TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Singapore 19h hôm nay (12/11)

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Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore 19h00 hôm nay (12/11)

19h hôm nay (12/11), U23 Việt Nam gặp U23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế U23 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được đánh giá cao hơn và được dự đoán thắng 2-0.

U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3-0 ở trận ra quân. Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở phút 17 và 45. Cuối trận, Gia Bảo vào sân từ băng ghế dự bị rồi mang về quả phạt đền, Williams Minh Hoàng sút thành công ở phút 87.

Sau trận, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò và xem chiến thắng là “món quà dành tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ Việt Nam”. Tuy vậy, đội có thời gian chuẩn bị ngắn và là sự kết hợp giữa các cầu thủ từng dự ASIAD với những gương mặt mới, nên vẫn cần cải thiện cách tổ chức lối chơi và sự phối hợp giữa các vị trí.

Ở trận ra quân, U23 Singapore hòa U23 Qatar 0-0. Qatar kiểm soát bóng 63% và có 13 cú dứt điểm, trong khi Singapore chỉ có một cú sút trúng đích. Điểm số này chủ yếu đến từ lối phòng ngự kín kẽ và việc giữ tốt cự ly đội hình, nên đội khách có lý do để tiếp tục gây khó cho chủ nhà.

U23 Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cần kiên nhẫn trước đối thủ có thể lùi sâu và chờ phản công. Hai bàn của Minh Tâm cho thấy các quả tạt có thể tạo khác biệt. Tuy nhiên, chủ nhà cũng cần thêm phương án phối hợp ở khu vực trung lộ, khai thác bóng hai và tận dụng các tình huống cố định. Nếu có bàn mở tỷ số sớm, Singapore có thể buộc phải thay đổi cách chơi.

Lượt trận này có thể quyết định sớm ngôi đầu. Nếu U23 Việt Nam thắng Singapore, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar hòa nhau ở trận đấu lúc 15h, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ chắc chắn đăng quang trước lượt cuối.

Ở cấp độ U23, lần gần nhất Singapore thắng Việt Nam là tại SEA Games 27 năm 2013 ở Myanmar, với tỷ số 1-0. Kể từ đó, U23 Việt Nam bất bại trong những lần gặp đáng chú ý: thắng 7-0 tại AFF U23 Championship 2022, hòa 2-2 ở vòng loại U23 châu Á 2024 (năm 2023) và thắng 1-0 ở vòng loại U23 châu Á 2026 (năm 2025).

Trong trận đấu hôm nay, hai đội đều có đầy đủ lực lượng.

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Singapore.