Trực tiếp tỉ số U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan: 90 phút phân định ngôi đầu bảng A

Trực tiếp tỉ số U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản 3 - 0 U23 Thái Lan Trận đấu đang diễn ra

Phút 90+: Trận đấu kết thúc

Trọng tài thổi còi mãn cuộc. U23 Nhật Bản giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan sau thế trận áp đảo và hàng loạt cơ hội được tạo ra.

Phút 88: U23 Thái Lan lên bóng bất thành

U23 Thái Lan cố gắng tổ chức tấn công để tìm bàn danh dự, nhưng các pha phối hợp vẫn dễ dàng bị hàng thủ U23 Nhật Bản bẻ gãy.

Phút 87: Trận đấu tạm dừng sau pha va chạm

Uche Nwadike và thủ môn Boonloet Chommaphat va chạm khá mạnh trong khu vực cấm địa. Cầu thủ U23 Nhật Bản chưa thể đứng dậy ngay, khiến trận đấu phải tạm ngắt.

Phút 84: Boonloet Chommaphat cứu thua

Uche Nwadike bật cao đánh đầu khá hiểm, buộc thủ môn Boonloet Chommaphat phải vất vả đẩy bóng ra ngoài.

Phút 79: U23 Nhật Bản không giảm nhịp độ

Dù đang dẫn trước 3 bàn, U23 Nhật Bản vẫn liên tục tổ chức tấn công. Hàng thủ U23 Thái Lan gần như không có thời gian để giảm bớt sức ép.

Phút 74: Trận đấu tạm thời gián đoạn

Hai đội có quãng nghỉ tiếp nước. Đây là khoảng thời gian cần thiết để U23 Thái Lan sắp xếp lại đội hình và tìm cách tổ chức tấn công tốt hơn.

Phút 68: U23 Thái Lan cứu bóng trước khung thành

Yuichiro Ishiwatari đi bóng vượt qua thủ môn Boonloet Chommaphat, nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã bị một hậu vệ U23 Thái Lan kịp thời ngăn chặn ngay trước khung thành.

Phút 64: Sena Ishibashi vô-lê cận thành

Sena Ishibashi tung cú vô-lê quyết đoán ở cự ly gần, nhưng bóng đập trúng người hậu vệ U23 Thái Lan rồi đi vọt xà ngang.

Phút 61: U23 Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Khung thành U23 Thái Lan đã bỏ trống, nhưng các cầu thủ U23 Nhật Bản vẫn không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng.

Phút 55: U23 Thái Lan căng mình chống đỡ

U23 Nhật Bản tiếp tục làm chủ thế trận và liên tục gây sức ép. Hàng thủ U23 Thái Lan phải lùi sâu, chống đỡ vất vả trước những đợt tấn công dồn dập.

Phút 48: Hisatsugu Ishii nâng tỷ số lên 3-0

Hisatsugu Ishii xử lý bóng kỹ thuật, loại bỏ hàng thủ U23 Thái Lan trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn Boonloet Chommaphat.

Phút 47: Keita Kosugi ghi bàn thứ hai

Keita Kosugi băng lên từ tuyến hai rồi tung cú sút rất căng và chính xác. Boonloet Chommaphat không thể cản phá, U23 Nhật Bản dẫn 2-0.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

U23 Thái Lan thực hiện giao bóng, bắt đầu hiệp 2 trong thế đang bị U23 Nhật Bản dẫn 0-1.

Phút 45+2: Hiệp 1 khép lại

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. U23 Nhật Bản tạm dẫn U23 Thái Lan 1-0 sau bàn thắng của Yotaro Nakajima.

Phút 45: Hiệp 1 có 1 phút bù giờ

Hiệp đấu đầu tiên được cộng thêm 1 phút. U23 Nhật Bản vẫn đang duy trì lợi thế 1-0.

Phút 44: Bàn thắng thứ hai bị từ chối ngay trước vạch vôi

Hisatsugu Ishii có cơ hội dứt điểm ở cự ly rất gần và đã đánh bại thủ môn U23 Thái Lan, nhưng hậu vệ đối phương xuất hiện đúng lúc để cứu thua.

Phút 43: Cột dọc cứu U23 Thái Lan

Từ pha đánh đầu cận thành của Shusuke Furuya, bóng đi rất hiểm nhưng lại dội cột dọc bật ra. U23 Thái Lan thêm một lần thoát bàn thua.

Phút 37: Kenshin Yasuda sút xa không trúng đích

Kenshin Yasuda tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không chính xác và không hướng vào khung thành U23 Thái Lan.

Phút 35: U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ

Sau hơn 30 phút lép vế, U23 Thái Lan bắt đầu đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của “Voi chiến” vẫn nhanh chóng bị U23 Nhật Bản bẻ gãy.

Phút 30: U23 Nhật Bản mở tỷ số

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Nhật Bản cuối cùng cũng có bàn thắng. Yotaro Nakajima dứt điểm một chạm vào lưới trống, đưa đội bóng áo xanh vượt lên dẫn 1-0.

Phút 25: Yutaka tiếp tục phung phí cơ hội

Yutaka lại có cơ hội dứt điểm ở cự ly và góc sút thuận lợi, nhưng tiền đạo U23 Nhật Bản vẫn không thể đưa bóng vào lưới U23 Thái Lan.

Phút 18: Shusuke Furuya đánh đầu không trúng đích

Shusuke Furuya bật cao thực hiện pha đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan.

Phút 14: Michiwaki bỏ lỡ cơ hội mười mươi

U23 Nhật Bản tiếp tục tạo ra cơ hội rất rõ ràng, nhưng Yutaka Michiwaki lại dứt điểm cận thành vọt xà ngang trong tư thế thuận lợi.

Phút 10: Bóng dội cột dọc

Soichiro Mori đi bóng rồi trả ngược rất vừa tầm cho Hisatsugu Ishii băng lên dứt điểm một chạm từ tuyến hai. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn U23 Thái Lan nhưng lại tìm đúng cột dọc.

Phút 9: Yotaro Nakajima đánh đầu chệch khung thành

Sena Ishibashi tăng tốc bên cánh trái rồi tạt bóng thuận lợi vào trong, nhưng Yotaro Nakajima bật cao đánh đầu không trúng đích.

Phút 6: Yutaka Michiwaki đánh đầu không thành công

U23 Nhật Bản được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp. Ở tình huống thứ hai, Yutaka Michiwaki có cơ hội đánh đầu nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.

Phút 4: U23 Nhật Bản chủ động gây sức ép

U23 Nhật Bản nhập cuộc đầy chủ động, liên tục đẩy cao đội hình và dồn U23 Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Tiếng còi khai cuộc vang lên. U23 Nhật Bản là đội thực hiện giao bóng trước.

Không còn sức ép phải giành vé đi tiếp, nhưng U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan vẫn còn một mục tiêu rõ ràng ở lượt cuối: vị trí nhất bảng A.

Hai đội cùng toàn thắng sau 2 lượt và có 6 điểm. U23 Nhật Bản đang đứng đầu với hiệu số +9, còn U23 Thái Lan xếp ngay phía sau với hiệu số +5. Một trận hòa đủ giúp đội chủ nhà giữ vị trí số một, trong khi Thái Lan cần chiến thắng nếu muốn vượt lên.

Nhật Bản bước vào trận đấu với thành tích gần như hoàn hảo. Họ thắng U23 Hồng Kông 2-0 ở trận ra quân rồi tiếp tục đánh bại U23 Kyrgyzstan 7-0, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới.

U23 Thái Lan cũng không kém cạnh về kết quả. Đại diện Đông Nam Á ngược dòng thắng Kyrgyzstan 3-2 trước khi vượt qua Hồng Kông 5-1 để sớm giành quyền vào tứ kết.

Vì vậy, đây không còn là cuộc chiến sinh tồn nhưng cũng chưa phải một trận đấu thủ tục. Vị trí đầu bảng vẫn đủ để khiến 90 phút giữa hai đội có nhiều điều đáng chờ đợi.

U23 Nhật Bản đang nắm quyền tự quyết ngôi đầu

Lợi thế lớn nhất của U23 Nhật Bản trước lượt cuối không chỉ nằm ở chất lượng đội hình mà còn ở cục diện bảng đấu.

Với cùng 6 điểm nhưng hiệu số tốt hơn Thái Lan, Nhật Bản không buộc phải thắng. Một kết quả hòa cũng đủ để họ kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Điều đó cho phép đội chủ nhà chủ động lựa chọn cách tiếp cận trận đấu. Nhật Bản không nhất thiết phải đẩy tốc độ lên cao ngay từ đầu mà có thể ưu tiên kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình Thái Lan rồi tìm khoảng trống.

Khả năng cầm bóng, pressing và tổ chức tấn công có hệ thống đã được Nhật Bản thể hiện khá rõ qua hai lượt đầu. Chín bàn thắng cùng hai trận giữ sạch lưới phản ánh sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của đội bóng này.

Sức mạnh đó cũng không phải điều mới xuất hiện tại ASIAD. Đầu năm 2026, Nhật Bản đánh bại Trung Quốc 4-0 ở chung kết AFC U23 Asian Cup để bảo vệ chức vô địch và lần thứ ba đăng quang giải đấu.

Xoay tua đội hình chưa chắc khiến Nhật Bản giảm sức ép

Việc đã có vé vào tứ kết mở ra khả năng U23 Nhật Bản điều chỉnh nhân sự để giữ thể lực cho vòng knock-out.

Tuy nhiên, nếu Nhật Bản thực hiện xoay tua, cách vận hành của họ nhiều khả năng vẫn không thay đổi quá nhiều. Chất lượng đồng đều giúp đội bóng này duy trì khả năng kiểm soát không gian và pressing ngay cả khi có những thay đổi trong đội hình xuất phát.

Nhật Bản có thể tiếp tục đưa bóng sang hai biên, kéo hàng phòng ngự Thái Lan giãn ra trước khi tìm khoảng trống ở khu vực trung lộ.

Điểm khác biệt có thể nằm ở tốc độ. Khi không buộc phải thắng, đội chủ nhà không cần duy trì nhịp độ cao trong toàn bộ 90 phút.

Nếu tỷ số vẫn cân bằng, Nhật Bản càng có lý do để chơi kiên nhẫn bởi thời gian lúc đó đứng về phía họ.

U23 Thái Lan phải thắng nếu muốn lấy ngôi đầu

Cục diện của Thái Lan khác Nhật Bản ở một điểm quan trọng.

Một trận hòa vẫn giúp đội bóng Đông Nam Á vào tứ kết nhưng không đủ để vượt lên dẫn đầu bảng A. Nếu muốn chiếm vị trí số một, họ phải đánh bại đội chủ nhà.

Điều đó có thể khiến cách chơi của Thái Lan thay đổi theo diễn biến tỷ số.

Ở giai đoạn đầu, họ chưa cần phải vội vàng. Nhật Bản kiểm soát bóng tốt nên việc lùi đội hình, giữ cự ly và chờ cơ hội phản công có thể giúp Thái Lan tránh rơi vào thế trận mà đối thủ mong muốn.

Nhưng nếu tỷ số vẫn hòa khi trận đấu bước sâu vào hiệp hai, Thái Lan sẽ phải cân nhắc đẩy đội hình lên cao hơn nếu thực sự muốn tranh ngôi đầu.

Khi đó, trận đấu có thể trở nên cởi mở hơn.

Chuyển trạng thái có thể là cơ hội của U23 Thái Lan

U23 Thái Lan đã ghi 8 bàn chỉ sau hai lượt trận, cho thấy hàng công của họ đang có điểm rơi khá tốt.

Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng đưa bóng lên phía trước nhanh khi giành lại quyền kiểm soát.

Trước một Nhật Bản nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, Thái Lan có thể không cần cạnh tranh quyền kiểm soát trong mọi thời điểm. Khoảng trống xuất hiện phía sau hàng tiền vệ Nhật Bản mới là khu vực đội bóng Đông Nam Á cần hướng tới.

Nếu thoát được lớp pressing đầu tiên, Thái Lan có thể đưa bóng nhanh lên phía trên trước khi hệ thống phòng ngự Nhật Bản kịp thiết lập lại vị trí.

Tuy nhiên, đây cũng là bài toán khó nhất của họ. Nhật Bản chưa nhận bàn thua nào sau 180 phút tại ASIAD, cho thấy việc tạo ra cơ hội đã khó, tận dụng được những cơ hội ấy còn khó hơn.

Nhật Bản không cần biến trận đấu thành cuộc đôi công

Thái Lan cần chiến thắng để chiếm ngôi đầu, còn Nhật Bản thì không.

Sự khác biệt nhỏ ấy có thể quyết định cách 90 phút diễn ra.

Nhật Bản có thể chủ động kiểm soát nhịp độ, khiến đối thủ phải di chuyển nhiều và chờ Thái Lan tự đẩy đội hình lên khi thời gian dần trôi.

Nếu đại diện Đông Nam Á buộc phải đưa thêm người sang phần sân đối phương, khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện. Với khả năng luân chuyển bóng nhanh, đó có thể là thời điểm Nhật Bản tăng tốc.

Ngược lại, nếu Nhật Bản ghi bàn trước, Thái Lan gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công.

Khi ấy, thế trận có khả năng mở ra nhiều hơn so với giai đoạn đầu.

90 phút không còn quyết định vé đi tiếp nhưng vẫn còn ngôi đầu

Việc cả hai đã chắc suất tứ kết giúp áp lực giảm đáng kể, nhưng không khiến trận đấu hoàn toàn mất ý nghĩa.

Nhật Bản muốn bảo vệ vị trí số một sau vòng bảng hoàn hảo. Thái Lan lại đứng trước cơ hội vượt qua một trong những đội trẻ mạnh nhất châu Á để chiếm ngôi đầu.

Bởi vậy, hai đội có thể không nhập cuộc với tốc độ quá cao, nhưng thế trận nhiều khả năng sẽ thay đổi khi bước sang hiệp hai.

Nếu tỷ số vẫn cân bằng, Thái Lan sẽ là đội phải đưa ra quyết định trước: chấp nhận vị trí thứ hai hay mạo hiểm để tìm chiến thắng.

Chính lựa chọn ấy có thể trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Thông tin lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản: Không ghi nhận trường hợp vắng mặt.

U23 Thái Lan: Có đầy đủ nhân sự.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản: Leo Kokubo; Kaito Mizuta, Kota Takai, Hiroki Sekine, Yota Komori; Rihito Yamamoto, Joel Fujita; Kuryu Matsuki, Shota Fujio, Koki Saito; Mao Hosoya.

U23 Thái Lan: Sorawat Phosaman; Chanon Thamma, Chanpatch Buapan, Atthaphon Saengthong, Usamma Tiangkam; Sitta Boonla, Thanakrit Chotmuangpak, Chavalwit Saelao; Priphan Wongsa, Jehanafi Mama; Thanawut Phochai.

Phong độ U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản: Trong 5 trận gần nhất, U23 Nhật Bản toàn thắng, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Tại ASIAD 2026, đội chủ nhà đang có 6 điểm sau hai trận, ghi 9 bàn và chưa nhận bàn thua nào.

U23 Thái Lan: Trong 5 trận gần nhất, U23 Thái Lan thắng 2, hòa 1 và thua 2, ghi 13 bàn nhưng để thủng lưới 12 lần.

Riêng tại ASIAD, Thái Lan toàn thắng hai lượt đầu, ghi 8 bàn và nhận 3 bàn thua. Chiến thắng 5-1 trước U23 Hồng Kông ở lượt hai giúp họ sớm giành vé vào tứ kết.

Lịch sử đối đầu: Theo dữ liệu được cung cấp, U23 Nhật Bản toàn thắng 3 lần đối đầu gần nhất với U23 Thái Lan.

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Khác với những trận đấu quyết định quyền đi tiếp, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan bước vào 90 phút cuối vòng bảng với tâm thế dễ chịu hơn. Vé tứ kết đã nằm trong tay cả hai, nhưng vị trí nhất bảng A vẫn chưa có chủ.

U23 Nhật Bản đang nắm lợi thế rõ ràng về cục diện. Họ chỉ cần không thua để giữ ngôi đầu, vì vậy đội chủ nhà có thể chọn cách kiểm soát trận đấu thay vì liên tục đẩy tốc độ.

U23 Thái Lan lại phải chiến thắng nếu muốn vượt lên. Điều này có thể chưa ảnh hưởng nhiều trong hiệp một, nhưng sẽ trở nên quan trọng nếu tỷ số vẫn cân bằng khi thời gian dần cạn.

Khi Thái Lan phải dâng cao, những khoảng trống phía sau có thể xuất hiện. Đó cũng là lúc khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái của Nhật Bản trở thành khác biệt.

Thái Lan đủ khả năng tạo ra khó khăn nhờ tốc độ và phong độ tốt của hàng công, nhưng Nhật Bản đã cho thấy sự ổn định lớn hơn ở cả hai đầu sân.

Dự đoán tỉ số: U23 Nhật Bản 3-2 U23 Thái Lan.