Trực tiếp tỉ số U23 Trung Quốc vs U23 UAE: Một điểm là đủ để đi tiếp

Trực tiếp tỉ số U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc 0 - 0 U23 UAE Trận đấu đã kết thúc

Phút 90+4: Trận đấu kết thúc

Trọng tài thổi còi mãn cuộc. U23 Trung Quốc và U23 UAE hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu.

Phút 90: Hiệp 2 có 4 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp đấu thứ hai có thêm 4 phút bù giờ. Hai đội vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

Phút 89: Amesimeku sút xa chệch cột

Amesimeku tung cú sút từ ngoài vòng cấm với quỹ đạo khá khó chịu, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Trung Quốc.

Phút 79: Li Hao cứu thua xuất sắc

Amesimeku bật cao đánh đầu trong tư thế hoàn toàn không bị theo kèm, nhưng thủ môn Li Hao vẫn phản xạ rất nhanh để cứu U23 Trung Quốc khỏi bàn thua.

Phút 77: U23 Trung Quốc tìm cách giữ thế cân bằng

Các cầu thủ U23 Trung Quốc đang tranh chấp quyết liệt và thường xuyên phạm lỗi để hạn chế những pha lên bóng của U23 UAE trong thời gian cuối trận.

Phút 69: Li Hao bắt gọn cú sút của Ndiaye

Ndiaye tung cú dứt điểm về phía khung thành U23 Trung Quốc, nhưng thủ môn Li Hao đổ người chính xác và ôm gọn bóng.

Phút 57: Bàn thắng của U23 UAE không được công nhận

Ndiaye băng vào dứt điểm tung lưới U23 Trung Quốc, nhưng trợ lý trọng tài lập tức căng cờ báo việt vị. Tiền đạo U23 UAE đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương khá rõ.

Phút 52: Hai đội xảy ra xô xát

Al Menhali và Wang Yudong va chạm sau một pha tranh chấp trên không. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai cầu thủ.

Phút 51: Zhang Yuning suýt mở tỷ số

Li Hao phát bóng dài rất chính xác để Zhang Yuning thoát xuống. Tiền đạo U23 Trung Quốc dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Phút 50: Li Hao bắt gọn cú đánh đầu

Al Balooshi bật cao đánh đầu đập đất, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Li Hao.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

U23 UAE thực hiện giao bóng, bắt đầu hiệp đấu thứ hai sau 45 phút đầu không có bàn thắng.

Hết hiệp 1: Hai đội hòa 0-0

U23 Trung Quốc và U23 UAE xảy ra xô xát sau tình huống cuối hiệp, nhưng tỷ số vẫn là 0-0. Ở trận đấu cùng giờ, U23 CHDCND Triều Tiên đang dẫn U23 Iran 2-1.

Phút 42: Li Hao bắt gọn cú sút của Al Balooshi

Al Balooshi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Li Hao đổ người chính xác và ôm gọn bóng.

Phút 35: Ndiaye dứt điểm ở góc hẹp

Ndiaye nhận bóng trong vòng cấm, xoay người rồi tung cú sút từ góc hẹp. Tuy nhiên, pha dứt điểm không đủ khó để đánh bại thủ môn Li Hao.

Phút 29: Al Mansoori vô lê chệch khung thành

Al Mansoori khống chế bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú vô lê khá nhanh, nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Trung Quốc.

Phút 26: Hai đội tranh chấp quyết liệt

Cầu thủ hai bên liên tục có những pha vào bóng quyết liệt và phạm lỗi, khiến nhịp độ trận đấu bị gián đoạn khá nhiều.

Phút 14: Al Ghassani sút phạt chệch cột

Từ quả đá phạt gần vòng cấm, Al Ghassani tung cú sút khá hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Trung Quốc.

Phút 8: Zhang Yuning rơi vào thế việt vị

Zhang Yuning băng xuống đón đường bóng bổng của đồng đội, nhưng trọng tài đã cắt còi vì cầu thủ U23 Trung Quốc rơi vào thế việt vị.

Phút 5: Hai đội nhập cuộc chặt chẽ

U23 CHDCND Triều Tiên và U23 UAE chưa tạo ra cơ hội đáng chú ý. U23 UAE là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút đầu.

Trận U23 Trung Quốc vs U23 UAE diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9/2026 tại Toyota Stadium, thuộc lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Trung Quốc bước vào lượt đấu cuối với quyền tự quyết trong tay. Chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên và trận hòa 0-0 với U23 Iran giúp thầy trò HLV Antonio Puche có 4 điểm. Chỉ cần thêm một trận hòa, họ sẽ chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết.

Ở chiều ngược lại, U23 UAE mới có 1 điểm sau thất bại 1-3 trước Iran và trận hòa không bàn thắng với Triều Tiên. Đại diện Tây Á vì thế gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng đến chiến thắng.

U23 Trung Quốc có thể chọn cách chơi an toàn

Điểm đáng chú ý của U23 Trung Quốc sau hai lượt trận không chỉ nằm ở 4 điểm giành được, mà còn là khả năng điều chỉnh cách chơi theo từng đối thủ.

Trước U23 Triều Tiên, họ tận dụng tốt những thời điểm có thể đẩy cao đội hình để giành chiến thắng 2-1. Đến trận gặp U23 Iran, Trung Quốc chuyển sang cách tiếp cận thận trọng hơn và giữ được tỷ số 0-0.

U23 Trung Quốc không cần kiểm soát bóng vượt trội để duy trì thế trận. Cấu trúc phòng ngự chặt, khoảng cách giữa các tuyến được thu hẹp và khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm đang trở thành nền tảng quan trọng trong cách vận hành của đội bóng này.

Đó cũng là lựa chọn hợp lý trước UAE. Khi một điểm đã đủ để đi tiếp, Trung Quốc không có lý do phải đẩy đội hình lên quá cao và tự mở ra khoảng trống phía sau.

Zhang Yuning có thể đóng vai trò điểm tựa ở tuyến trên, còn Wang Yudong cùng những cầu thủ giàu tốc độ sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu UAE buộc phải dâng cao và để lộ khoảng trống.

U23 UAE buộc phải mạo hiểm

Cục diện của UAE khó khăn hơn nhiều. Sau hai lượt trận, đại diện Tây Á mới có 1 điểm khi thua Iran 1-3 rồi hòa Triều Tiên 0-0.

Kết quả này khiến UAE phải chủ động tìm kiếm bàn thắng ở lượt cuối. Họ nhiều khả năng sẽ tăng tốc độ triển khai bóng, đẩy hai biên lên cao hơn và bố trí thêm quân số quanh khu vực vòng cấm Trung Quốc.

Junior Ndiaye là một trong những cầu thủ có thể tạo khác biệt nhờ tốc độ và khả năng hoạt động rộng. Tuy nhiên, vấn đề của UAE nằm ở chất lượng những pha xử lý cuối cùng.

Trận hòa 0-0 trước Triều Tiên cho thấy UAE có thể đưa bóng lên phía trên nhưng chưa tạo được đủ sức ép để chuyển ưu thế thành bàn thắng.

Khoảng trống phía sau UAE có thể quyết định trận đấu

Việc buộc phải thắng tạo ra một bài toán khó cho UAE.

Nếu đẩy đội hình lên quá sớm, đại diện Tây Á có nguy cơ để lộ khoảng trống lớn sau lưng hàng tiền vệ và hai hậu vệ biên. Đây chính là khu vực Trung Quốc có thể khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Ngược lại, nếu UAE tiếp tục chơi thận trọng như trước Triều Tiên, thời gian sẽ dần đứng về phía Trung Quốc.

Thế trận vì vậy có thể được định hình bởi hai trạng thái trái ngược: sự kiên nhẫn của U23 Trung Quốc và sức ép phải tìm bàn thắng của U23 UAE.

Trung Quốc càng giữ được tỷ số lâu, UAE càng phải mạo hiểm. Khi đó, cơ hội phản công dành cho Wang Yudong, Behram Abduweli hay Zhang Yuning cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Tình hình lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc: Có đầy đủ lực lượng.

U23 UAE: Có đầy đủ lực lượng.

Cả hai đội vì thế đều có thể sử dụng những lựa chọn tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định ở lượt cuối bảng B.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc

Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, He Yiran, Yang Xi; Xu Bin, Wu Xi; Mao Weijie, Wang Yudong, Behram Abduweli; Zhang Yuning.

U23 UAE

Khaled Tawhid; Mansour Saleh, Khamis Al Mansoori, Yousif Al Marzooqi, Akonnor; Matar Zaal, Ali Abdulaziz, Solomon Sosu; Almemari, Junior Ndiaye, Al Menhali.

Phong độ U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4, hòa 1 và không thua trận nào.

Khả năng phòng ngự đặc biệt đáng chú ý khi Trung Quốc chỉ nhận 1 bàn thua trong chuỗi trận này. Hai lượt đầu ASIAD 2026 tiếp tục cho thấy họ có thể thích nghi với nhiều kiểu thế trận khác nhau.

U23 UAE có thành tích kém thuyết phục hơn với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng Tây Á vẫn có khả năng tạo cơ hội và ghi bàn, nhưng sự ổn định ở hai đầu sân chưa cao. Việc chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận tại ASIAD 2026 phản ánh khá rõ vấn đề này.

Lịch sử đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Xét 5 lần chạm trán gần nhất tính cả giao hữu, U23 Trung Quốc thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước U23 UAE.

Cán cân quá khứ vì thế đang nghiêng về đại diện Tây Á. Tuy nhiên, lần gặp gần nhất giữa hai đội tại VCK U23 châu Á 2024 lại kết thúc với chiến thắng 2-1 cho U23 Trung Quốc.

Kết quả trong quá khứ vì thế chỉ mang ý nghĩa tham khảo khi tương quan hiện tại đã thay đổi khá nhiều. Trung Quốc đang có phong độ tốt hơn và đặc biệt sở hữu lợi thế lớn về cục diện bảng đấu.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Đây là trận đấu mà mục tiêu của hai đội hoàn toàn trái ngược.

U23 Trung Quốc không nhất thiết phải thắng. Điều họ cần là duy trì cấu trúc phòng ngự, hạn chế sai lầm và kéo trận đấu theo nhịp độ có lợi cho mình.

U23 UAE lại phải tìm cách phá vỡ thế trận đó. Đại diện Tây Á cần chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, đồng nghĩa mức độ mạo hiểm sẽ tăng dần nếu bàn thắng chưa xuất hiện.

Trong 5 trận gần nhất, các trận đấu của Trung Quốc có trung bình khoảng 1,8 bàn mỗi trận. Đội bóng này ghi 8 bàn nhưng chỉ thủng lưới một lần. Các trận của UAE xuất hiện nhiều bàn thắng hơn, nhưng tình thế hiện tại có thể khiến hiệp đầu diễn ra chặt chẽ.

Càng về cuối trận, thế trận càng có khả năng mở hơn nếu UAE buộc phải đẩy cao đội hình. Đây cũng là thời điểm Trung Quốc có thể tận dụng khoảng trống để tung ra những pha phản công quyết định.

Với lợi thế điểm số, phong độ ổn định và khả năng phòng ngự đã được kiểm chứng trước Iran, U23 Trung Quốc đang có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai trận đấu theo kế hoạch của mình.

Dự đoán tỷ số: U23 Trung Quốc 2-0 U23 UAE.