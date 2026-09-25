Trực tiếp tỉ số U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út: Uzbekistan chờ phát huy duyên đối đầu

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia diễn ra lúc 12h00 ngày 25/9, thuộc vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. Đại diện Trung Á đi tiếp với ngôi đầu bảng C, còn Saudi Arabia vượt qua bảng D để góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất.

Trực tiếp tỉ số U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Uzbekistan 3 - 0 U23 Ả Rập Xê Út Trận đấu đã kết thúc

Hết trận: U23 Uzbekistan thắng 3-0

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho U23 Uzbekistan trước U23 Ả Rập Xê Út.

Phút 86: Abdurakhmonov nâng tỷ số lên 3-0

Cầu thủ số 23 của U23 Uzbekistan tạt bóng như đặt vào vòng cấm để Abdurakhmonov băng vào đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 77: VÀOOOOOOOO! U23 Uzbekistan nhân đôi cách biệt

Fayzullaev bứt tốc ấn tượng, loại bỏ hậu vệ U23 Ả Rập Xê Út trước khi chuyền ngang để Tulkunbekov dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 72: U23 Ả Rập Xê Út bỏ lỡ cơ hội

Sabri Dahal treo bóng từ tình huống đá phạt, cầu thủ số 7 của U23 Ả Rập Xê Út băng vào sút nối nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 62: Murtazoev đánh đầu chệch cột dọc

Murtazoev bật cao đánh đầu sau quả treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Ả Rập Xê Út trong gang tấc.

Phút 54: Bakhromov sút xa nguy hiểm

Bakhromov tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng vọt qua xà ngang khung thành U23 Ả Rập Xê Út.

Phút 46: Hai đội trở lại sân

Hiệp hai chính thức bắt đầu, U23 Uzbekistan bước vào 45 phút còn lại với lợi thế dẫn trước U23 Ả Rập Xê Út 1-0.

Hết hiệp 1: U23 Uzbekistan dẫn 1-0

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Uzbekistan trước U23 Ả Rập Xê Út.

Phút 38: U23 Ả Rập Xê Út tạo ra tình huống nguy hiểm

Cầu thủ số 17 của U23 Ả Rập Xê Út tạt bóng khó chịu vào vòng cấm, buộc hậu vệ U23 Uzbekistan phải phá bóng đi chệch cột dọc.

Phút 31: Jumaev bỏ lỡ cơ hội

U23 Uzbekistan lên bóng bên cánh phải, Fayzullaev tạt khó chịu vào vòng cấm nhưng Jumaev lại dứt điểm hụt đầy đáng tiếc.

Phút 23: U23 Uzbekistan tiếp tục áp đảo

U23 Uzbekistan vẫn kiểm soát phần lớn thế trận và duy trì sức ép lên phần sân đối phương. U23 Ả Rập Xê Út gặp nhiều khó khăn, liên tục phải tranh chấp quyết liệt để ngăn các pha lên bóng của đội bóng Trung Á.

Phút 11: VÀOOOOOOOOO! U23 Uzbekistan mở tỷ số

U23 Uzbekistan có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 11, vươn lên dẫn U23 Ả Rập Xê Út 1-0.

Phút 1: Trận đấu chính thức bắt đầu

Trọng tài nổi còi khai cuộc trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Uzbekistan mang theo sức mạnh từ vòng bảng

U23 Uzbekistan là một trong những đội tạo được dấu ấn rõ nét nhất ở vòng bảng ASIAD 2026. Đại diện Trung Á thắng Philippines 5-1, vượt qua Kuwait 2-0 trước khi đánh bại U23 Việt Nam với cùng tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối.

Ba chiến thắng liên tiếp giúp Uzbekistan ghi 9 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Quan trọng hơn, cách họ kiểm soát các trận đấu cho thấy một tập thể có cấu trúc tương đối ổn định.

Uzbekistan không nhất thiết đẩy tốc độ lên cao ngay từ đầu. Đội bóng này thường kiên nhẫn luân chuyển bóng ở tuyến dưới, kéo giãn đội hình đối phương trước khi tăng tốc bằng các đường chuyền ngắn ở trung lộ hoặc đưa bóng nhanh ra hai biên.

Khả năng chuyển trạng thái cũng là điểm đáng chú ý. Khi giành lại bóng, các cầu thủ Uzbekistan thường đưa bóng lên phía trước sớm, tận dụng tốc độ của những cầu thủ hoạt động phía sau tiền đạo.

U23 Ả Rập Xê Út cần khóa khoảng trống trước vòng cấm

Nếu Uzbekistan muốn kiểm soát bóng, Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ không quá vội vàng tranh chấp từ phần sân đối phương.

Đội bóng Tây Á có nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh và thường ưu tiên duy trì cự ly giữa các tuyến. Việc giữ được khối đội hình chặt sẽ đặc biệt quan trọng trước một Uzbekistan có khả năng phối hợp nhanh quanh khu vực 1/3 cuối sân.

Saudi Arabia đã cho thấy họ có thể chơi trực diện khi xuất hiện khoảng trống. Thay vì tổ chức quá nhiều đường chuyền, đội bóng này sẵn sàng đưa bóng nhanh lên tuyến trên rồi sử dụng sức mạnh và tốc độ để đẩy hàng phòng ngự đối phương lùi sâu.

Bài toán lớn nhất là hạn chế những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Nếu để Uzbekistan thoải mái nhận bóng giữa các tuyến, Saudi Arabia có thể phải liên tục đối mặt với những tình huống xâm nhập thẳng vào trung lộ.

Khả năng kiểm soát bóng có thể quyết định thế trận

U23 Uzbekistan có cơ sở để nhập cuộc bằng cách cầm bóng nhiều hơn. Với khả năng phối hợp ngắn khá thuần thục, đại diện Trung Á có thể kéo Saudi Arabia sang hai biên rồi bất ngờ đưa bóng trở lại trung lộ.

Saidov, O‘rinboyev và Jumayev có vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp luân chuyển bóng ở tuyến giữa. Phía trên, To‘lqinbekov, Abdunazarov và Karimov cần liên tục di chuyển để kéo giãn hàng thủ Saudi Arabia.

Saudi Arabia vì thế phải giữ được khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Chỉ cần khối đội hình bị tách thành hai phần, Uzbekistan sẽ có không gian để tăng tốc.

Ả Rập Xê Út chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái

Saudi Arabia không nhất thiết phải tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá.

Một thế trận phòng ngự chủ động, buộc Uzbekistan phải dâng nhiều cầu thủ lên cao có thể mở ra khoảng trống cho những pha phản công. Barnawi, Dahal và Houssa là những vị trí có thể trở thành điểm kết nối trước khi bóng được đưa tới Madani trên hàng công.

Saudi Arabia cần xử lý thật nhanh ở những nhịp chuyền đầu tiên sau khi đoạt bóng. Nếu để Uzbekistan kịp lùi về tổ chức đội hình, cơ hội phản công sẽ giảm đáng kể.

Ngược lại, chỉ cần vượt qua được lớp pressing đầu tiên, đại diện Tây Á có thể đặt hàng thủ Uzbekistan vào những tình huống phải phòng ngự khi đang lùi về.

Bàn thắng đầu tiên có thể làm thay đổi trận đấu

Một bàn thắng sớm sẽ tác động lớn tới cách hai đội triển khai thế trận.

Nếu Uzbekistan vượt lên, Saudi Arabia sẽ phải rời khỏi cấu trúc phòng ngự quen thuộc và đẩy đội hình cao hơn. Khi đó, khoảng trống phía sau có thể xuất hiện nhiều hơn cho các cầu thủ tốc độ của Uzbekistan khai thác.

Ở chiều ngược lại, nếu Saudi Arabia ghi bàn trước, Uzbekistan sẽ phải tăng tốc và chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong khâu triển khai bóng.

Đây cũng là lúc khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì cự ly đội hình trở thành yếu tố quan trọng trong một trận đấu loại trực tiếp.

U23 Uzbekistan có lợi thế từ những lần đối đầu gần đây

Saudi Arabia là đối thủ không xa lạ với Uzbekistan ở cấp độ U23.

Tại tứ kết U23 châu Á 2024, Uzbekistan từng đánh bại Saudi Arabia 2-0 để giành quyền vào bán kết. Đến tháng 7/2025, đại diện Trung Á tiếp tục thắng 3-1 trong một trận giao hữu.

Hai kết quả đó cho thấy Uzbekistan từng tìm được cách khai thác hàng phòng ngự Saudi Arabia. Tuy nhiên, một trận đấu loại trực tiếp tại ASIAD mang bối cảnh khác và Saudi Arabia vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khó khăn nếu Uzbekistan mất tập trung.

Thông tin lực lượng U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Uzbekistan: Có đầy đủ những lựa chọn quan trọng.

U23 Ả Rập Xê Út: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev; Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Quvonchbek Xushvaqtov; Amirbek Saidov, Mukhammadali O‘rinboyev, Asilbek Jumayev; Azizbek To‘lqinbekov, Diyor Abdunazarov, Ollabergan Karimov.

U23 Ả Rập Xê Út: Al Ruwaili; Aldowood, Al Essa, Al Hussan, Al Khaibri; Al Shamrani, Alyhaybi; Barnawi, Dahal, Houssa; Madani.

Phong độ U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Uzbekistan: Trong 5 trận gần nhất, Uzbekistan thắng 4 và thua 1, ghi 10 bàn và để thủng lưới 3 lần.

Riêng tại ASIAD 2026, đội bóng Trung Á bước qua vòng bảng bằng ba chiến thắng liên tiếp. Khả năng ghi bàn được duy trì đều đặn trong khi hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới một lần.

U23 Ả Rập Xê Út: Trong 5 trận gần nhất, Saudi Arabia thắng 2 và thua 3, ghi 5 bàn, để thủng lưới 6 lần.

Saudi Arabia không có hiệu suất tấn công cao như Uzbekistan nhưng vẫn sở hữu khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái đủ để gây khó khăn trong một trận đấu loại trực tiếp.

Lịch sử đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất theo thống kê được cung cấp, U23 Uzbekistan thắng 3 trận còn U23 Saudi Arabia có 2 chiến thắng.

Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu gần nhất đều nghiêng về Uzbekistan. Đại diện Trung Á thắng 2-0 ở tứ kết U23 châu Á 2024 trước khi tiếp tục vượt qua Saudi Arabia 3-1 trong trận giao hữu tháng 7/2025.

Uzbekistan vì thế bước vào màn tái đấu với những ký ức thuận lợi, nhưng Saudi Arabia cũng hiểu khá rõ cách đối thủ tổ chức tấn công sau nhiều lần chạm trán ở cấp độ trẻ.

Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Uzbekistan có lợi thế ở khả năng kiểm soát bóng, sự ổn định trong cách tổ chức tấn công và phong độ tốt từ vòng bảng. Ba chiến thắng liên tiếp cũng giúp đại diện Trung Á bước vào tứ kết với trạng thái tự tin.

Saudi Arabia lại có những phẩm chất phù hợp với một trận đấu loại trực tiếp. Đội bóng Tây Á có thể chủ động chơi thấp, thu hẹp không gian trước vòng cấm rồi chờ thời điểm Uzbekistan mất bóng để phản công.

Vấn đề nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. Nếu Saudi Arabia để lộ khoảng trống giữa các tuyến, Uzbekistan có đủ tốc độ và khả năng phối hợp để khai thác.

Ngược lại, Uzbekistan cũng cần tránh đẩy đội hình lên quá cao khi chưa kiểm soát tốt bóng hai. Chỉ một đường chuyền sai ở khu vực giữa sân có thể mở ra cơ hội để Saudi Arabia đưa trận đấu sang hướng khác.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, Uzbekistan có cơ sở để chủ động hơn về thế trận, nhưng đây nhiều khả năng không phải trận đấu dễ dàng như ba lượt vòng bảng.

Dự đoán tỉ số: U23 Uzbekistan 2-1 U23 Ả Rập Xê Út.