Trực tiếp tỉ số nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan: 90 phút quyết định hy vọng vào tứ kết

Trực tiếp tỉ số nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam 0 - 0 Nữ Thái Lan Trận đấu kết thúc

90+4'Trận đấu kết thúc

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 2, khép lại trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan.

90'Hiệp 2 có thêm 4 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp đấu thứ hai có thêm 4 phút bù giờ.

87'Bích Thùy đánh đầu trúng đích

Bích Thùy bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên, thủ môn Sodchuen Thichanan đã chơi tập trung và cản phá thành công.

84'Cù Thị Huỳnh Như nằm sân

Sau nỗ lực phá bóng giải nguy, Cù Thị Huỳnh Như tỏ ra khá đau và phải nằm sân. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng vào sân để chăm sóc cho cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam.

80'CĐV tiếp lửa cho ĐT nữ Việt Nam

Khá đông người hâm mộ đã có mặt trên khán đài sân Yanmar Stadium Nagai, tạo bầu không khí sôi động và tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

75'Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu chệch khung thành

Cù Thị Huỳnh Như có pha đánh đầu ngược ở cự ly gần, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Sodchuen Thichanan. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

73'Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu chệch cột

Cù Thị Huỳnh Như thực hiện cú đánh đầu ngược ở cự ly gần, đưa bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Sodchuen Thichanan. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch khung thành Thái Lan.

70'Thái Lan tăng cường hàng công

ĐT nữ Thái Lan rút hậu vệ Natcha Kaewanta khỏi sân và tung Wirunya Kwenkasikum vào nhằm gia tăng sức tấn công trong những phút còn lại.

65'Việt Nam lấn lướt sau loạt thay người

Sau khi Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân được tung vào thay Hải Yến, Thanh Nhã và Dương Thị Vạn, các pha phối hợp của ĐT nữ Việt Nam trở nên mạch lạc hơn, sức ép về phía khung thành Thái Lan cũng tăng rõ rệt.

61'Hải Yến chậm một nhịp

ĐT nữ Việt Nam tạo ra cơ hội rất rõ ràng trước khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, Hải Yến băng cắt chậm một nhịp nên không thể chạm bóng dứt điểm ở cự ly thuận lợi.

60'Hàng thủ Việt Nam chơi chắc chắn

Thái Lan đang cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng nhưng các pha lên bóng thiếu độ chính xác. Hàng thủ ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì sự chủ động, tổ chức phòng ngự chắc chắn và hóa giải tốt sức ép.

53'Thanh Nhã nhận thẻ vàng

Thanh Nhã có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

51'Kim Thanh cứu thua xuất sắc

Thanh Nhã có pha chạm bóng bị động ngay sát khung thành đội nhà, vô tình khiến bóng hướng về cầu môn. Rất may, Kim Thanh phản xạ nhanh, kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

50'Kim Thanh băng ra bắt bóng chắc chắn

Sau tình huống đá phạt từ xa của Thái Lan, Kim Thanh chủ động băng ra kiểm soát bóng. Thủ môn Việt Nam sau đó phải nằm sân sau pha va chạm với Natcha Kaewanta.

46'Hiệp 2 bắt đầu

ĐT nữ Thái Lan giao bóng, chính thức bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai.

45+2'Hiệp 1 khép lại

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tạm hòa nhau với tỷ số 0-0.

45'Hiệp 1 có thêm 1 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp đấu đầu tiên có thêm 1 phút bù giờ.

42'Dương Thị Vân thử vận may từ xa

Dương Thị Vân tung cú sút từ tuyến hai nhưng bóng đi không trúng khung thành Thái Lan.

40'Thế trận tăng tốc cuối hiệp

Cả Việt Nam và Thái Lan đều đẩy cao đội hình tìm bàn mở tỷ số. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên nhanh nhưng những tình huống xử lý cuối cùng của hai đội vẫn thiếu chính xác.

35'Việt Nam suýt phản lưới nhà

Thái Lan đưa bóng rất khó chịu từ cánh trái vào vòng cấm. Cù Thị Huỳnh Như và thủ môn Kim Thanh phối hợp chưa ăn ý, khiến bóng suýt đi vào lưới ĐT nữ Việt Nam.

21'Hải Yến bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc

Nguyễn Thị Hoa tạt bóng rất tốt từ cánh phải, Hải Yến di chuyển thông minh và khống chế bước một thuận lợi. Tuy nhiên, Uraiporn kịp thời áp sát, khiến tiền đạo Việt Nam không thể tung ra cú dứt điểm dù khung thành Thái Lan đã rộng mở.

18'Việt Nam chiếm thế chủ động

Nhờ sự cơ động của các tuyến, ĐT nữ Việt Nam đang kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục đẩy Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà.

13'Bích Thùy ngã nhưng Việt Nam không được hưởng phạt

Bích Thùy có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi bị Panittha truy cản. Cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam ngã xuống sân nhưng trọng tài không thổi phạt.

9'Vạn Sự chọc khe bất thành

ĐT nữ Việt Nam có pha phối hợp tấn công khá bài bản. Vạn Sự tung đường chọc khe hướng tới vị trí của Bích Thùy nhưng bóng không đến được chân đồng đội, bỏ lỡ cơ hội tạo ra tình huống nguy hiểm.

6'Thái Lan chủ động chơi bóng dài

ĐT nữ Thái Lan đang lựa chọn cách chơi trực diện, liên tục phất bóng dài để tiền đạo số 9 Jiraporn bứt tốc phía trên. Tuy nhiên, hàng thủ ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung và hóa giải tốt các tình huống nguy hiểm.

2'Hai đội trưởng tranh chấp quyết liệt

Hải Yến bên phía nữ Việt Nam có pha tranh chấp mạnh mẽ với đội trưởng Sornsai Pitsamai của nữ Thái Lan ngay trong những phút đầu trận.

0'Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và nữ Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9/2026 tại Yanmar Stadium Nagai, Osaka, Nhật Bản, thuộc lượt trận cuối bảng E bóng đá nữ ASIAD 2026. Lịch thi đấu công bố trong ngày cũng xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 17h30.

Không còn nhiều phép tính dành cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Hai thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản khiến tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm sau hai lượt trận. Muốn tiếp tục hy vọng vào tứ kết, nhiệm vụ trước mắt là phải đánh bại Thái Lan rồi chờ kết quả so sánh giữa các đội liên quan.

Thái Lan cũng bước vào trận đấu với sức ép tương tự. Đội bóng xứ chùa vàng đã thua Nhật Bản 0-8 và Đài Bắc Trung Hoa 0-1, chưa giành được điểm cũng như chưa ghi bàn tại giải.

Chính hoàn cảnh của hai đội khiến 90 phút tại Nagai có thể trở thành trận đấu mang tính quyết định. Một kết quả hòa khó giúp Việt Nam hay Thái Lan cải thiện đáng kể tình thế, vì vậy mục tiêu chiến thắng sẽ buộc cả hai phải chủ động hơn.

Tuyển nữ Việt Nam không còn đường lùi

Khởi đầu của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 không thuận lợi. Đội bóng áo đỏ thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 ở trận ra quân trước khi nhận thất bại 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản ở lượt đấu thứ hai.

Tuy nhiên, trận gặp Nhật Bản có tính chất rất khác. Trước đối thủ vượt trội về trình độ, ban huấn luyện Việt Nam đã có những tính toán về nhân sự và thể lực, hướng sự tập trung nhiều hơn tới cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan.

Bích Thùy, Hải Yến cùng một số nhân tố quan trọng vì thế được kỳ vọng trở lại với trạng thái tốt hơn. Đây cũng là thời điểm tuyển nữ Việt Nam cần những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt thể hiện vai trò.

Điều quan trọng nhất sẽ nằm ở cách Việt Nam nhập cuộc. Không thể quá nóng vội dù bắt buộc phải thắng, bởi việc đẩy toàn bộ đội hình lên cao ngay từ đầu có thể tạo ra khoảng trống cho Thái Lan phản công.

Bích Thùy, Thanh Nhã và Hải Yến được chờ đợi

So với trận gặp Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có cơ sở để chơi chủ động hơn trước Thái Lan khi khoảng cách giữa hai đội không quá lớn.

Hai hành lang biên có thể trở thành hướng tấn công đáng chú ý. Bích Thùy sở hữu khả năng đi bóng trực diện, còn Thanh Nhã có tốc độ để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Nếu đưa được bóng sang hai cánh đủ nhanh, Việt Nam có thể tạo ra nhiều khoảng trống hơn quanh khu vực 16,5 m.

Ở phía trong, Hải Yến là phương án quan trọng ở vị trí trung phong. Khả năng làm tường, di chuyển và chiếm vị trí của tiền đạo này có thể giúp Việt Nam tạo thêm điểm đến khi tổ chức tấn công.

Tuyến giữa cũng sẽ đóng vai trò lớn. Thái Thị Thảo cùng các tiền vệ cần kiểm soát tốt bóng hai, giữ cự ly đội hình và đặc biệt hạn chế những tình huống mất bóng khi hai hậu vệ biên đã dâng cao.

Thái Lan cũng phải bước lên

Sức ép không chỉ nằm bên phía tuyển nữ Việt Nam.

Sau hai lượt trận, Thái Lan chưa ghi được bàn thắng nào. Đội bóng xứ chùa vàng đã thủng lưới 9 lần sau các cuộc đối đầu Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời vẫn chưa có điểm.

Hoàn cảnh ấy khiến Thái Lan khó lựa chọn cách chơi chỉ tập trung phòng ngự. Nếu muốn giữ hy vọng, họ cũng cần hướng tới bàn thắng và chiến thắng.

Đây có thể là chi tiết mở ra cơ hội cho Việt Nam. Khi Thái Lan bắt đầu đẩy đội hình lên cao, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hai biên có thể xuất hiện nhiều hơn. Tốc độ của Thanh Nhã cùng khả năng xử lý trực diện của Bích Thùy sẽ đặc biệt hữu ích trong những thời điểm như vậy.

Trận đấu vì thế có thể thay đổi đáng kể sau bàn thắng đầu tiên. Đội bị dẫn sẽ phải mạo hiểm hơn và khi đó khoảng trống trên sân cũng tăng lên.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về nữ Việt Nam

Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ quá quen thuộc của bóng đá nữ Đông Nam Á.

Theo dữ liệu được tổng hợp trước trận, trong 10 lần chạm trán tính từ năm 2016, tuyển nữ Việt Nam chỉ nhận một thất bại. Đáng chú ý hơn, 5 cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng dành cho Việt Nam.

Chuỗi kết quả đó có thể mang lại điểm tựa tâm lý cho đội bóng áo đỏ, nhưng hoàn cảnh tại ASIAD 2026 rất khác. Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đang bị đặt vào tình thế phải tìm chiến thắng, vì vậy những gì xảy ra trong quá khứ chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

Khả năng kiểm soát sức ép, tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm mới là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong 90 phút tại Nagai.

Lực lượng nữ Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

HLV Hoàng Văn Phúc có thể đưa nhiều cầu thủ quan trọng trở lại đội hình xuất phát sau những tính toán nhân sự ở trận gặp Nhật Bản.

Bích Thùy được chờ đợi ở khả năng tạo đột biến bên cánh, Thanh Nhã mang đến tốc độ còn Hải Yến là lựa chọn đáng chú ý trên hàng công. Thái Thị Thảo có thể đảm nhiệm nhiệm vụ kết nối tuyến giữa, trong khi Kim Thanh tiếp tục là phương án trong khung thành.

Phía Thái Lan cũng có những phương án nhân sự quan trọng cho trận đấu cuối vòng bảng.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam: Kim Thanh; Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Diễm My, Thu Xuân; Thái Thị Thảo, Vạn Sự; Bích Thùy, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã; Hải Yến.

Nữ Thái Lan: Sodchuen; Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit; Chetthabutr, Phomsri; Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya; Mongkoldee.

Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan ở đâu?

Trận nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan bắt đầu lúc 17h30 ngày 21/9. Theo lịch phát sóng được công bố trước trận, khán giả có thể theo dõi cuộc đối đầu trên VTV6 và các nền tảng truyền hình trực tuyến được cấp quyền.

Đây là trận cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026. Sau hai lượt trận chưa có điểm, mục tiêu trước hết của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là đánh bại Thái Lan, qua đó giữ lại hy vọng cạnh tranh suất vào tứ kết.