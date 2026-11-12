TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore (Hiệp 2): Bảo Long ghi bàn mở tỷ số

Đội hình ra sân U23 Việt Nam: Văn Bình; Anh Tiệp, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Thanh Đức, Đức Phú, Văn Thuận, Long Vũ, Quang Duyệt, Gia Bảo, Williams Minh Hoàng. U23 Singapore: Yazid; Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang.

83'

U23 Việt Nam có 2 sự thay đổi người: Hoàng Anh và Nguyên Hoàng vào sân thay Anh Tiệp và Văn Thuận.

81'

80 phút trôi qua, U23 Singapore vẫn chưa có cú sút đáng chú ý nào về phía khung thành của thủ môn Văn Bình.

79'

Văn Thuận đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm, nhưng bị trượt chân nên bóng đi nhẹ, không làm khó được thủ môn U23 Singapore.

77'

Dẫn trước 1-0, U23 Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng sức ép để tìm thêm bàn thắng.

75'

Quang Kiệt bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

74'

Andy Hasyim nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Việt Nam.

70'

VÀOOOOO! Sau hàng loạt pha dứt điểm trong vòng cấm, bóng đến chân Bảo Long. Anh đánh gót đưa bóng vào lưới U23 Singapore, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam!

64'

U23 Việt Nam có sự thay đổi người ở hàng tiền vệ, Hoàng Minh vào sân thay Quang Duyệt.

60'

Không vào. Đăng Khoa đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng bóng đập cột dọc và đi ra biên ngang.

58'

U23 Việt Nam có quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được treo thẳng vào khung thành nhưng thủ môn Yazid đã cản phá bóng ra ngoài.

55'

U23 Việt Nam vẫn chơi lấn lướt, liên tục dồn ép U23 Singapore. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cần dứt điểm chính xác hơn để sớm có bàn mở tỷ số.

52'

Thủ môn U23 Singapore chật vật bắt bóng sau cú sút chân phải hiểm hóc của Đăng Khoa.

51'

Văn Thuận có bóng thoáng ở rìa vòng cấm, song trượt chân khi sút nên không gây khó cho thủ môn U23 Singapore.

49'

Đức Phú bị phạm lỗi ở giữa sân, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Bóng được treo vào vòng cấm cho Đăng Khoa, nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể dứt điểm vì hậu vệ U23 Singapore áp sát nhanh.

46'

Hiệp 2 bắt đầu. U23 Singapore giao bóng.

U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi người: Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm, và Bảo Long vào sân thay Gia Bảo, Williams Minh Hoàng và Bùi Thanh Đức.

45'+2

HẾT HIỆP 1. U23 Việt Nam và U23 Singapore tạm hòa nhau 0-0.

45'

Hiệp 1 có 2 phút đá bù giờ.

42'

Gần hết hiệp 1, U23 Việt Nam tạo nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn chưa có bàn thắng.

37'

Đánh đầu! Không vào! U23 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào lưới đội khách.

35'

Đức Phú đi bóng vào vòng cấm và bị hậu vệ U23 Singapore truy cản. Trọng tài cho rằng không có lỗi nên U23 Việt Nam không được hưởng quả phạt đền.

32'

Hàng thủ U23 Singapore chơi lăn xả, liên tiếp giải nguy cho khung thành của thủ môn Yazid trước sức ép liên tục từ U23 Việt Nam.

31'

U23 Việt Nam liên tiếp có hai quả phạt góc nhưng chưa thể tạo ra bàn thắng.

28'

Cầu thủ mang áo số 7 của U23 Singapore Khairin Nadim Bin Rahim nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Minh Hoàng.

25'

Thanh Đức có bóng sát đường biên ngang rồi tạt vào vòng cấm, nhưng thủ môn Muhammad Yazid đọc được tình huống và bắt gọn bóng.

24'

Sút! Nguy hiểm. Không vào. Tuấn Khải đánh đầu nhưng bóng không đi trúng đích.

23'

U23 Việt Nam hưởng quả phạt góc.

21'

Cơ hội dành cho các cầu thủ Việt Nam. Gia Bảo đánh đầu sau đường tạt của Lê Đình Long Vũ bên cánh phải, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

18'

U23 Singapore có quả đá phạt bên cánh phải, sát đường biên dọc. Bóng được treo vào vòng cấm nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã đấm bóng giải nguy.

16'

Sau những phút đầu chơi áp đảo, U23 Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu. Các cầu thủ áo U23 Singapore điều chỉnh lại thế trận, chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo.

13'

Minh Hoàng đi bóng vào vòng cấm U23 Singapore nhưng bị ba hậu vệ vây chặt, không thể đột phá. U23 Việt Nam ép sân liên tục nhưng vẫn chưa có bàn thắng.

11'

Minh Hoàng sút bóng dội xà ngang! Từ đường chuyền của Văn Thuận, Minh Hoàng bình tĩnh sút chân trái ở sát vòng cấm. Bóng vượt tầm với của thủ môn U23 Singapore nhưng dội xà ngang bật ra. Rất đáng tiếc!

Khán giả đông đảo tại sân Pleiku. (Ảnh: Nguyên Khôi)

8'

Không vào! Quang Duyệt tung cú sút rất mạnh, nhưng thủ môn U23 Singapore xuất sắc bay người cản phá, đẩy bóng ra ngoài biên ngang và chịu quả phạt góc.

5'

U23 Singapore chủ động lùi sâu phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng cho U23 Việt Nam và chờ cơ hội phản công nhanh.

4'

U23 Việt Nam tấn công bên cánh trái, Gia Bảo và Thanh Đức phối hợp bên cánh trái nhưng bị hậu vệ U23 Singapore chặn đứng.

2'

Cơ hội tốt! Không vào! Từ đường chuyền bên cánh phải, Minh Hoàng đánh đầu chuyền bóng ra cột xa. Gia Bảo lao vào đánh đầu cự ly gần nhưng bóng chạm đỉnh đầu, bay lên cao trong gang tấc.

1'

Hiệp 1 bắt đầu. U23 Việt Nam là đội giao bóng trước. Trong trận đấu này, U23 Việt Nam ra sân trong trang phục trắng còn U23 Singapore mặc đồ đỏ.

19h00

Trận đấu bắt đầu.