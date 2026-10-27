Trực tiếp trao giải Quả bóng vàng: Harry Kane lần đầu tiên đăng quang

Các giải thưởng Nam Quả bóng Vàng: Harry Kane (Bayern Munich & ĐT Anh) Nữ Quả bóng Vàng: Alexia Putellas (Barcelona - London City Lionesses & ĐT Tây Ban Nha) Nam tiền đạo hay nhất: Harry Kane (Bayern Munich & ĐT Anh) Nữ tiền đạo hay nhất: Charlyn Corral (Pachuca & ĐT Mexico) CLB nam hay nhất: Paris Saint-Germain CLB nữ hay nhất: Barcelona Nam thủ môn hay nhất: Unai Simon (Athletic Bilbao & ĐT Tây Ban Nha) Nữ thủ môn hay nhất: Cata Coll (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha) HLV bóng đá nam hay nhất: Luis de la Fuente (ĐT Tây Ban Nha) HLV bóng đá nữ hay nhất: Pere Romeu (Barcelona) Nam cầu thủ trẻ hay nhất: Lamine Yamal (Barcelona & TBN) Nữ cầu thủ trẻ hay nhất: Vicky Lopez (Barcelona & TBN) Giải Socrates: Bukayo Saka (Arsenal & ĐT Anh)

NAM QUẢ BÓNG VÀNG

HARRY KANE ĐOẠT QUẢ BÓNG VÀNG ĐẦU TIÊN TRONG SỰ NGHIỆP.

Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong 25 năm qua đoạt Quả bóng Vàng. Anh đưa Bayern Munich tới danh hiệu Bundesliga & Cúp quốc gia Đức, vào bán kết Champions League, và giúp ĐT Anh tới hạng 3 World Cup. Kane ghi 73 bàn trong 65 trận và đoạt Giày vàng châu Âu.

Xếp hạng top 10 Quả bóng Vàng

1) Harry Kane

2) Kylian Mbappé

3) Lamine Yamal

4) Rodri

5) Lionel Messi

6) Khvicha Kvaratskhelia

7) Ousmane Dembélé

8) Erling Haaland

9) Michael Olise

10) Fabián Ruiz

NỮ QUẢ BÓNG VÀNG

Alexia Putellas lần thứ 3 đoạt QBV nữ sau khi đã lên ngôi năm 2021 & 2022, san bằng kỷ lục đoạt giải của Aitana Bonmati. Đã đoạt 4 danh hiệu cùng Barcelona, Putellas hiện đang khoác áo London City Lionesses tại Anh.

Quả bóng Vàng xuất hiện

Một cách giới thiệu giải thưởng không thể ấn tượng hơn. Nghệ sỹ Emilio Piano biểu diễn bên cây đàn piano, với phần khiêu vũ trên không của Arthur Cadre đến từ nước Pháp.

2 giải Quả bóng Vàng đã xuất hiện, đã đến lúc trao giải thưởng lớn.

Giải thưởng Tiền đạo nam & nữ hay nhất năm

Harry Kane (Bayern Munich & ĐT Anh) và Charlyn Corral (Pachuca & ĐT Mexico) đoạt giải thưởng Nam & Nữ tiền đạo hay nhất năm. Kane ghi 73 bàn cho CLB và ĐTQG trong mùa 2025/26, trong khi Corral ghi 49 bàn trong 49 trận ở cả 2 cấp độ.

France Football công bố Giải thưởng Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại

Thierry Henry và nữ MC Kate Scott công bố giải thưởng Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại sẽ được tổ chức bầu chọn bắt đầu từ lúc này trên trang chủ của giải thưởng. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Marco Van Basten, Ronaldo, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge và Alfredo Di Stefano sẽ là những lựa chọn bỏ phiếu, họ đều đã đoạt QBV nhiều hơn 1 lần.

CLB bóng đá nam & nữ hay nhất năm: Paris Saint-Germain (nam) & Barcelona (nữ)

Ousmane Dembele thay mặt PSG lên nhận giải CLB nam hay nhất năm sau mùa giải vô địch Ligue 1 & Champions League. Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona lên nhận giải CLB nữ hay nhất sau mùa bóng đoạt cú ăn 4.

Giải thưởng Socrates: Bukayo Saka

Giải Socrates được trao cho những cầu thủ có hoạt động xã hội tích cực nhất, đặt theo tên của cố danh thủ người Brazil đã rất nổi tiếng bởi các hoạt động ngoài sân cỏ khi còn thi đấu.

Bukayo Saka (Arsenal & ĐT Anh) đoạt giải. Anh đã cung cấp tài chính để thực hiện 120 cuộc phẫu thuật cứu sống trẻ em tại Kano, Nigeria, quê gốc của anh.

Unai Simon và Cata Coll đoạt giải Nam & Nữ thủ môn hay nhất

Tiếp tục là người TBN đoạt giải, khi lần lượt Unai Simon và Cata Coll của 2 đội tuyển nam & nữ nhận giải thủ môn hay nhất từ huyền thoại Peter Schmeichel.

Luis de la Fuente đoạt giải HLV bóng đá nam hay nhất

HLV Luis de la Fuente đưa tuyển Tây Ban Nha tới chức vô địch World Cup 2026.

HLV De La Fuente tỏ ra khiêm tốn, cho biết ông đánh giá cao thành tựu của các HLV khác. Ông trả lời bằng tiếng TBN và xin lỗi khán giả vì mình nói kém tiếng Anh, hy vọng một ngày ông sẽ nói tiếng Anh tốt hơn.

Pere Romeu (Barcelona) đoạt HLV bóng đá nữ hay nhất

HLV Romeu đã đưa Barcelona tới 4 danh hiệu mùa 2025/26, bao gồm 2 danh hiệu chính La Liga & Champions League.

Vicky Lopez (Barca & TBN) đoạt giải Nữ cầu thủ trẻ

Vicky Lopez của Barcelona năm thứ 2 liên tiếp đoạt giải Nữ cầu thủ trẻ, ở tuổi 20. Không ngạc nhiên sau khi cô đoạt cú ăn 4 tại Barca.

Lamine Yamal đoạt Cầu thủ trẻ xuất săc nhất

Năm thứ 3 liên tiếp Yamal đoạt giải thưởng này, tuy nhiên trên sân khấu ạnh nói rằng đáng lẽ Pau Cubarsi được giải.

Xếp hạng bỏ phiếu của giải:

1) Lamine Yamal

2) Pau Cubarsí

3) Warren Zaïre-Emery

4) Lennart Karl

5) Yan Diomande

6) Ayyoub Bouaddi

7) Kerim Alajbegovic

8) Eli Junior Kroupi

9) Ibrahim Maza

10) Johan Manzambi

Top 10 danh sách Quả bóng Vàng lộ diện

Sau khi France Football công bố thứ hạng từ 30 đến 11, chúng ta cũng biết những cầu thủ sau sẽ về đích trong top 10 phiếu bầu của Quả bóng Vàng.

Ousmane Dembele (PSG và ĐT Pháp)

Erling Haaland (Manchester City và ĐT Na Uy)

Harry Kane (Bayern Munich và ĐT Anh)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG và ĐT Gruzia)

Kylian Mbappe (Real Madrid và ĐT Pháp)

Lionel Messi (Inter Miami và ĐT Argentina)

Michael Olise (Bayern Munich và ĐT Pháp)

Fabian Ruiz (PSG và ĐT Tây Ban Nha)

Rodri (Barcelona và ĐT Tây Ban Nha)

Lamine Yamal (Barcelona và ĐT Tây Ban Nha)

Các ngôi sao bắt đầu xuất hiện

Ibrahim Maza

HLV Aitor Karanka, HLV Luis de la Fuente & chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rafael Louzan

Scarlett Camberos

Kylian Mbappe

Sốc ban tổ chức công bố cả Kane, Yamal và Mbappe đoạt QBV

Trong một diễn biến vô cùng kỳ quặc trước khi lễ trao giải bắt đầu, trang chủ của giải Quả bóng Vàng đã đăng lên 3 bài viết có cùng nội dung công bố người thắng trong cuộc đua cho giải thưởng này. Vấn đề là 3 bài viết dành riêng cho 3 cầu thủ: Mbappe, Kane và Yamal.

Tình huống này đã nhanh chóng tạo ra sự bối rối từ người truy cập và đã có bên báo tin cho ban tổ chức giải biết để làm rõ. Các bài viết hiện đã được hạ xuống.

Việc có 3 bài viết cho 3 ứng cử viên này chứng tỏ một điều là họ sẽ nắm top 3 giải thưởng. Có thể lập luận rằng ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn 3 bài viết này để khi biết ai đoạt giải là đăng bài của người đó lên trang chủ ngay. Còn thực tế ai đoạt giải đến lúc này vẫn là bí ẩn.

Kết quả QBV chỉ được 2 người biết

Bất chấp những tin đồn về người thắng giải, cho đến lúc này vẫn chưa bên nào thực sự biết kết quả cuối cùng. Hiện tạp chí France Football đang giữ rất kín thông tin với chỉ 2 người biết, đó là Tổng biên tập Vincent Garcia và Marc Las, người đại diện cho tờ thể thao L'Equipe. Họ là những người đích thân kiểm phiếu và do đó nếu kết quả bị lộ sẽ chỉ có thể từ một trong hai.

Hiện nguồn tin của đài phát thanh Cadena SER đã xác nhận rằng không ai bên phía Real Madrid hay Barcelona biết trước về kết quả giải thưởng. Do đó các ứng viên giải thưởng của 2 CLB này theo lịch dự kiến vẫn đến dự, riêng HLV Hansi Flick của Barca sẽ không đến do ông đã thông báo sự vắng mặt của mình từ trước.

Tây Ban Nha có thể thâu tóm cả hai danh hiệu Quả bóng vàng

Ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đang là nhà vô địch World Cup ở cả nội dung nam lẫn nữ. Bóng đá xứ sở bò tót đang thống trị mạnh mẽ và có thể củng cố vị thế ấy hơn nữa vào đêm nay.

Ở hạng mục nam, Lamine Yamal nằm trong nhóm ứng viên sáng giá, còn ở hạng mục nữ, mọi sự chú ý đều hướng về Alexia Putellas. Năm 2024, Tây Ban Nha từng giành cú đúp Quả bóng vàng nhờ Rodri và Aitana Bonmatí. Liệu lịch sử có lặp lại với hai danh hiệu thuộc về người Tây Ban Nha?

Florentino Perez không đến London

Real Madrid xác nhận danh sách những người sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng. Đại diện đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gồm Felicia Schroder, Marc Cucurella, Yan Diomande và Kylian Mbappe, trong đoàn do Emilio Butragueno dẫn đầu. Đáng chú ý, Chủ tịch Florentino Perez sẽ vắng mặt tại sự kiện này.

Yamal thẳng tiến tới London

Lamine Yamal không có thời gian để tiếc nuối về thất bại trước Real Madrid. Sau khi kết thúc trận El Clasico, ngôi sao trẻ của Barcelona lập tức di chuyển tới sân bay Barcelona để bay sang London (Anh), thay vì chờ đến trưa như phần còn lại trong đoàn của đội bóng xứ Catalunya.

Ngôi sao trẻ của Barcelona đã chuẩn bị sẵn máy bay riêng để di chuyển cùng những người thân cận, với tổng cộng khoảng 15 người. Đêm nay, Yamal sẽ là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý trên thảm đỏ gala Quả bóng vàng, được tổ chức tại nhà hát Palladium, thuộc thủ đô London nước Anh.

Mbappe tăng 408% cơ hội giành Quả bóng vàng

Theo dữ liệu theo dõi hằng ngày của nhà cái, cơ hội giành Quả bóng vàng 2026 của Kylian Mbappe tăng vọt trong những giờ gần đây. Một số thông tin rò rỉ bắt đầu củng cố khả năng tiền đạo người Pháp giành danh hiệu được trao tại London đêm nay, khiến tỷ lệ chiến thắng của anh tăng tới 407,8%.

Tuy nhiên, diễn biến này chưa làm thay đổi cục diện chung, khi Harry Kane vẫn là ứng viên số một. Chỉ vài ngày trước, Kane còn chia sẻ vị thế ứng viên hàng đầu với Lamine Yamal. Hiện tại, Yamal đã phần nào hụt hơi trước sự vươn lên của Mbappe. Tỷ lệ chiến thắng của tiền đạo người Pháp tăng từ 4,35% cách đây một tuần lên gần 22%.

Mức tăng này càng đáng chú ý khi so sánh với diễn biến trong cả năm. Mbappe có tỷ lệ chiến thắng trung bình 9,38% trong năm 2026, nhưng hiện đạt 22,09% trước thềm gala, cao hơn gấp đôi mức trung bình. Đây cũng là thời điểm anh có tỷ lệ cao nhất từ đầu năm.

Đáng chú ý, cơ hội chiến thắng của Mbappe hiện còn cao hơn tổng tỷ lệ của Yamal, Lionel Messi và Rodri cộng lại. Ba cầu thủ này có tổng tỷ lệ 15,29%. Dù vậy, Kane vẫn dẫn đầu với tỷ lệ chiến thắng 49,10%. Mbappe đứng thứ hai, còn Yamal xếp thứ ba với 12,05%.

Harry Kane sẽ thắng áp đảo?

Theo Polymarket, Harry Kane đã chính thức trở lại vị thế ứng viên áp đảo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng tại buổi lễ diễn ra ở London (Anh). Lamine Yamal từng chứng kiến lượng người đặt niềm tin vào mình tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hiện tại, phần đông áp đảo đang nghiêng về Kane, với kỳ vọng mùa giải bùng nổ ghi 73 bàn thắng sẽ giúp tiền đạo người Anh giành chiến thắng chung cuộc.

Flick không dự gala Quả bóng vàng

Theo chương trình Què T'hi Jugues của đài Cadena SER, HLV Hansi Flick đã quyết định không cùng đoàn Barcelona đến dự gala Quả bóng Vàng. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi đội bóng xứ Catalunya để thua Real Madrid 1-2 ở trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2026/27. Trong khi đó, Lamine Yamal, Rodri và Joan Garcia vẫn sẽ tham dự buổi lễ tại London (Anh).

Lộ bằng chứng Yamal được vinh danh năm thứ 3 liên tiếp

Nhà báo Santi Ovalle của đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER tiết lộ, Pau Cubarsi sẽ không góp mặt trong đoàn Barcelona tới London (Anh) tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng. Trung vệ trẻ người Tây Ban Nha được đề cử cho cả Quả bóng vàng lẫn Kopa Trophy, giải thưởng vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ba cái tên sẽ đại diện Barcelona tham dự buổi lễ là Lamine Yamal, Rodri và thủ môn Joan Garcia.

Ovalle cho biết: “Có vẻ như Pau Cubarsi sẽ không góp mặt trong đoàn, và điều đó có thể là manh mối cho thấy ai sẽ không giành Kopa Trophy... Nếu Cubarsi không giành giải, mọi dấu hiệu đều hướng về Yamal. Và chưa từng có cầu thủ nào giành Kopa Trophy đồng thời đoạt Quả bóng vàng”.

Yamal cũng được đề cử cho cả Quả bóng vàng lẫn Kopa Trophy. Ngôi sao chạy cánh của Barcelona có cơ hội giành Kopa Trophy năm thứ ba liên tiếp, sau khi chiến thắng ở các năm 2024 và 2025. Việc được đề cử Quả bóng vàng cũng đưa Yamal vào nhóm những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá.

Bayern muốn xóa điều khoản trong hợp đồng Harry Kane trước thềm Quả bóng vàng

Harry Kane đã có mặt tại London (Anh) với tư cách ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng, dù phải cạnh tranh quyết liệt với Lamine Yamal và Kylian Mbappe. Đội trưởng tuyển Anh cũng đã đàm phán với Bayern Munich về việc gia hạn hợp đồng trong một thời gian. Giao kèo hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Tottenham, đội bóng cũ của Kane, hiện có điều khoản được xác nhận trong hợp đồng, cho phép đội bóng thành London đưa ra mức giá tương đương với bất kỳ lời đề nghị nào dành cho tiền đạo người Anh. Nhà báo chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Bayern Munich sẽ tìm cách loại bỏ những điều khoản như vậy trong quá trình giữ chân Kane, qua đó ngăn khả năng chân sút người Anh trở lại Premier League.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tottenham có nhận được khoản tiền nào nếu Kane giành Quả bóng vàng hay không.

“Vấn đề nằm ở thời hạn hợp đồng, số năm gia hạn và cách xử lý điều khoản trong hợp đồng của Harry Kane liên quan đến khả năng trở lại Premier League, trong đó Tottenham có quyền đưa ra lời đề nghị tương đương. Tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển. Thỏa thuận đã rất gần”, Romano chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân.

HLV Amorim gạt chuyện Quả bóng vàng

Ssau chiến thắng 2-0 của AC Milan trước Udinese, HLV Ruben Amorim được hỏi về lễ trao giải Quả bóng vàng sắp tới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có ý định bàn luận về danh hiệu cá nhân này, nhất là khi lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực của các cầu thủ.

“Tôi không biết. Nếu người chiến thắng không phải là một cầu thủ AC Milan, tôi không quan tâm. Tôi đang nghĩ xem ai sẽ đủ sức ra sân trở lại sau 2 ngày nữa (gặp Bologna). Dù sao đi nữa, nếu người chiến thắng không phải là một cầu thủ AC Milan, tôi cũng chẳng quan tâm”, Amorim trả lời DAZN khi được hỏi về chủ nhân của Quả bóng vàng.

30 đề cử Quả bóng vàng nam

Danh sách đề cử Quả bóng vàng năm 2026 gồm 30 cầu thủ đã được tạp chí France Football (Pháp) công bố hồi đầu tháng 9. Đây đều là những gương mặt sáng giá đã trình diễn xuất sắc trong mùa giải 2025/26.

Yamal gây thất vọng trước trao giải Quả bóng Vàng 2026

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin trong trận El Clasico, Lamine Yamal trải qua một tuần đáng quên khi Barcelona liên tiếp thất bại trước PSG và Real Madrid. Ngay trước thời khắc công bố Quả bóng Vàng 2026 (3h, 27/6), những màn trình diễn dưới sức của thần đồng Tây Ban Nha càng khiến cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất trở nên đáng chú ý.

Harry Kane hy vọng giành Quả bóng vàng sau 25 năm cho người Anh

Harry Kane được kỳ vọng chấm dứt 25 năm chờ đợi của người Anh tại giải thưởng Quả bóng vàng. Nhưng Yamal và Mbappe có thể khiến cuộc đua trở nên khó lường. Lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 70, do tạp chí France Football sáng lập, sẽ được tổ chức tại Anh thay vì Pháp để vinh danh cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu này - Stanley Matthews (người Anh).

Theo Daily Mail, đây có thể là lần đầu tiên có một người Anh đoạt giải sau 25 năm. Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich đã ghi được 73 bàn thắng trong 65 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa giải trước, giúp câu lạc bộ nước Đức đoạt cú đúp quốc nội và đưa tuyển Anh đứng hạng 3 World Cup 2026.

Kane – Yamal – Mbappe tạo nên cuộc đua hấp dẫn

Liệu Kane – Yamal – Mbappe sẽ tạo ra một trong những cuộc đua Quả bóng Vàng sít sao nhất lịch sử? Đêm thứ Hai (3h, 27/10) tới cả thế giới sẽ biết ai là chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng 2025/26, và điều thú vị của lần trao giải này là không có ứng cử viên nào thực sự nổi trội so với đối thủ. Người hay ở World Cup thì lại không hay ở cấp CLB và ngược lại, và người đá hay về mặt cá nhân lại không có danh hiệu tập thể để khoe.

Thể thức bình chọn Quả bóng vàng 2026

Quả bóng vàng sử dụng hệ thống bỏ phiếu gồm hai giai đoạn để xác định người chiến thắng. Đối với hạng mục nam, danh sách rút gọn gồm 30 cầu thủ được một nhóm nhà báo của tạp chí France Football và tờ L'Équipe của Pháp lựa chọn, sau đó công bố vài tháng trước lễ trao giải.

Danh sách này tiếp tục được 100 nhà báo thuộc nhóm 100 nền bóng đá đứng đầu bảng xếp hạng FIFA dành cho nam. Mỗi nhà báo lựa chọn và xếp hạng 10 ứng viên hàng đầu, với số điểm được phân bổ theo thứ tự giảm dần. Kết quả bỏ phiếu của họ được tổng hợp để xác định chủ nhân giải thưởng cá nhân cao quý.

Các giám khảo được yêu cầu cân nhắc 3 tiêu chí khi đánh giá cầu thủ. Theo thứ tự ưu tiên trong quy định của Quả bóng vàng, những tiêu chí này gồm:

- Màn trình diễn cá nhân, sự xuất sắc và khả năng tạo ra khác biệt.

- Thành tích tập thể và các danh hiệu giành được.

- Đẳng cấp và tinh thần fair-play.

Thành tích được xét đối với các ứng viên tính từ ngày 4/8/2025 đến 20/7/2026, thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

Lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra khi nào và ở đâu?

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra lúc 3h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), tại Nhà hát Palladium ở London (Anh). Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức bên ngoài Paris (Pháp). Theo UEFA, việc lựa chọn thủ đô nước Anh nhằm tri ân Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá Anh và chủ nhân đầu tiên của Quả bóng vàng năm 1956.

Huyền thoại Arsenal Thierry Henry và nữ MC thể thao nổi tiếng Kate Scott sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay. Là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử, Henry sẽ mang đến sự am hiểu, kinh nghiệm và niềm đam mê bóng đá cho sự kiện năm nay.

Trong khi đó, Scott trở lại với vai trò người dẫn chương trình sau khi từng đảm nhiệm vị trí này tại các lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2014, 2015 và 2025.

Messi không dự lễ trao Quả bóng vàng 2026

Lionel Messi lựa chọn theo dõi các trận đấu tại Messi Cup thay vì góp mặt ở lễ trao Quả bóng vàng 2026. Siêu sao Argentina ưu tiên giải đấu dành cho những tài năng trẻ do chính mình tổ chức, qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ cầu thủ tương lai.

Sáng 26/10, Lionel Messi chính thức góp mặt trong lễ khai mạc Messi Cup, giải đấu bóng đá dành cho các cầu thủ U16 mang tên anh. Đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức, nhưng quy mô đã có bước phát triển đáng kể so với mùa giải đầu tiên.

Messi tổ chức giải đấu mang tên mình diễn ra đúng thời điểm lễ trao Quả bóng vàng 2026 được tổ chức tại London, Anh. Vì vậy, người hâm mộ sẽ không có cơ hội chứng kiến siêu sao Argentina xuất hiện tại sự kiện danh giá này. Trước đó, Messi đã có chuyến đi tới Oviedo, Tây Ban Nha, để nhận giải thưởng Công chúa Asturias ở hạng mục thể thao. Sau các hoạt động tại đây, anh nhanh chóng trở lại Mỹ nhằm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi đấu trong màu áo Inter Miami.

Lịch trình dày đặc khiến việc di chuyển tới London tham dự lễ trao Quả bóng vàng trở nên khó khăn. Bên cạnh yêu cầu về thời gian nghỉ ngơi, Messi còn phải tập trung cho giai đoạn quan trọng của mùa giải MLS, khi Inter Miami hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Theo Tiến Long (Tri thức & Cuộc sống)