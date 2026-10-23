[TRỰC TIẾP] Tọa đàm 'Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội'

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình tổ chức cưới hỏi, kéo theo hàng loạt khoản chi từ dựng rạp, đặt cỗ đến chụp ảnh, trang phục. Dù tổ chức tại quê nhà thường tiết kiệm hơn so với ở thành phố nhưng tổng chi phí vẫn có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, tùy quy mô và điều kiện mỗi gia đình.