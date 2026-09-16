Trực tiếp tỉ số U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên: Chủ nhà đối mặt thử thách khó lường

Trực tiếp tỉ số U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc 2 - 1 U23 Triều Tiên Trận đấu đã kết thúc

Bóng đã lăn trong cuộc đối đầu giữa U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên. Cả hai đội nhanh chóng nhập cuộc và tổ chức đội hình ngay sau tiếng còi bắt đầu trận đấu.

U23 Trung Quốc bước vào Asian Games với lợi thế sân nhà cùng quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng. Trong khi đó, U23 Triều Tiên được chú ý bởi nền tảng thể lực, khả năng tổ chức đội hình và lối chơi quyết liệt.

Đây cũng là cặp đấu có sự cân bằng đáng kể khi U23 Trung Quốc đang sở hữu phong độ tốt, còn U23 Triều Tiên lại có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

U23 Trung Quốc có chuỗi 3 trận thắng và giữ sạch lưới

Sự chuẩn bị của U23 Trung Quốc trước Asian Games mang đến những tín hiệu khá tích cực. Đội chủ nhà đã thắng liên tiếp 3 trận mà không để lọt lưới, lần lượt vượt qua U23 Việt Nam và hai lần đánh bại Tajikistan trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6.

Chuỗi kết quả này cho thấy hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc đang duy trì sự ổn định tương đối tốt. Ban huấn luyện cũng có đủ thời gian sử dụng các trận giao hữu để kiểm tra khả năng kết nối giữa từng tuyến, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án nhân sự khác nhau.

Trong 5 trận gần nhất, U23 Trung Quốc bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi tổng cộng 8 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Dù vậy, U23 Triều Tiên hứa hẹn tạo ra thử thách khác hẳn những đối thủ mà đội chủ nhà vừa gặp. Khả năng tranh chấp, duy trì cự ly đội hình và chuyển trạng thái nhanh của đối phương có thể khiến U23 Trung Quốc không dễ kiểm soát trận đấu hoàn toàn.

U23 Triều Tiên nguy hiểm ở thể lực và các tình huống cố định

Điểm mạnh dễ nhận thấy của U23 Triều Tiên nằm ở nền tảng thể lực cùng cách tổ chức đội hình tương đối chặt chẽ.

Đội bóng này không nhất thiết duy trì pressing cường độ cao trong toàn bộ trận đấu. Thay vào đó, U23 Triều Tiên có thể lựa chọn từng thời điểm để gây sức ép, sau đó nhanh chóng đưa nhiều cầu thủ trở lại phía sau bóng.

Khi giành lại quyền kiểm soát, những đường triển khai ra hai biên rồi đưa bóng vào khu vực cấm địa là phương án có thể được sử dụng thường xuyên.

U23 Triều Tiên cũng vừa có chiến thắng 3-1 trước U23 Thái Lan hồi tháng 3. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 2 và thua 1, ghi 8 bàn nhưng cũng nhận 5 bàn thua.

Một yếu tố U23 Trung Quốc cần đặc biệt đề phòng là bóng chết. Ở lần gặp trước giữa hai đội, U23 Triều Tiên từng gây ra không ít sức ép từ các tình huống đá phạt và phạt góc.

Với nhiều cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt, những đường bóng được đưa thẳng vào vòng cấm hoàn toàn có thể trở thành phương án tạo khác biệt của U23 Triều Tiên.

Lịch sử đối đầu nghiêng về U23 Triều Tiên

Phong độ gần đây đang ủng hộ U23 Trung Quốc, nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến lợi thế tinh thần cho U23 Triều Tiên.

Hai đội đã gặp nhau 2 lần, trong đó U23 Triều Tiên giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Như vậy, U23 Trung Quốc vẫn chưa từng đánh bại đối thủ này.

Cuộc đối đầu gần nhất cũng chỉ xuất hiện 2 bàn thắng, cho thấy các màn chạm trán giữa hai đội thường không dễ tạo ra thế trận quá cởi mở.

Khi đây là trận đấu quan trọng tại Asian Games, sự thận trọng có thể tiếp tục được đặt lên hàng đầu. U23 Trung Quốc nhiều khả năng muốn tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát bóng, còn U23 Triều Tiên có cơ sở để kiên nhẫn chờ cơ hội từ phản công và bóng cố định.

Thông tin lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc: Đầy đủ nhân sự.

U23 Triều Tiên: Đầy đủ nhân sự.

Việc cả hai đội đều không gặp tổn thất đáng kể về lực lượng giúp ban huấn luyện có nhiều lựa chọn cho trận đấu.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc

Yao Haoyang, Shi Songchen, Peng Xiao, Zhang Aihui, Shiqin Wang, Shimeng Bao, Mutellip Iminqari, Zeshi Chen, Weijie Mao, Li Xinxiang, Rongxiang Liao.

U23 Triều Tiên

Kim Ryong-Ik, Kim Sung-Hye, Kim Yu-Song, Jong Hwi-Nam, Choe Ryong-Il, Kim Kwon-Song, Ra Myong-Song, Ri Il-Song, Choe Kuk, Ryang Kwang-Myong, Ri Won-Gwang.

Phong độ U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc: Thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất; ghi 8 bàn và thủng lưới 3 lần.

Đáng chú ý, U23 Trung Quốc đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và đều giữ sạch lưới.

U23 Triều Tiên: Thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất; ghi 8 bàn và nhận 5 bàn thua.

U23 Triều Tiên không sở hữu chuỗi kết quả ấn tượng bằng đối thủ, nhưng chiến thắng 3-1 trước U23 Thái Lan cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng tạo ra sức ép đáng kể khi tìm được thế trận phù hợp.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc có lợi thế đáng kể từ sân nhà, sự chuẩn bị dài hơi và phong độ ổn định trước giải. Ba chiến thắng liên tiếp mà không thủng lưới giúp đội chủ nhà có cơ sở để tự tin bước vào trận đấu.

Tuy nhiên, U23 Triều Tiên lại sở hữu phong cách có thể gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Khả năng tranh chấp quyết liệt, duy trì đội hình thấp khi cần thiết và khai thác bóng chết có thể khiến U23 Trung Quốc phải kiên nhẫn trong quá trình tìm kiếm khoảng trống.

Cán cân trận đấu vì thế không hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. U23 Trung Quốc đang có phong độ tốt hơn, nhưng U23 Triều Tiên chưa từng thua trong 2 lần đối đầu trước đó.

Nếu không đội nào tìm được bàn thắng sớm để phá vỡ cấu trúc trận đấu, thế trận giằng co có thể kéo dài trong phần lớn thời gian.

Dự đoán tỉ số: U23 Trung Quốc 1-1 U23 Triều Tiên.