Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản 1-0 (H2): Thủ môn Muratbaev liên tiếp cứu thua

30/09/2026 18:56

report U23 Nhật Bản đẩy tỷ lệ cầm bóng lên 60%

Phút 68: Đội chủ nhà gia tăng sức ép tấn công ngày càng mạnh. Hàng thủ U23 Uzbekistan bắt đầu lộ ra nhiều sơ hở nhưng khâu dứt điểm của cầu thủ Nhật Bản vẫn thiếu chính xác.

30/09/2026 18:54

report U23 Nhật Bản thay 3 người

Nwadike, Shimamoto và Ozeki vào sân. U23 Nhật Bản tăng cường mạnh cho hàng công.

30/09/2026 18:53

report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn U23 Uzbekistan lại cứu thua xuất sắc

Phút 65: Ishibashi dứt điểm chìm đầy khó chịu nhưng thủ môn của U23 Uzbekistan vẫn chơi tập trung.

30/09/2026 18:49

report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn U23 Uzbekistan cứu thua xuất sắc

Phút 61: Yokoyama rê bóng và thực hiện cú sút cực căng hướng vào góc gần. Những đầu ngón tay của thủ môn U23 Uzbekistan đã cứu nguy cho đội khách.

30/09/2026 18:45

report U23 Nhật Bản cầm bóng 54%

Phút 57: U23 Nhật Bản vẫn triển khai tấn công bế tắc. Đội chủ nhà chật vật để tung một pha dứt điểm, chứ chưa nói đến việc đe dọa được khung thành U23 Nhật Bản.

30/09/2026 18:41

report U23 Uzbekistan duy trì cự ly đội hình quá tốt

Phút 52: Hãy nhìn vào tấm ảnh để thấy các cầu thủ U23 Uzbekistan di chuyển gắn kết và hợp lý ra sao. Họ đang bịt kín mọi ngả đường tấn công của U23 Nhật Bản.

30/09/2026 18:36

report U23 Nhật Bản nỗ lực tấn công

Phút 49: Đội chủ nhà đẩy cao đội hình để tăng sức ép. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản gặp khó để đưa bóng sang 1/3 cuối sân U23 Uzbekistan vì đội bóng Trung Á duy trì cự ly phòng ngự quá tốt.

30/09/2026 18:33

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU

30/09/2026 18:18

foul HẾT HIỆP MỘT!!! U23 NHẬT BẢN 0-1 U23 UZBEKISTAN

30/09/2026 18:16

time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ

30/09/2026 18:14

report Cơ hội cho Nhật Bản

Phút 44: Yasuda dứt điểm bất thành từ ngoài vòng cấm. Cầu thủ U23 Nhật Bản cho rằng bóng chạm tay đối phương, đòi 1 quả đá phạt trực tiếp nhưng trọng tài nói không.

30/09/2026 18:06

report Tốc độ trận đấu chậm rãi

Phút 36: Trái bóng chủ yếu lăn quanh quẩn ở khu vực giữa sân. U23 Nhật Bản muốn gia tăng sức ép tấn công nhưng không có phương án triển khai hiệu quả. U23 Uzbekistan đang có lợi thế dẫn bàn, do đó bình tĩnh tổ chức bóng.

30/09/2026 17:58

report KHÔNG VÀO!!! Urinboev sút phạt nguy hiểm

Phút 28: Cú sút phạt kiểu nửa chuyền nửa sút nguy hiểm của Urinboev, tạo quỹ đạo khó chịu nhưng không đi vào khung thành.

30/09/2026 17:55

report U23 Uzbekistan gia tăng áp lực tấn công

Phút 25: 5 phút gần đây, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U23 Nhật Bản. U23 Uzbekistan tấn công từ trung lộ, trực diện bằng các đường chuyền xuyên tuyến và đang gây nên nhiều vất vả cho đội chủ nhà.

30/09/2026 17:46

report U23 Nhật Bản bế tắc

Phút 16: Đội chủ nhà cầm bóng nhiều nhưng gặp bế tắc ở những tình huống triển khai tấn công. U23 Uzbekistan đang vô hiệu lối chơi của Nhật Bản bằng các pha áp sát nhanh, khiến cầu thủ đội chủ nhà không có nhiều giải pháp chuyền bóng.

30/09/2026 17:43

report U23 Uzbekistan thay người sớm

Phút 12: Saidnurullayev dính chấn thương rất nặng phải rời sân bằng cáng. U23 Uzbekistan đưa Rustamov vào sân.

30/09/2026 17:40

goal VÀO!!! U23 Uzbekistan mở tỷ số

Phút 8: Bakhromov đệm bóng cận thành ghi bàn cho U23 Uzbekistan. Đây là pha chuyển trạng thái tấn công cực hay của U23 Uzbekistan. Họ thực hiện tình huống chồng biên hợp lý, sau đó thực hiện đường căng ngang và Bakhromov kết thúc gọn gẽ tình huống.

30/09/2026 17:39

report U23 Uzbekistan chơi sòng phẳng với Nhật Bản

Phút 8: Đội bóng áo trắng thi đấu chủ động và không e ngại trước sức ép của CĐV chủ nhà. Từ đầu trận, U23 Uzbekistan là đội tạo ra nhiều tình huống tấn công ấn tượng hơn.

30/09/2026 17:36

report Cơ hội cho U23 Uzbekistan

Phút 6: Trung vệ U23 Nhật Bản phá bóng hỏng, tạo cơ hội cho tiền đạo U23 Uzbekistan dứt điểm trong vòng cấm. May cho đội chủ nhà khi cú sút của cầu thủ áo trắng đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn.

30/09/2026 17:31

report U23 Nhật Bản tràn đội hình sang phần sân U23 Uzbekistan

Phút 2: Đội chủ nhà quyết tâm áp đặt thế trận từ những phút đầu. U23 Nhật Bản nhận sự cổ vũ từ đông đảo CĐV và phải nhập cuộc theo cách như vậy.

30/09/2026 17:28

start Hiệp 1 bắt đầu

30/09/2026 17:26

report Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

30/09/2026 17:04

report Nhật Bản áp đảo Uzbekistan ở cấp độ U23

U23 Nhật Bản thể hiện phong độ vượt trội khi bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 9 chiến thắng trong chuỗi trận này. Tại Asiad 20, họ toàn thắng cả 4 trận đã đấu. U23 Uzbekistan cũng sở hữu thành tích toàn thắng 4 trận liên tiếp tại giải đấu năm nay.

Trong quá khứ, hai đội từng chạm trán nhau 4 lần với thành tích cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản nắm lợi thế tâm lý gần đây khi toàn thắng ở 2 lần đối đầu gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2025.

30/09/2026 16:44

report Đội hình xuất phát của 2 đội

Trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 20 giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản hứa hẹn sẽ là màn so tài vô cùng kịch tính giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Từ đầu giải, U23 Nhật Bản đã khẳng định vị thế bằng lối chơi kỷ luật và cực kỳ hiệu quả.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, đội bóng xứ mặt trời mọc vừa trải qua trận tứ kết khó khăn khi vượt qua U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Brian Nwadik. Dù vấp phải lối chơi phòng ngự co cụm và áp sát quyết liệt, U23 Nhật Bản vẫn biết cách tỏa sáng để giải quyết đối thủ, thể hiện đúng bản lĩnh của nhà vô địch sau khi đã dễ dàng vùi dập U23 Kyrgyzstan 7-0 ở vòng bảng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U23 Uzbekistan cũng chứng tỏ sức mạnh đáng gờm không hề kém cạnh. Đội bóng Trung Á giành vé vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Saudi Arabia.

Xuyên suốt hành trình tại Asiad 20, "Bầy sói trắng" duy trì thành tích toàn thắng cả bốn trận, trong đó có màn khởi đầu mãn nhãn 5-1 trước Philippines và thắng lợi nhẹ nhàng trước U23 Việt Nam. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng sự kỷ luật trong tổ chức đội hình, U23 Uzbekistan hoàn toàn có cơ sở tự tin hướng tới một kết quả có lợi.

Về mặt chiến thuật, cuộc chạm trán này là sự giao thoa của hai trường phái bóng đá khác biệt. Nếu U23 Nhật Bản trung thành với lối đá ban bật bóng ngắn và tấn công trực diện vào trung lộ, thì U23 Uzbekistan lại tập trung khai thác các tình huống đánh biên, những quả tạt sắc bén và bóng chết.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng sau 4 lần chạm trán. Dẫu vậy, U23 Nhật Bản đang nắm lợi thế tâm lý lớn hơn nhờ việc toàn thắng ở 2 lần gặp nhau gần nhất, tiêu biểu là trận thắng 2-0 ở đợt giao hữu năm 2025.

Hiện tại, cả hai đội đều duy trì phong độ cực cao với thành tích toàn thắng 4 trận liên tiếp tại giải. Với việc dự kiến tung ra sân đội hình mạnh nhất cùng dàn sao đang vào phom như Brian Nwadik hay Azizbek Tulkunbekov, trận đại chiến này chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc, trong đó một số dự đoán đang nghiêng về chiến thắng sát nút 1-0 dành cho U23 Nhật Bản.