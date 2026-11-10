TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan 19h hôm nay (10/11): Đại chiến ở phố núi

Danh sách U23 Việt Nam có nhiều biến động so với kế hoạch ban đầu. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều lên đội tuyển quốc gia. Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tiếp tục cùng đội vì chấn thương. Để bổ sung lực lượng, Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú được triệu tập thêm.

Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của nhóm cầu thủ từng dự ASIAD 2026 sẽ góp phần giữ sự ổn định cho đội hình. Đó là thủ môn Cao Văn Bình cùng Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Ở hàng công, sự chú ý đổ dồn vào hai cầu thủ Việt kiều là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Williams Minh Hoàng cao 1m90, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Tiền đạo của CLB Công an TP Hồ Chí Minh có thể hình tốt, di chuyển linh hoạt nhưng cần gọn gàng hơn trong xử lý và dứt điểm.

Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Anh cùng chơi cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh với Williams Minh Hoàng nên có lợi thế về sự ăn ý. Nếu được ra sân cùng nhau, bộ đôi này sẽ là điểm đáng chờ đợi của U23 Việt Nam. Đội chủ nhà cũng có lợi thế sân Pleiku và sự cổ vũ của khán giả, điều có thể tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ.

U23 Thái Lan đến Gia Lai trong điều kiện chưa thuận lợi. Huấn luyện viên Thawatchai cho biết một số cầu thủ vừa thi đấu ở Thai League cuối tuần qua đã phải di chuyển ngay sang Việt Nam.

Mục tiêu chính của U23 Thái Lan là để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nhiệm vụ năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Ở hàng công đội khách, Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là những cái tên đáng chú ý. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam cần dành sự tập trung cho nhóm cầu thủ này, nhất là trong các tình huống phản công nhanh.

Với thời gian chuẩn bị hạn chế của cả hai đội, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quan trọng. U23 Việt Nam cần phát huy lợi thế sân nhà, đồng thời hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự.