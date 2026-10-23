[TRỰC TIẾP] Tọa đàm 'Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội'
Sáng 23-10, Cơ quan Báo và phát thanh, Truyền hình Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội”. Tọa đàm là một trong những hoạt động của Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truc-tiep-toa-dam-chuyen-doi-phuong-tien-xanh-go-nut-that-ha-tang-cho-chung-cu-ha-noi-1762396.html