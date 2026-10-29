Trực tiếp: Tọa đàm 'Hiệp định EVFTA và bài toán giữ thị phần trước những chính sách mới tại EU'

Báo Công Thương tổ chức chương trình Chính sách và Đối thoại với chủ đề “Hiệp định EVFTA và bài toán giữ thị phần trước những chính sách mới tại EU”.

Chương trình có sự tham gia của ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại Đa biên - Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu; bà Trang Thu Hà – Uỷ viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA); TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, chuyên gia ngành dệt may.