Trực tiếp tỉ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên: Một trận hòa đủ để tự quyết vé tứ kết

Trực tiếp tỉ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran 1 - 4 U23 Triều Tiên Trận đấu đã kết thúc

Phút 90+3: Trận đấu kết thúc

Trọng tài thổi còi mãn cuộc. U23 CHDCND Triều Tiên giành chiến thắng 4-1 trước U23 Iran sau màn trình diễn hiệu quả trong hiệp 2.

Phút 90: Hiệp 2 có 3 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp đấu thứ hai có thêm 3 phút bù giờ. U23 CHDCND Triều Tiên vẫn đang dẫn U23 Iran 4-1.

Phút 83: Thủ môn U23 CHDCND Triều Tiên cứu thua

Một cầu thủ U23 Iran thoát xuống đối mặt, nhưng thủ môn U23 CHDCND Triều Tiên phản xạ tốt và cản phá thành công.

Phút 79: U23 CHDCND Triều Tiên sút từ giữa sân

Sau khi cướp được bóng, cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên quyết định dứt điểm ngay từ giữa sân. Thủ môn U23 Iran kịp lùi về để kiểm soát tình huống.

Phút 73: Saharkhizan nhận thẻ vàng

Saharkhizan bị trọng tài rút thẻ vàng sau tình huống cố tình kéo người để ngăn U23 CHDCND Triều Tiên tổ chức phản công.

Phút 68: U23 CHDCND Triều Tiên nâng tỷ số lên 4-1

Paek Chung Song cướp bóng từ cầu thủ cuối cùng của U23 Iran rồi dốc bóng từ phần sân nhà sang sân đối phương. Anh sau đó đánh bại thủ môn Iran, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.

Phút 62: U23 CHDCND Triều Tiên liên tiếp dứt điểm

U23 CHDCND Triều Tiên tiếp tục tạo sức ép lớn, nhưng hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ số 17 và 20 vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới.

Phút 60: U23 CHDCND Triều Tiên bỏ lỡ liên tiếp

Cầu thủ số 14 của U23 CHDCND Triều Tiên có tới ba cơ hội dứt điểm, trong đó đáng tiếc nhất là pha đệm bóng trong vòng cấm nhưng không thành công.

Phút 56: Thủ môn U23 CHDCND Triều Tiên cứu thua xuất sắc

Cầu thủ U23 Iran ngả người bắt vô lê rất nhanh trong vòng cấm, nhưng thủ môn U23 CHDCND Triều Tiên phản xạ xuất thần để cản phá.

Phút 51: Ra Myong Song nâng tỷ số lên 3-1

Bóng được nhả lại tuyến hai để Ra Myong Song băng lên tung cú sút rất căng vào góc gần. Thủ môn U23 Iran không thể cản phá.

Phút 49: U23 CHDCND Triều Tiên dứt điểm chệch khung thành

Một cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên xoay người dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi ra ngoài.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

U23 Iran thực hiện giao bóng, bắt đầu hiệp đấu thứ hai trong thế bị dẫn 1-2.

Phút 45+4: Hiệp 1 kết thúc

Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 2-1 nghiêng về U23 CHDCND Triều Tiên.

Phút 45+3: Dehghan nhận thẻ vàng

Dehghan, cầu thủ số 6 của U23 Iran, nhận thẻ vàng sau một pha xoạc bóng lỗi.

Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp đấu đầu tiên có thêm 2 phút bù giờ.

Phút 41: U23 CHDCND Triều Tiên gỡ hòa 1-1

U23 CHDCND Triều Tiên phối hợp ăn ý ở trung lộ trước khi Cho Kuk tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn U23 Iran để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 37: Bóng dội xà ngang

U23 CHDCND Triều Tiên suýt có bàn gỡ sau một cú dứt điểm rất đẹp, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành U23 Iran.

Phút 30: U23 CHDCND Triều Tiên tấn công không thành

U23 CHDCND Triều Tiên cố gắng đẩy bóng lên phía trước để tiếp cận khung thành U23 Iran, nhưng pha phối hợp lần này chưa tạo ra nguy hiểm.

Phút 24: U23 CHDCND Triều Tiên giải nguy

Cầu thủ U23 Iran nhận bóng trong vòng cấm và định xoay người dứt điểm, nhưng hậu vệ U23 CHDCND Triều Tiên đã kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút 17: U23 Iran mở tỷ số 1-0

Từ đường bóng đưa vào bên cánh trái, Hosseinzadeh băng vào đá nối rất nhanh về góc xa, không cho thủ môn U23 CHDCND Triều Tiên cơ hội cản phá.

Phút 17: Hàng thủ U23 Iran kịp thời ngăn chặn

U23 Trung Quốc phất bóng dài xuống sát đáy biên cho đồng đội, nhưng đường chuyền tiếp theo vào trong đã bị hậu vệ U23 Iran cắt phá.

Phút 6: Hai đội tranh chấp quyết liệt

Khu vực trung tuyến đang trở thành điểm nóng khi cầu thủ hai đội liên tục áp sát và tranh chấp. Bóng đổi chủ khá nhanh trong những phút đầu.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Tiếng còi khai cuộc vang lên. U23 CHDCND Triều Tiên là đội thực hiện giao bóng trước.

Trận U23 Iran vs U23 Triều Tiên diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9/2026 tại Wave Stadium Kariya, thuộc lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Iran bước vào trận quyết định với lợi thế đáng kể về điểm số. Chiến thắng 3-1 trước U23 UAE cùng trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc giúp đại diện Tây Á có 4 điểm sau hai lượt trận. Chỉ cần không thua Triều Tiên, Iran sẽ tự quyết được tấm vé vào vòng tứ kết.

Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên mới có 1 điểm. Thất bại 1-2 trước Trung Quốc và trận hòa 0-0 với UAE khiến đội bóng Đông Á phải hướng tới chiến thắng ở lượt cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

U23 Iran có thể chủ động lựa chọn cách chơi

Hai lượt trận đầu cho thấy U23 Iran không bị bó buộc vào một cách tiếp cận duy nhất.

Trước UAE, đội bóng Tây Á sẵn sàng chơi trực diện, tăng tốc khi có khoảng trống và ghi 3 bàn để giành chiến thắng 3-1. Đến cuộc đối đầu Trung Quốc, Iran kiểm soát thế trận nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt của đối thủ, qua đó chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Điểm tích cực nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình và kiểm soát khu trung tuyến. Iran không nhất thiết phải liên tục đẩy cao quân số mà vẫn có thể giữ đối thủ ở xa khu vực nguy hiểm.

Đó là lợi thế đáng kể trước một Triều Tiên buộc phải tìm kiếm chiến thắng.

Razzaghinia giữ vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển bóng và kết nối các tuyến, trong khi Ghandipour cùng nhóm cầu thủ tấn công có thể tạo khác biệt khi Iran bất ngờ tăng tốc.

U23 Triều Tiên không còn đường lùi

Khác với Iran, U23 Triều Tiên không còn nhiều lựa chọn về cách nhập cuộc.

Sau hai lượt trận, đội bóng Đông Á chỉ giành được 1 điểm. Họ thua Trung Quốc 1-2 trong ngày ra quân trước khi hòa UAE 0-0 ở lượt trận thứ hai.

Triều Tiên vẫn cho thấy những đặc trưng quen thuộc về nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Khi giành lại bóng, đội bóng này sẵn sàng đưa bóng nhanh lên phía trên thay vì mất nhiều thời gian tổ chức.

Tuy nhiên, hiệu quả ở một phần ba cuối sân vẫn là vấn đề.

Triều Tiên có những thời điểm tạo được sức ép nhưng chưa chuyển hóa đủ tốt thành bàn thắng. Việc không thể ghi bàn trước UAE khiến họ bước vào lượt đấu cuối với sức ép lớn hơn rất nhiều.

Muốn giành chiến thắng, Triều Tiên gần như chắc chắn phải đẩy đội hình lên cao hơn so với hai lượt trận trước.

Iran chờ khoảng trống khi Triều Tiên phải dâng cao

Cục diện bảng B có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội triển khai trận đấu.

Iran không cần phải lao lên tấn công ngay từ đầu. Với 4 điểm đang có, đại diện Tây Á có thể ưu tiên sự chắc chắn, kiểm soát khu trung tuyến và chờ đối phương mắc sai lầm.

Triều Tiên lại càng khó kiên nhẫn nếu tỷ số hòa được duy trì lâu.

Khi thời gian trôi về cuối trận, đội bóng Đông Á sẽ phải tăng quân số tấn công. Hai hậu vệ biên có thể được đẩy lên cao hơn, trong khi tuyến giữa cũng phải chủ động áp sát khu vực vòng cấm.

Đó đồng thời là lúc khoảng trống phía sau xuất hiện.

Iran sở hữu những cầu thủ đủ tốc độ để khai thác các tình huống chuyển trạng thái. Thay vì phải ép sân liên tục, Ghandipour và các đồng đội có thể chờ những thời điểm Triều Tiên mất cân bằng đội hình để tăng tốc.

Bởi vậy, lợi thế lớn nhất của Iran không chỉ là điểm số mà còn nằm ở quyền được kiên nhẫn.

Khả năng kiểm soát tuyến giữa có thể quyết định trận đấu

Một trong những khu vực đáng chú ý nhất của trận đấu là tuyến giữa.

Triều Tiên thường muốn đẩy nhịp độ lên cao bằng tranh chấp và những đường bóng nhanh về phía trước. Nếu Iran để trận đấu liên tục rơi vào trạng thái đôi công và tranh chấp, lợi thế về khả năng kiểm soát của họ có thể giảm đi.

Ngược lại, nếu Razzaghinia cùng các tiền vệ Iran giữ được bóng và duy trì cự ly hợp lý, đại diện Tây Á có thể làm giảm đáng kể nhịp độ mà Triều Tiên mong muốn.

Iran không cần sở hữu bóng bằng mọi giá. Điều quan trọng hơn là hạn chế những tình huống mất bóng ở vị trí nguy hiểm và tránh để đối phương có cơ hội phản công vào khoảng trống.

Một thế trận càng được kiểm soát chặt chẽ càng có lợi cho đội đang nắm 4 điểm.

Tình hình lực lượng U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran: Có đầy đủ lực lượng.

U23 Triều Tiên: Có đầy đủ lực lượng.

Hai đội vì thế đều có thể sử dụng những phương án nhân sự tốt nhất cho trận đấu quyết định tại bảng B.

Đội hình dự kiến U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran

Mohammad Khalifeh; Arshia Vosoughifard, Danial Eiri, Farzin Moamelehgari, Mehdi Mahdavi; Amir Mohammad Razzaghinia; Reza Ghandipour, Yadegar Rostami, Pouria Latififar, Farhan Jafari, Zaruni.

U23 Triều Tiên

Ju-Hyok Kang; Ryong Il Choe, Hwi-Nam Jong, Yu-Song Kim, Song-Hung Ri; Kuk-Bom Kim, Chung Song Paek, Kum-Chol Ri, Chol-Gyong Yom; Kuk Choe, Il-Song Ri.

Phong độ U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Phong độ của hai đội trong 5 trận gần nhất khá tương đồng.

U23 Iran thắng 1, hòa 3 và thua 1. Đại diện Tây Á ghi 3 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong chuỗi trận này, cho thấy phần lớn các trận đấu đều diễn ra với thế trận tương đối chặt chẽ.

Tại ASIAD 2026, Iran đã ghi 3 bàn vào lưới UAE trước khi giữ sạch lưới trong trận hòa Trung Quốc.

U23 Triều Tiên cũng có thành tích 1 thắng, 3 hòa và 1 thua trong 5 trận gần đây. Đội bóng Đông Á ghi 6 bàn nhưng cũng nhận 5 bàn thua.

Hai lượt đấu đầu tại ASIAD lại cho thấy hiệu suất tấn công của Triều Tiên chưa thực sự ổn định khi họ chỉ ghi được một bàn.

Lịch sử đối đầu U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Dữ liệu hiện hành mới ghi nhận một lần đối đầu giữa U23 Iran và U23 Triều Tiên.

Cuộc chạm trán đó diễn ra tại ASIAD 2018 và kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho U23 Iran.

Khoảng cách tám năm khiến kết quả này không còn mang nhiều giá trị trong việc phản ánh tương quan lực lượng hiện tại. Tuy nhiên, Iran vẫn bước vào lần tái đấu với lợi thế rõ ràng hơn về cục diện bảng đấu.

Nhận định U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Đây có thể là một trận đấu mà sự khác biệt nằm ở khả năng kiên nhẫn.

U23 Iran đang có 4 điểm và không nhất thiết phải đẩy trận đấu vào thế đôi công. Nếu duy trì được cự ly đội hình, kiểm soát tuyến giữa và hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm, đại diện Tây Á có thể đưa trận đấu theo đúng nhịp độ mình mong muốn.

U23 Triều Tiên thì không có được sự thoải mái đó.

Đội bóng Đông Á cần chiến thắng, đồng nghĩa họ càng về cuối càng phải chấp nhận mạo hiểm nếu tỷ số vẫn bất lợi. Chính sức ép này có thể khiến những khoảng trống xuất hiện phía sau hàng tiền vệ.

Các trận của U23 Iran trong 5 lần ra sân gần nhất chỉ xuất hiện trung bình khoảng 1 bàn mỗi trận. Iran ghi 3 và thủng lưới 2 lần, cho thấy xu hướng thi đấu khá chặt chẽ.

Triều Tiên có thông số bàn thắng cao hơn nhưng hiệu suất tại ASIAD 2026 chưa tốt. Sau hai lượt đấu, họ mới một lần tìm được đường vào khung thành đối phương.

Vì thế, trận đấu có thể diễn ra thận trọng trong giai đoạn đầu trước khi khoảng trống tăng lên khi Triều Tiên buộc phải đẩy cao đội hình.

Nếu giữ được sự điềm tĩnh và tận dụng tốt những pha chuyển trạng thái, U23 Iran có đủ điều kiện để khai thác sức ép phải thắng của đối thủ.

Dự đoán tỷ số: U23 Iran 2-0 U23 Triều Tiên.