TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar (Hiệp 2): Minh Tâm gỡ hòa

Bàn thắng U23 Qatar: Al Rawi (20') U23 Việt Nam: Minh Tâm (48') Đội hình ra sân U23 Việt Nam: Văn Bình, Khoa Ngô, Minh Tâm, Văn Thuận, Bảo Long, Đức Phú, Hoàng Minh, Long Vũ, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng. U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.

87'

Chỉ cần hòa là U23 Việt Nam đăng quang. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hạ nhịp, lùi sâu giữ chắc hàng thủ, trong khi U23 Qatar dồn lên, quyết tìm bàn thắng thứ hai.

85'

U23 Việt Nam thay người. Xuân Trường và Anh Tiệp vào sân thay Minh Tâm và Đức Phú, U23 Việt Nam tăng cường phòng ngự. Cả hai đội đã sử dụng hết quyền thay đổi người trong trận đấu này.

84'

U23 Qatar được hưởng quả phạt góc.

83'

U23 Qatar vẫn chưa cải thiện được lối chơi, trong khi U23 Việt Nam có những thời điểm gây khó khăn cho đội khách.

78'

U23 Qatar có sự điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa.

77'

Al Rawi tung cú sút xa mạnh mẽ nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá thành công.

74'

Williams Minh Hoàng buộc phải rời sân sau những phút cố gắng thi đấu trong đau đớn. Đội ngũ y tế mang cáng vào sân hỗ trợ tiền đạo mang áo số 10. Quốc Toản đã vào sân thay thế.

72'

Các cầu thủ áo trắng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U23 Việt Nam.

67'

Williams Minh Hoàng có pha chạm bóng nguy hiểm trong vòng cấm U23 Qatar từ quả đá phạt của đồng đội, nhưng thủ môn Abubaker Osman xử lý chắc chắn.

65'

U23 Việt Nam thay đổi người: Gia Bảo vào sân thay Đăng Khoa.

61'

Nếu giữ được tỷ số 1-1, U23 Việt Nam sẽ vô địch với 7 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm.

59'

Sau bàn gỡ hòa 1-1, U23 Qatar bỏ lối chơi co cụm, dâng cao đội hình để tấn công U23 Việt Nam.

57'

Không vào! Nguyên Hoàng đá phạt, bóng trúng hàng rào U23 Qatar và đi ra ngoài. Các cầu thủ áo đỏ được hưởng phạt góc.

56'

U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

54'

Sau khi bị gỡ hòa, U23 Qatar dâng cao tấn công. Trận đấu trở nên sôi nổi hơn trong những phút vừa qua.

48'

VÀOOOOOO! Người bay Minh Tâm đã ghi bàn san bằng tỷ số. Williams Minh Hoàng bất ngờ dạt sang cánh phải, đột phá xuống biên rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ U23 Qatar phá được bóng nhưng bóng lại đến đúng chân Minh Tâm. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam!

Minh Tâm ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar ở lượt cuối giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026, trên sân Pleiku tối 14/11. (Ảnh: Đức Đồng)

47'

U23 Việt Nam thay người ngay đầu hiệp hai: Williams Minh Hoàng và Quang Duyệt vào sân. HLV Đinh Hồng Vinh muốn sớm có bàn gỡ hòa.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

45'+3

Trọng tài thổi còi hết hiệp 1. U23 Qatar tạm dẫn trước U23 Việt Nam 1-0.

45'

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

44'

Văn Thuận đi bóng sát đường biên ngang nhưng không thể vượt qua sự truy cản của cầu thủ U23 Qatar. Ngay sau đó, Bảo Long tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm, song Minh Tâm khống chế bóng chưa tốt nên không thể dứt điểm.

42'

Gần 10 phút qua, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân U23 Qatar. U23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn chưa tạo được cơ hội rõ ràng.

38'

Không vào! Đức Phú nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm U23 Qatar nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

34'

Bỏ lỡ cơ hội. Quả tạt của Hoàng Minh vào vòng cấm U23 Qatar không tìm được đồng đội.

31'

U23 Việt Nam cải thiện tỷ lệ cầm bóng, thường xuyên đưa bóng lên 1/3 cuối sân U23 Qatar.

28'

U23 Qatar vẫn làm chủ thế trận, liên tục gây sức ép lên khu vực sân của U23 Việt Nam sau khi vượt lên dẫn trước.

23'

U23 Việt Nam dâng cao tấn công, nỗ lực gỡ hòa nhưng hàng thủ U23 Qatar chơi phòng thủ tốt.

20'

VÀO! U23 Qatar mở tỷ số. Cú dứt điểm của Al Rawi trúng cột dọc, bóng bật ra chạm người cầu thủ áo trắng rồi vào lưới. Đại diện Tây Á tạm vươn lên dẫn trước 1-0.

18'

Đăng Khoa ngã xuống trong vòng cấm U23 Qatar khi tranh bóng, nhưng trọng tài không cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền.

15'

U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, buộc U23 Qatar lùi sâu phòng ngự.

12'

Quả đá phạt của Văn Thuận bay về góc xa khung thành U23 Qatar, song các cầu thủ U23 Việt Nam không kịp băng vào dứt điểm.

11'

U23 Việt Nam chơi chủ động hơn. Tuy nhiên, hai đội vẫn chưa tạo ra được tình huống đáng chú ý nào sau 10 phút đầu.

8'

U23 Qatar cầm bóng nhiều trong 7 phút đầu, song chưa đẩy cao đội hình để tấn công.

4'

Cầu thủ U23 Qatar đá phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 25m, bóng bay vọt xà ngang.

3'

Hai đội vào trận với nhịp độ cao, nhanh chóng chuyển sang tấn công.

1'

U23 Qatar giao bóng trước.

19h00

Hiệp 1 bắt đầu.

U23 Qatar thi đấu với trang phục toàn trắng, trong khi chủ nhà U23 Việt Nam mặc bộ trang phục toàn đỏ.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết ông chưa muốn đặt nặng kết quả. Ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Qatar. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước.

So với trận thắng U23 Singapore 1-0, trong trận gặp U23 Qatar hôm nay, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 5 thay đổi. Ở hàng công, hai tiền đạo Williams Minh Hoàng và Gia Bảo ngồi dự bị. Minh Tâm và Khoa Ngô được trao suất đá chính, cùng Lê Văn Thuận.

Ở tuyến giữa, Cao Hoàng Minh và Bảo Long vào sân thay Quang Duyệt và Thanh Đức. Lần đầu tiên, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bố trí Cao Hoàng Minh đá cặp tiền vệ trung tâm với Đức Phú. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kỳ vọng kinh nghiệm của hai cầu thủ lớn tuổi nhất đội sẽ giúp U23 Việt Nam chơi tốt trước Qatar. Bảo Long, người ghi bàn thắng duy nhất ở trận thắng Singapore, trở lại đội hình chính ở cánh trái. Cánh phải là Long Vũ.

Ở hàng thủ, Lê Nguyên Hoàng đá chính thay Nguyễn Anh Tiệp. Bộ ba trung vệ gồm Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt và Lê Nguyên Hoàng. Thủ môn vẫn là Cao Văn Bình.

Với hai trận toàn thắng, hơn Qatar 2 điểm, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành chức vô địch. Tuy nhiên, toàn đội hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp để dành tặng người hâm mộ.

Về phía U23 Qatar, đội hòa U23 Singapore 0-0 ở trận ra quân, sau đó thắng U23 Thái Lan 2-1. Ở trận đầu, các cầu thủ Tây Á chưa thích nghi với độ cao ở Gia Lai nên bị Singapore cầm hòa. Sang trận thứ hai, đội thể hiện trình độ và sự vượt trội trước Thái Lan. Với kỹ thuật tốt cùng thể hình của các cầu thủ gốc châu Phi, Qatar hứa hẹn tạo ra thử thách cho chủ nhà.