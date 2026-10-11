Trực tiếp U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Kyrgyzstan 2-0 (H2): Vào!!! Hà Vi ghi bàn

11/10/2026 19:29

report U17 nữ Kyrgyzstan rơi vào tình trạng bất lực

Phút 72: U17 nữ Kyrgyzstan bế tắc toàn tập trong các tình huống triển khai tấn công. Đây là lúc đội bạn để lộ nhiều sơ hở và U17 nữ Việt Nam phải tận dụng tình huống để ghi thêm bàn.

11/10/2026 19:26

report Hà My bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Phút 70: Hà My thoát xuống sau đường chuyền tuyệt vời của Hà Vi. Khoảng trống đã rộng mở với Hà My nhưng cú sút trong thế đối mặt thủ môn đi ra ngoài.

11/10/2026 19:18

report Khánh Chi phung phí cơ hội

Phút 62: Khánh Chi dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Dù vậy, cú sút ăn quá nhiều vào lòng trong và bóng đi ra ngoài.

11/10/2026 19:17

report U17 nữ Kyrgyzstan làm mọi cách để ghi bàn

Phút 61: U17 nữ Kyrgyzstan phải sớm ghi bàn, họ không còn cách nào khác vì giành trận hòa trước U17 nữ Việt Nam là không đủ để giành quyền vào vòng trong. Tuy nhiên, cầu thủ áo trắng bế tắc, không có phương án để phá vỡ đội hình phòng ngự của U17 nữ Việt Nam.

11/10/2026 19:11

goal VÀO!!! U17 nữ Việt Nam nâng tỷ số 2-0

Phút 55: Pha không chiến ấn tượng của Hà Vi mang về bàn thắng thứ 2 cho U17 nữ Việt Nam. Giữa các trung vệ cao to hơn hẳn, Hà Vi vẫn chạm bóng cuối cùng và ghi bàn là tình huống đặc biệt.

11/10/2026 19:07

report Pha bóng nguy hiểm của U17 nữ Kyrgyzstan

Phút 51: Cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan dứt điểm chéo góc bất ngờ nhưng vẫn thiếu độ đột biến để ghi bàn.

11/10/2026 19:02

report HIỆP 2 BẮT ĐẦU

U17 nữ Việt Nam tung Khánh Chi vào sân.

11/10/2026 18:47

foul HẾT HIỆP MỘT: U17 NỮ VIỆT NAM TẠM DẪN 1-0

U17 nữ Việt Nam chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một và xứng đáng dẫn trước. Chúng ta chỉ cần kết quả hòa để chắc chắn góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

11/10/2026 18:46

time HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ

11/10/2026 18:41

report KHÔNG VÀO!!! Đối thủ dứt điểm bất ngờ

Phút 41: Cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan dứt điểm táo bạo từ khoảng cách hơn 25m, khiến thủ môn của U17 nữ Việt Nam vất vả truy cản. May mắn cho chúng ta khi bóng đi ra ngoài khung thành.

11/10/2026 18:37

report U17 nữ Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu

Phút 38: Các cô gái áo đỏ chủ động giảm nhịp độ trận đấu để dưỡng sức và đưa U17 nữ Kyrgyzstan vào trạng thái chán nản. Đối thủ cầm bóng nhiều hơn trong những phút gần đây nhưng thiếu ý tưởng tổ chức tấn công.

11/10/2026 18:28

report U17 nữ Việt Nam tấn công dồn dập

Phút 28: U17 nữ Kyrgyzstan không lên nổi bóng trong 10 phút gần đây. U17 nữ Việt Nam triển khai tấn công đều, dồn dập khắp mặt sân. Từ pha lên bóng của Huyền Trang và đồng đội đều đặt hàng thủ của U17 nữ Kyrgyzstan vào tình trạng "báo động đỏ".

11/10/2026 18:25

goal VÀO!!! U17 nữ Việt Nam mở tỷ số 1-0

Phút 25: Huyền Trang dứt điểm cận thành ghi bàn cho U17 nữ Việt Nam. Sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng các cô gái áo đỏ đã thành công.

11/10/2026 18:24

report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội khung thành U17 nữ Kyrgyzstan

Phút 34: Hai cơ hội liên tiếp vừa bị U17 nữ Việt Nam bỏ lỡ. Cú sút đầu tiên đưa bóng dội xà, sau đó Huyền Trang dứt điểm hỏng ở cự ly gần.

11/10/2026 18:22

report Cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan liên tục mắc sai lầm

Phút 23: Đội bạn liên tục phá bóng hỏng hoặc xử lý hỏng bên phần sân nhà. Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhanh nhẹn, xông xáo và đang làm khổ các cầu thủ cao lớn nhưng xoay xở chậm của U17 nữ Kyrgyzstan.

11/10/2026 18:21

report KHÔNG VÀO!!! Nguyễn Thị Thủy bỏ lỡ cơ hội

Phút 21: Sai lầm của trung vệ U17 nữ Kyrgyzstan tạo cơ hội cho U17 nữ Việt Nam. Thị Thủy xoay người và dứt điểm nhanh nhưng đường bóng vẫn thiếu độ sắc sảo để thành bàn.

11/10/2026 18:17

report Thêm cơ hội cho U17 nữ Việt Nam

Phút 17: Pha phối hợp tốt của U17 nữ Việt Nam từ chấm phạt góc. Sau quả tạt, Như Ý chọn vị trí chính xác để có cơ hội đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

11/10/2026 18:14

report Huyền Trang xử lý táo bạo

Phút 14: Số 18 của U17 nữ Việt Nam dứt điểm táo bạo khi nhìn thấy thủ môn của Kyrgyzstan bỏ khung thành. Từ khoảng cách gần 30m và sút trong tư thế không thuận lợi, Huyền Trang không thể gây bất ngờ.

11/10/2026 18:11

report U17 nữ Việt nam bắt đầu cầm bóng nhiều hơn

Phút 12: Sau 10 phút nhập cuộc khó khăn, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam bắt đầu kiểm soát bóng chủ động và triển khai thế trận theo cách của mình. U17 nữ Việt Nam đang triển khai nhiều đường chuyền ngắn, phối hợp trực diện ở trung lộ để kéo giãn đội hình U17 nữ Kyrgyzstan.

Đây là lựa chọn hợp lý của U17 nữ Việt Nam vì đối thủ quá cao lớn. Chúng ta không có cơ hội nếu triển khai đánh biên, thực hiện các quả tạt hoặc căng ngang.

11/10/2026 18:10

report Cú sút đầu tiên của U17 nữ Việt Nam

Phút 11: Hà Vi dứt điểm từ khoảng cách gần 20m, đường bóng đi thiếu lực và không gây bất ngờ.

11/10/2026 18:08

report U17 nữ Kyrgyzstan dồn ép Việt Nam

Phút 9: Thế trận trên sân đang thuộc về U17 nữ Kyrgyzstan. Đội bạn đang dùng sức vóc, thể lực và những pha tranh chấp quyết liệt để áp đảo các cầu thủ U17 nữ Việt Nam.

11/10/2026 18:06

report Bóng trôi cắt ngang khung thành U17 nữ Việt Nam

Phút 6: Lại là tình huống phạt góc đe dọa khung thành U17 nữ Việt Nam. May cho chúng ta khi không có cầu thủ U17 nữ Kyrgyzstan kịp lao vào dứt điểm.

11/10/2026 18:05

report Sóng gió ở khung thành U17 nữ Việt Nam

Phút 5: Như Ý phá bóng hụt sau quả tạt của đối thủ từ chấm phạt góc, suýt khiến U17 nữ Việt Nam thủng lưới.

11/10/2026 18:01

report U17 nữ Kyrgyzstan tràn sang phần sân Việt Nam

Phút 1: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 nữ Kyrgyzstan (áo trắng) đẩy cao đội hình tấn công. Đội bạn bắt buộc thắng ở trận này, do đó phải sớm tìm được bàn mở tỷ số.

11/10/2026 17:54

start Hiệp một bắt đầu

11/10/2026 17:27

report Đội hình xuất phát U17 nữ Việt Nam

11/10/2026 17:14

report U17 nữ Việt Nam hủy diệt U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana 20-0

Đó là tỷ số thắng đậm nhất lịch sử giải đấu. U17 nữ Việt Nam đạt hiệu suất kinh ngạc ghi một bàn trong 4,5 phút. Cá nhân tiền đạo Khánh Chi ghi 5 bàn ở trận này.

U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana hóa thành những người tội nghiệp ở vòng loại U17 nữ châu Á 2026. Sau 2 trận, họ thủng lưới đến 36 bàn. Thành phần cầu thủ của U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana đa phần là cầu thủ bán chuyên, do đó hoàn toàn "ngợp" khi chạm trán các đội bóng có ăn tập bài bản.

Cuộc đối đầu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan tại lượt trận cuối bảng D mang tính chất của một trận "chung kết" thực sự, nơi tấm vé duy nhất góp mặt tại Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 sẽ được định đoạt. Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng đấu đã ngã ngũ theo kịch bản căng thẳng nhất khi cả hai đội cùng sở hữu trọn vẹn 6 điểm.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko vừa tạo nên cơn sốt truyền thông với chiến thắng hủy diệt 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Lối chơi tấn công áp đặt và dồn dập không cho đối phương cơ hội phản kháng đã mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội. Tuy nhiên, như giới chuyên môn nhìn nhận, một đối thủ quá yếu chưa thể là thước đo chính xác cho năng lực thực sự. Điểm mấu chốt là cơn mưa bàn thắng ấy đã giúp các cô gái áo đỏ nắm giữ ưu thế vượt trội về mặt hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +19 của Kyrgyzstan).

Nhờ cách biệt hiệu số này, U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với quyền tự quyết rất lớn: chỉ cần một kết quả hòa là đủ để chính thức giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, mục tiêu an toàn chưa bao giờ là kim chỉ nam dễ dàng trong bóng đá trẻ. Chạm trán Kyrgyzstan là bài toán hoàn toàn khác biệt khi thực lực giữa đôi bên được đánh giá khá cân bằng. Đối thủ Trung Á sở hữu thể hình, thể lực tốt và chắc chắn sẽ chơi tất tay vì họ buộc phải thắng. Nếu nhập cuộc với tâm lý cầu hòa, các cầu thủ trẻ rất dễ rơi vào bẫy tâm lý và đánh mất thế trận.

Điểm tựa lớn nhất của U17 nữ Việt Nam tối nay chính là lợi thế sân nhà tại sân vận động Bà Rịa cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Sự tự tin, gắn kết cùng khả năng dẫn dắt của những trụ cột như Khánh Chi sẽ là chìa khóa để hóa giải lối chơi của đối phương. Để chiến thắng lịch sử 20-0 không trở nên vô nghĩa, thầy trò HLV Masahiko cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp cận trận đấu bằng tâm thế quyết thắng để khép lại vòng loại với vị trí nhất bảng đầy thuyết phục.