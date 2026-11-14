TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Qatar (Hiệp 1): Đôi công rực lửa

Đội hình ra sân U23 Việt Nam: Văn Bình, Khoa Ngô, Minh Tâm, Văn Thuận, Bảo Long, Đức Phú, Hoàng Minh, Long Vũ, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng. U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.

15'

U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, buộc U23 Qatar lùi sâu phòng ngự.

12'

Quả đá phạt của Văn Thuận bay về góc xa khung thành U23 Qatar, song các cầu thủ U23 Việt Nam không kịp băng vào dứt điểm.

11'

U23 Việt Nam chơi chủ động hơn. Tuy nhiên, hai đội vẫn chưa tạo ra được tình huống đáng chú ý nào sau 10 phút đầu.

8'

U23 Qatar cầm bóng nhiều trong 7 phút đầu, song chưa đẩy cao đội hình để tấn công.

4'

Cầu thủ U23 Qatar đá phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 25m, bóng bay vọt xà ngang.

3'

Hai đội vào trận với nhịp độ cao, nhanh chóng chuyển sang tấn công.

1'

U23 Qatar giao bóng trước.

19h00

Hiệp 1 bắt đầu.

U23 Qatar thi đấu với trang phục toàn trắng, trong khi chủ nhà U23 Việt Nam mặc bộ trang phục toàn đỏ.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết ông chưa muốn đặt nặng kết quả. Ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Qatar. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước.

So với trận thắng U23 Singapore 1-0, trong trận gặp U23 Qatar hôm nay, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 5 thay đổi. Ở hàng công, hai tiền đạo Williams Minh Hoàng và Gia Bảo ngồi dự bị. Minh Tâm và Khoa Ngô được trao suất đá chính, cùng Lê Văn Thuận.

Ở tuyến giữa, Cao Hoàng Minh và Bảo Long vào sân thay Quang Duyệt và Thanh Đức. Lần đầu tiên, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bố trí Cao Hoàng Minh đá cặp tiền vệ trung tâm với Đức Phú. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kỳ vọng kinh nghiệm của hai cầu thủ lớn tuổi nhất đội sẽ giúp U23 Việt Nam chơi tốt trước Qatar. Bảo Long, người ghi bàn thắng duy nhất ở trận thắng Singapore, trở lại đội hình chính ở cánh trái. Cánh phải là Long Vũ.

Ở hàng thủ, Lê Nguyên Hoàng đá chính thay Nguyễn Anh Tiệp. Bộ ba trung vệ gồm Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt và Lê Nguyên Hoàng. Thủ môn vẫn là Cao Văn Bình.

Với hai trận toàn thắng, hơn Qatar 2 điểm, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành chức vô địch. Tuy nhiên, toàn đội hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp để dành tặng người hâm mộ.

Về phía U23 Qatar, đội hòa U23 Singapore 0-0 ở trận ra quân, sau đó thắng U23 Thái Lan 2-1. Ở trận đầu, các cầu thủ Tây Á chưa thích nghi với độ cao ở Gia Lai nên bị Singapore cầm hòa. Sang trận thứ hai, đội thể hiện trình độ và sự vượt trội trước Thái Lan. Với kỹ thuật tốt cùng thể hình của các cầu thủ gốc châu Phi, Qatar hứa hẹn tạo ra thử thách cho chủ nhà.