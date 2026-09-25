Trực tiếp tọa đàm: Xe máy điện - Từ chính sách, công nghệ đến an toàn, hiệu quả sử dụng

Chuyển đổi xanh đang tạo ra những thay đổi ngày càng rõ nét trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong quá trình đó, xe máy điện đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ đơn giản là thay đổi phương tiện. Người sử dụng cần hiểu đúng về công nghệ pin, sạc điện, an toàn phòng cháy, bảo hiểm, lốp xe, cách vận hành và những yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng.

Ở góc độ rộng hơn, câu hỏi đặt ra là xe máy điện sẽ giữ vai trò như thế nào trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của giao thông Việt Nam? Chính sách, công nghệ và hạ tầng cần được chuẩn bị ra sao để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn?

Đó cũng là những nội dung được trao đổi tại tọa đàm: "Xe máy điện - Từ chính sách, công nghệ đến an toàn và hiệu quả sử dụng".

Khách mời là các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó giám đốc Học viện chiến lược đào tạo cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng)

+ PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách khoa Hà Nội

+ Ông Trương Bằng Thành, Giám đốc Kinh doanh Yadea Việt Nam

+ Ông Vũ Xuân Thưởng, Giám đốc Ban Xe cơ giới Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Tất cả Tiêu điểm

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Chưa có tiêu điểm nổi bật