồ pressing của Malaysia ở giữa sân thất bại hoàn toàn. Tiếc là đường chuyền cuối của Đức cho Đăng Khoa không như ý.

05/10/2026 17:05

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU

05/10/2026 16:48

foul HẾT GIỜ!!! VIỆT NAM 0-0 MALAYSIA

05/10/2026 16:48

report KHÔNG VÀO!!! Đăng Khoa bỏ lỡ cơ hội

Phút 90+3: Khoa Ngô có không gian và thời gian để xử lý nhưng cú sút cuối cùng vẫn không trúng mục tiêu. Đây là dấu ấn cuối cùng của hiệp 1.

05/10/2026 16:47

report Cú sút giải tỏa của Thành Long

Phút 90+2: Cú sút từ khoảng cách hơn 25m của Thành Long đưa bóng đi vọt xà.

05/10/2026 16:46

foul HIỆP MỘT CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ

05/10/2026 16:43

report Hai Long sút phạt

Phút 43: Thành Long và Hai Long phối hợp thực hiện quả đá phạt cận thành. Cú sút cuối cùng của Hai Long đi căng nhưng bóng đến đúng vị trí thủ môn của Malaysia đợi sẵn.

05/10/2026 16:41

report Không có phạt đền cho Việt Nam

Phút 42: Sau cú ngã của Hai Long, trọng tài thổi phạt nhưng không phải là tình huống phạt đền.

05/10/2026 16:38

report KHÔNG VÀO!!! Bergson tiếp tục đe dọa Việt Nam

Phút 38: Bergson xử lý khéo léo ở góc hẹp, vượt qua Adou Minh và thực hiện pha dứt điểm quyết đoán. May cho Việt Nam khi Patrik Lê Giang kịp khép góc, khiến Bergson không có không gian dứt điểm thuận lợi.

05/10/2026 16:37

report Malaysia lấy lại thế trận

Phút 38: 10 phút gần đây, tỷ lệ kiểm soát bóng không còn nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Malaysia bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió bên phần sân Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm.

05/10/2026 16:34

report Patrik Lê Giang cứu thua

Phút 35: Bergson dứt điểm rất nhanh từ khoảng cách hơn 20m, khiến Patrik Lê Giang vất vả đổ người cứu thua. Đó là sự nguy hiểm của chân sút đạt hiệu suất gần một bàn/trận tại giải VĐQG Malaysia. Bergson chơi độc lập tác chiến cực hay và tiền đạo này sẽ còn làm khổ hàng thủ Việt Nam.

05/10/2026 16:24

report Hai Long - Minh Hoàng phối hợp thất bại

Phút 25: Các cầu thủ Việt Nam tổ chức tấn công rất nhanh từ cú phất bóng của Patrik Lê Giang. Williams Minh Hoàng làm tường thành công, sau đó thoát xuống vòng cấm để nhận đường chuyền từ Hai Long. Đáng tiếc khi đường chuyền quyết định của Hai Long đi quá sâu và Williams không kịp nhận bóng.

05/10/2026 16:18

report Sóng gió trước khung thành Việt Nam

Phút 19: Bergson thực hiện pha căng ngang khó chịu. May cho Việt Nam khi không có tiền đạo Malaysia kịp lao vào để dứt điểm cận thành. Trước đó, Hoàng Đức mất bóng nguy hiểm từ giữa sân, kéo theo tình huống tổ chức phòng ngự vội vã của "Các chiến binh sao vàng".

05/10/2026 16:13

report Việt Nam duy trì sức ép

Phút 12: Malaysia chỉ cắm duy nhất Bergson da Silva ở trên. Phần còn lại của đội bóng áo vàng lui về sân nhà để tập trung phòng ngự. Ảnh: Hữu Phạm.

05/10/2026 16:09

report Williams Minh Hoàng dứt điểm

Phút 10: Williams sút từ khoảng cách hơn 20m, trong tư thế với và không thể tạo nên đường bóng như ý. Pha xử lý vội vàng của tiền đạo cao 1,9m đã phung phí một cơ hội của Việt Nam.

05/10/2026 16:04

report Hoàng Đức dứt điểm

Phút 5: Hoàng Đức sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm người hậu vệ Malaysia. Các cầu thủ Việt Nam đang khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi.

05/10/2026 16:03

report Hai Long dứt điểm bất thành

Phút 4: Hai Long làm tốt trong tình huống xoay người rê bóng và tạo khoảng trống để dứt điểm. Tiếc là cú sút cuối cùng của Hai Long không đưa bóng đi trúng mục tiêu.

05/10/2026 16:02

report Việt Nam nhập cuộc chủ động

Phút 3: Các cầu thủ áo đỏ đang đẩy cao đội hình để tấn công áp đảo sang phần sân Malaysia.

05/10/2026 16:00

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU

05/10/2026 15:37

report Malaysia có phong độ rất tốt từ đầu FIFA ASEAN Cup

Nếu so với Việt Nam, Malaysia là đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn về mặt thông số. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khép lại bảng A với thành tích bất bại: hạ Bangladesh 3-0, cầm chân chủ nhà Indonesia 0-0 và hủy diệt Singapore 6-0. Hàng công của Hổ Mã Lai đã ghi tới 9 bàn thắng. Sự thăng hoa này bắt nguồn từ cảm hứng của trung phong nhập tịch Bergson da Silva - người đã bỏ túi 4 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Singapore. Hỗ trợ cho anh là ngòi nổ Arif Aiman và tiền vệ dẫn dắt lối chơi Hidalgo.

Trong khi đó, phong độ của tuyển Việt Nam gập ghềnh hơn. Đội tuyển khởi đầu thuận lợi nhưng sau đó phải nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, trước khi giành giật tấm vé đá trận tranh hạng ba bằng thắng lợi ngược dòng nghẹt thở 4-2 trước Pakistan. Hàng công Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tuyến phòng ngự rõ ràng cần gia cố.

05/10/2026 15:27

report Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận

05/10/2026 15:18

report Lần đầu cho Ngô Đăng Khoa

Đăng Khoa có trận đá chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Trước đó, anh được HLV Kim tung vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Philippines và Thái Lan. Bên cạnh Đăng Khoa, 2 tân binh khác của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup là Adou Minh và Williams Minh Hoàng cũng đá chính trong trận tranh hạng ba với Malaysia.

05/10/2026 15:16

report Đội hình xuất phát Malaysia

05/10/2026 14:40

report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 16h00 ngày 5/10 mang ý nghĩa như một màn so tài danh dự sau khi cả hai đều lỡ hẹn với trận chung kết. Đây cũng là cơ hội để hai đội bóng rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước các giải đấu lớn tiếp theo.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu với một bộ khung kết hợp giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Lê Giang cùng dàn nhân tố trẻ giàu đột biến như Đình Bắc và tân binh Williams Minh Hoàng. Dù sở hữu khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và chuyển đổi trạng thái nhanh ở biên, hệ thống phòng ngự của Việt Nam lại bộc lộ nhiều sơ hở.

Tuyển Việt Nam đã để thủng lưới 4 lần tại vòng bảng, thậm chí bị đối thủ yếu Pakistan ghi tới 2 bàn trước khi lội ngược dòng 4-2. Thêm vào đó, khả năng ra sân của ngòi nổ Đình Bắc vẫn còn bỏ ngỏ vì căng cơ, buộc ban huấn luyện phải cân nhắc phương án thay thế.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu diện mạo đầy kỷ luật và giàu thể lực nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Họ khép lại bảng A với thành tích bất bại, ghi 9 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công của họ là trung phong càn lướt Bergson da Silva với 4 bàn thắng, được hỗ trợ đắc lực bởi tiền vệ sáng tạo Manuel Hidalgo và ngòi nổ Arif Aiman. Dù vậy, Malaysia cũng chịu tổn thất nghiêm trọng nơi hậu tuyến khi thủ quân Dion Cools vắng mặt vì việc gia đình, bên cạnh chấn thương dài hạn của Faisal Halim.

Dù Malaysia sở hữu phong độ ấn tượng hơn, yếu tố tâm lý lại nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Suốt hơn một thập kỷ qua kể từ năm 2014, đại diện xứ chuột túi chưa từng thắng Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia, gần nhất là thất bại với tổng tỷ số 0-4 tại bán kết giải đấu hồi tháng 8. Nếu khóa chặt được ngòi nổ Bergson và giữ vững sự tập trung nơi hàng thủ, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh để tái lập chiến thắng và khép lại giải đấu trên bục nhận huy chương.