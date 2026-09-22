Trực tiếp U23 Philippines vs U23 Kuwait: Cơ hội cuối cho đại diện Tây Á

Thông tin trận đấu U23 Philippines vs U23 Kuwait

Thời gian: 12h00 ngày 22/9/2026, giờ Việt Nam.

Địa điểm: CS Asset Minato Soccer Stadium, Nagoya, Nhật Bản.

Giải đấu: Lượt 3 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026

Trực tiếp U23 Philippines vs U23 Kuwait hôm nay 22/9/2026 - Tỷ số: 2-1

Phút 90+2: U23 Philippines nâng tỷ số lên 2-1

Trên chấm 11 m, Aldeguer dứt điểm chính xác để đánh bại thủ môn Shehab, dù người gác đền U23 Kuwait đã đổ đúng hướng. U23 Philippines vượt lên dẫn 2-1.

Phút 90: Bốn phút bù giờ

Hiệp đấu thứ hai được cộng thêm 4 phút, trong bối cảnh trận U23 Philippines vs U23 Kuwait vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Phút 89: Pena kiếm về quả phạt đền

Pena xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, khiến hậu vệ U23 Kuwait không còn lựa chọn ngoài việc phạm lỗi. U23 Philippines được trao cơ hội rất lớn trên chấm 11 m.

Phút 84: Pena dứt điểm không thành công

Pena tung cú sút về phía khung thành U23 Kuwait, nhưng pha dứt điểm chưa đủ hiểm để gây khó cho thủ môn Shehab.

Phút 78: Al Sanousi sút phạt trúng hàng rào

Al Sanousi thực hiện cú đá phạt ngay sát vòng cấm nhưng bóng chạm hàng rào U23 Philippines. U23 Kuwait được hưởng một quả phạt góc.

Phút 73: Al Abdulsalam sút xa bất thành

Al Abdulsalam tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng không thể vượt qua hàng phòng ngự U23 Philippines.

Phút 66: U23 Kuwait gỡ hòa, U23 Việt Nam chịu thêm áp lực

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Kuwait đã ghi bàn vào lưới U23 Philippines để đưa tỷ số về thế cân bằng. Diễn biến này khiến cục diện bảng C trở nên căng thẳng hơn với U23 Việt Nam.

Phút 59: Guimaraes vất vả cản phá

Al Abdulsalam tung cú sút xa rất căng về phía khung thành U23 Philippines. Thủ môn Guimaraes phải mất hai nhịp mới có thể ôm gọn bóng.

Phút 54: Almatar đánh đầu vọt xà

Sau quả tạt từ cánh trái, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm. Almatar bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành U23 Philippines.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

U23 Kuwait thực hiện giao bóng, chính thức bắt đầu hiệp 2 trong cuộc đối đầu với U23 Philippines.

Phút 45+1: Guimaraes mắc sai lầm

Thủ môn Guimaraes băng ra xử lý không tốt pha bóng bổng, tạo cơ hội để Almatar dứt điểm. Rất may cho U23 Philippines khi một hậu vệ đã kịp lùi về phá bóng ngay trước khung thành.

Phút 45: Hiệp 1 có 1 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp đấu đầu tiên giữa U23 Philippines và U23 Kuwait có thêm 1 phút bù giờ.

Phút 40: Thế trận giằng co

Nhịp độ trận đấu chững lại khi hai đội liên tục có những pha phạm lỗi, khiến các tình huống tấn công bị ngắt quãng.

Phút 32: Shehab cứu thua cho U23 Kuwait

Từ pha bóng bổng vào vòng cấm, Rontini chọn vị trí tốt rồi bật cao đánh đầu. Thủ môn Shehab kịp phản xạ bằng chân để ngăn U23 Philippines có thêm bàn thắng.

Phút 27: Eisa sút xa chệch khung thành

Eisa quyết định dứt điểm từ xa nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Philippines, chưa thể giúp U23 Kuwait tìm bàn gỡ.

Phút 25: Alembailesh đánh đầu không thành công

Từ quả tạt bên cánh trái, Alembailesh bật cao đánh đầu nhưng bóng đi bổng và nằm gọn trong tay thủ môn Guimaraes.

Phút 19: Rublico trừng phạt sai lầm của U23 Kuwait

Từ quả tạt bên cánh phải, hàng phòng ngự U23 Kuwait không thể phá bóng dứt khoát. Rublico nhanh chóng chớp thời cơ, đưa U23 Philippines vượt lên dẫn trước.

Phút 13: Baldisimo bỏ lỡ cơ hội

Ortega căng ngang thuận lợi vào vòng cấm U23 Kuwait, nhưng Baldisimo lại dứt điểm chệch khung thành trong tình huống có thể tạo ra khác biệt.

Phút 10: Al Qaisi rơi vào thế việt vị

U23 Kuwait tổ chức phối hợp ở trung lộ trước khi đưa bóng lên cho Al Qaisi. Tuy nhiên, trọng tài đã cắt còi vì cầu thủ này rơi vào thế việt vị.

Phút 3: Al Mutairi thử vận may

Al Mutairi tung cú sút hướng về khung thành U23 Philippines, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Guimaraes và không gây nhiều khó khăn.

Phút 0: U23 Philippines vs U23 Kuwait bắt đầu

Trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Kuwait tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 chính thức bắt đầu.

Đội hình dự kiến U23 Philippines

Nicholas Guimaraes; Joshua Merino, Christian Rontini, Brian McManus, Santi Rublico; Sandro Reyes, Michael Baldisimo, John Lucero; Scott Woods, Antoine Ortega, Andres Aldeguer.

Đội hình dự kiến U23 Kuwait

Abdulredha Shehab; Jasem Al-Enezi, Saleh Al-Mehtab, Jassem Shammouh, Abdullah Eisa; Montaser Al-Abdulsalam, Bader Al-Mutairi, Humoud Al-Sanousi; Talal Al-Qaisi, Omar Al-Matar, Mohammad Al-Sharifi.

Nhận định bóng đá hôm nay U23 Philippines vs U23 Kuwait

U23 Philippines bước vào lượt cuối bảng C trong tình thế không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu. Hai thất bại trước Uzbekistan và Việt Nam khiến đại diện Đông Nam Á vẫn chưa có điểm, đồng thời đã phải nhận tổng cộng 7 bàn thua.

Dù vậy, Philippines không phải đội bóng chỉ tập trung phòng ngự. Họ sở hữu Sandro Reyes và Michael Baldisimo ở khu trung tuyến, trong khi Scott Woods cùng Antoine Ortega có thể đưa bóng nhanh ra hai cánh. Những tình huống cố định và ném biên dài cũng là phương án để Philippines tạo sức ép.

Điểm khiến Philippines gặp nhiều khó khăn nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình. Khi tuyến giữa bị vượt qua, khoảng trống trước hàng phòng ngự thường xuất hiện khá lớn. Hai trận liên tiếp phải hoạt động với cường độ cao cũng khiến hàng thủ của họ đứng trước một bài kiểm tra không dễ dàng.

U23 Kuwait bước vào trận với mục tiêu rõ ràng hơn. Một điểm sau hai lượt trận khiến họ buộc phải tìm kiếm chiến thắng và đồng thời chờ kết quả cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Đại diện Tây Á không luân chuyển bóng quá nhanh nhưng có ưu thế về thể hình, sức mạnh tranh chấp và khả năng tổ chức đội hình. Trận hòa 1-1 trước U23 Việt Nam cho thấy Kuwait đủ kiên nhẫn để duy trì thế trận, còn thất bại 0-2 trước Uzbekistan cũng không khiến cấu trúc phòng ngự của họ sụp đổ hoàn toàn.

Trong thế phải thắng, Kuwait có thể đẩy đội hình cao hơn, tăng cường những pha lên bóng ở hai biên và đưa nhiều bóng vào khu vực cấm địa. Đây có thể là điểm tạo ra khác biệt trước một Philippines đã để lộ nhiều khoảng trống sau hai lượt đầu.

Hai đội U23 chưa từng gặp nhau theo dữ liệu được cung cấp. Xét phong độ gần đây, Philippines thắng 2 và thua 3 trong 5 trận, còn Kuwait thắng 1, hòa 1 và thua 3.

Dự đoán tỷ số: U23 Philippines 1-2 U23 Kuwait.