TRỰC TIẾP Việt Nam 0-0 Malaysia (Hiệp 2): Nhập cuộc chậm

Đội hình ra sân: Malaysia: Syahmi; Daniel Ting, Shamsul, Manuel Hidalgo, Quenting Cheng, Bergson, Wan Hong, Stuart Wilkin, Haiqal Harith, Nooa Laine, Corbin Ong. Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Việt Anh, Adou Minh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh, Đăng Khoa, Minh Hoàng, Hai Long.

48'

Hoàng Đức rê bóng vượt qua 3 cầu thủ Malaysia sau đó chọc khe cho đồng đội, nhưng đường chuyền lại hơi nhẹ nên đã bị hậu vệ Malaysia cắt bóng thành công.

46'

Hiệp 2 bắt đầu!!!

45+3'

KHÔNG VÀO!!! Khoa Ngô dứt điểm cực căng sau tình huống phối hợp tấn công nhanh, bóng đã đi sượt cột dọc ra ngoài. Đây cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp 1. 2 đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số hòa không bàn thắng.

45+1'

ĐT Việt Nam được hưởng 1 quả đá phạt, bóng được treo vào trong nhưng 1 cầu thủ của Malaysia đã kịp thời phá ra.

45'

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ!!!

43'

Hai Long thực hiện quả đá phạt, tiếc là bóng đi đúng vị trí của thủ thành Syahmi.

42'

ĐT Việt Nam được hưởng 1 quả đá phạt trực tiếp khi Hai Long bị phạm lỗi ngay rìa vòng cấm đối phương. Quenting Cheng đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống này.

40'

Lê Giang đang nằm sân sau tình huống chới với cố ngăn cản đối phương ghi bàn.

38'

NGUY HIỂM!!! Bùi Hoàng Việt Anh để mất bóng nguy hiểm, Bergson đi bóng kỹ thuật, rất may cho ĐT Việt Nam là không có bàn thắng nào được ghi.

35'

NGUY HIỂM!!! Bergson đi bóng và dứt điểm cực nhanh từ khoảng cách hơn 20m, rất may là thủ thành Lê Giang đã chơi tốt trong tình huống này.

34'

Cả 2 đội vẫn chưa tạo ra được tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Chất lượng chuyên môn đang ở mức trung bình.

32'

Trận đấu đã quay trở lại.

30'

Hai đội tạm nghỉ tiếp nước.

26'

Williams Minh Hoàng làm tường thành công, sau đó thoát xuống vòng cấm để nhận đường chuyền từ Hai Long. Đáng tiếc khi đường chuyền quyết định của Hai Long đi quá sâu và Williams không kịp nhận bóng.

Ảnh: Bongdaplus.

23'

ĐT Việt Nam được hưởng 1 quả phạt góc sau khi Quentin Cheng đánh đầu về cho thủ môn. Trương Tiến Anh là người thực hiện. Tuy nhiên, anh đã treo bóng quá sâu. Bóng đã nằm trong tay của Syahmi.

19'

Nguy hiểm!!! Bóng căng ngang khung thành của ĐT Việt Nam. Bergson là người chuyền vào, may mắn cho Lê Giang là không cầu thủ đối phương nào kịp ập vào để dứt điểm.

17'

Quang Vinh đang nằm sân sau pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Wan Hong bên phía Malaysia.

15'

Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ tương đối chậm.

12'

Suýt nữa, Minh Hoàng đoạt được bóng trong chân thủ môn đối thủ sau một pha áp sát cực nhanh. Tiền đạo Việt kiều đang là người cao nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam.

11'

ĐT Việt Nam đang tấn công khá đa dạng, cả bên cánh phải lẫn cánh trái nơi có sự cơ đội của các cầu thủ chạy cánh như Tiến Anh và Khoa Ngô.

10'

Williams Minh Hoàng tỏ ra hơi vội khi sút từ khoảng cách hơn 20m trong tư thế với và không thể tạo nên đường bóng như ý.

9'

ĐT Việt Nam tấn công bên cánh trái, Quang Vinh tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá sâu nên bị thủ môn Syihan Hazmi bắt gọn.

5'

Hoàng Đức sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm người hậu vệ Malaysia bật ngược trở lại.

4'

KHÔNG VÀO!!! Hai Long dứt điểm thiếu chính xác, bóng đi ra ngoài sau cú đá của cầu thủ số 18.

2'

Các cầu thủ áo đỏ đang đẩy cao đội hình để tấn công áp đảo sang phần sân Malaysia.

1'

Trận đấu bắt đầu!!!

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Malaysia.