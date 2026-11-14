Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar 19h hôm nay (14/11): Chủ nhà chờ đăng quang trên sân Pleiku

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar 19h ngày 14/11: Trận chung kết định đoạt ngôi vô địch

19h hôm nay (14/11), U23 Việt Nam gặp U23 Qatar ở lượt trận cuối Giải giao hữu U23 quốc tế 2026 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Đội chủ nhà dẫn đầu bảng với 6 điểm và chỉ cần một trận hòa để chắc chắn đăng quang. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được dự đoán thắng 2-1.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết ông chưa muốn đặt nặng kết quả. Ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Qatar. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước.

Về phía U23 Qatar, đội hòa U23 Singapore 0-0 ở trận ra quân, sau đó thắng U23 Thái Lan 2-1. Ở trận đầu, các cầu thủ Tây Á chưa thích nghi với độ cao ở Gia Lai nên bị Singapore cầm hòa. Sang trận thứ hai, đội thể hiện trình độ và sự vượt trội trước Thái Lan. Với kỹ thuật tốt cùng thể hình của các cầu thủ gốc châu Phi, Qatar hứa hẹn tạo ra thử thách cho chủ nhà.

Hai lứa cầu thủ này không xa lạ với nhau. Tại loạt giao hữu tháng 10/2025, U23 Qatar thắng cả hai trận gặp U23 Việt Nam với tỷ số sít sao 1-0 và 3-2. Điều đó cho thấy trình độ đôi bên không chênh lệch nhiều, và cơ hội để U23 Việt Nam có điểm, lên ngôi vô địch là hoàn toàn khả thi.