Trực tiếp tỉ số Lào vs Brunei: Đội bóng xứ Triệu Voi tìm chiến thắng ngày ra quân

FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Sau trận Lào vs Brunei, người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi lịch thi đấu, kết quả và các cuộc so tài đáng chú ý của giải tại chuyên mục bóng đá Báo Lâm Đồng. Cập nhật lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

Trực tiếp tỉ số Lào vs Brunei

Lào 3 - 1 Brunei Trận đấu đã kết thúc

Phút 90+5: Trận đấu kết thúc

Trọng tài thổi còi mãn cuộc. Lào bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng 3-1 trước Brunei.

Phút 90: Hiệp hai có 5 phút bù giờ

Trọng tài thứ tư giơ bảng báo thời gian bù giờ. Hiệp hai trận đấu giữa Lào và Brunei có thêm 5 phút.

Phút 87: Brunei nhận thẻ vàng

Cầu thủ số 8 của Brunei có pha xoạc bóng với hậu vệ Lào trong tình huống tranh chấp. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 86: Lào bỏ lỡ cơ hội cận thành

Một cầu thủ Lào có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, nhưng cú sút không thể đánh bại thủ môn Brunei, người phản xạ tốt để cứu thua.

Phút 80: Thủ môn Lào lại cứu thua

Brunei có cơ hội rất thuận lợi khi một cầu thủ băng xuống đối mặt khung thành. Dù không bị gây nhiều áp lực, pha dứt điểm quá nhẹ khiến cơ hội rút ngắn tỷ số trôi qua.

Phút 73: Cú đánh đầu đi chệch cột dọc

Bóng được treo vào từ cánh phải và một cầu thủ bật cao đánh đầu về góc xa. Pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 67: Xervanglieng nâng tỷ số lên 3-1 cho Lào

Bounkong tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Brunei không thể bắt dính. Bóng bật ra đúng vị trí của Xervanglieng và cầu thủ này nhanh chân dứt điểm tung lưới đối phương.

Phút 62: Damoth nhận thẻ vàng

Damoth có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Brunei trong một tình huống tranh chấp. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của Lào.

Phút 56: Bàn thắng của Lào không được công nhận

Bounkong băng xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút căng, đánh bại thủ môn Brunei. Tuy nhiên, trọng tài xác định một cầu thủ Lào đã việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 51: Lào phản công nhưng dứt điểm quá nhẹ

Lào chuyển trạng thái nhanh và đưa bóng lên sau vài nhịp phối hợp. Cú sút được tung ra ngay sau đó nhưng lực quá nhẹ, không gây khó cho thủ môn Brunei.

Phút 49: Thủ môn Lào tiếp tục cứu thua

Số 11 của Brunei có cơ hội đối mặt trong vòng cấm, nhưng thủ môn Lào băng ra rất nhanh và cản phá thành công.

Phút 47: Khallidden bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Khallidden thoát xuống đối mặt thủ môn Lào và lựa chọn tâng bóng. Tuy nhiên, thủ thành đội chủ nhà phán đoán chính xác, kịp thời cứu thua.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Trọng tài nổi còi cho hiệp hai bắt đầu. Lào bước vào 45 phút còn lại với lợi thế dẫn Brunei 2-1.

Phút 45+2: Lào dẫn 2-1 sau hiệp một

Hiệp một chính thức khép lại với lợi thế nghiêng về Lào. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-1 trước Brunei.

Phút 45+1: Brunei rút ngắn tỷ số xuống 1-2

Bóng được đưa vào khoảng trống giữa thủ môn và cặp trung vệ Lào. Hai hậu vệ chủ nhà chững lại vì cho rằng đối phương việt vị, tạo cơ hội để cầu thủ Brunei băng vào dứt điểm tung lưới.

Phút 45: Hiệp một có 2 phút bù giờ

Trọng tài thứ tư giơ bảng báo thời gian bù giờ. Hiệp một trận đấu giữa Lào và Brunei sẽ có thêm 2 phút.

Phút 44: Bóng dội mép trên xà ngang Lào

Số 19 của Brunei xoay xở bên cánh trái rồi bất ngờ tung cú tạt bằng chân không thuận. Bóng đi xoáy thẳng về khung thành Lào nhưng chạm mép trên xà ngang và bay ra ngoài.

Phút 36: Thủ môn Lào tiếp tục cứu thua

Brunei tạo ra cơ hội ngay trong vòng cấm và tung cú dứt điểm khá hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Lào phản xạ tốt, kịp thời cản phá để bảo toàn lợi thế cho đội nhà.

Phút 34: Singsavang nhận thẻ vàng

Singsavang có pha vào bóng nguy hiểm trong tình huống tranh chấp và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 24: Lào nhân đôi cách biệt

Bóng được triển khai xuống cánh trái trước khi căng vào phía trong. Singsavang băng lên đúng lúc và dứt điểm tung lưới Brunei, nâng tỷ số lên 2-0 cho Lào.

Phút 22: Bounkong bị chặn cú dứt điểm

Bounkong nhận bóng trước vòng cấm Brunei, xử lý khéo léo để tạo khoảng trống rồi tung cú sút. Tuy nhiên, hậu vệ đội khách đã kịp thời chắn bóng.

Phút 17: Thủ môn Brunei cứu thua

Lào tổ chức phản công nhanh và đưa bóng lên rất tốc độ. Cú dứt điểm được tung ra ngay sau đó, nhưng thủ môn Brunei phản xạ tốt để cản phá.

Phút 11: Thủ môn Lào cứu thua xuất sắc

Said tung cú vô lê căng hướng về góc xa khung thành, nhưng thủ môn Lào phản xạ rất nhanh, bay người cản phá và giữ nguyên lợi thế cho đội nhà.

Phút 9: Lào chưa thể tung ra cú dứt điểm

Lào phối hợp ngay sát vòng cấm Brunei và tìm khoảng trống để kết thúc. Tuy nhiên, hậu vệ đội khách áp sát kịp thời, khiến pha tấn công không thể chuyển thành cú sút.

Phút 4: Lào mở tỷ số trên chấm phạt đền

Bounkong nhận trọng trách thực hiện quả 11 m và không mắc sai lầm. Anh sút chìm về góc phải, đánh bại thủ môn Brunei để đưa Lào vượt lên dẫn 1-0.

Phút 2: Lào được hưởng phạt đền

Một cầu thủ Lào đột phá vào vòng cấm rồi ngã xuống sau pha tranh chấp. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Phút 1: Trận đấu Lào - Brunei bắt đầu

Trọng tài nổi còi khai cuộc, mở màn trận đấu giữa Lào và Brunei tại FIFA ASEAN Cup 2026. Hai đội nhanh chóng nhập cuộc và tổ chức những pha lên bóng đầu tiên.

Lào bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu quan trọng nhất là tìm lại sự ổn định sau một giai đoạn thi đấu nhiều biến động. Đội bóng xứ Triệu Voi từng cho thấy khả năng lên bóng khá sáng ở một số thời điểm, nhưng việc duy trì cấu trúc đội hình trong suốt 90 phút vẫn là bài toán chưa dễ giải.

Brunei cũng không có bước chạy đà thuận lợi. Năm trận gần nhất đều kết thúc bằng thất bại, khiến đội bóng này nhiều khả năng chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên giữ đội hình thấp trước khi tìm cơ hội phản công.

Cán cân đối đầu lại nghiêng đáng kể về phía Lào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ Triệu Voi thắng 4 và chỉ thua một trận. Tuy nhiên, những vấn đề ở hàng phòng ngự khiến Lào khó có thể xem đây là một trận đấu đơn giản.

Nếu kiểm soát tốt khu vực trước vòng cấm và hạn chế những tình huống mất bóng khi đội hình đang dâng cao, Lào có cơ sở để biến ưu thế về khả năng triển khai bóng thành một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân.

Lào cần giải quyết khoảng trống phía sau hai hành lang

Điểm đáng chú ý nhất trong cách chơi của Lào thời gian qua nằm ở sự khác biệt khá lớn giữa khả năng tấn công và phòng ngự chuyển trạng thái.

Khi có bóng, đội bóng xứ Triệu Voi đủ khả năng tạo ra những chuỗi phối hợp có tốc độ. Damoth Thongkhamsavath có thể giúp Lào luân chuyển bóng ở trung tuyến, còn Bounphachan Bounkong mang đến thêm một điểm kết nối giữa hàng tiền vệ và tuyến trên.

Những cầu thủ trẻ ở hai hành lang cũng giúp Lào đẩy nhịp độ lên cao khi có khoảng trống. Vấn đề xuất hiện khi cả hai biên cùng dâng lên.

Nếu mất bóng ở thời điểm đó, khoảng trống phía sau hậu vệ biên có thể khiến Lào lập tức rơi vào thế phải chống phản công với quân số không thuận lợi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cấu trúc phòng ngự của họ thường xuyên bị kéo giãn ở những trận đấu trước.

Trước một Brunei có xu hướng chơi trực diện, khả năng kiểm soát những tình huống mất bóng có thể quan trọng không kém việc tạo ra cơ hội.

Brunei có thể kéo thấp đội hình chờ thời cơ phản công

Brunei không có nhiều lý do để đẩy đội hình lên quá cao ngay từ đầu.

Một khối phòng ngự thấp, giữ cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng thủ rồi chờ thời điểm chuyển trạng thái có thể là lựa chọn phù hợp hơn với họ. Khi giành lại bóng, Hakeme Yazid Said cùng những cầu thủ có tốc độ phía trên sẽ là những địa chỉ được hướng tới.

Tuy nhiên, vấn đề của Brunei nằm ở giai đoạn đưa bóng thoát khỏi áp lực đầu tiên.

Khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng qua khu vực giữa sân chưa thật sự ổn định khiến họ nhiều lần phải sử dụng bóng dài sớm hơn mong muốn. Khi đó, tiền đạo phía trên dễ rơi vào thế cô lập và Brunei khó duy trì được các đợt tấn công liên tục.

Nếu Lào giữ được cự ly tốt sau khi mất bóng, phương án phản công vốn là một trong những hy vọng của Brunei cũng sẽ bị hạn chế đáng kể.

Một Lào trẻ trung đối đầu kinh nghiệm của Brunei

Danh sách của hai đội cho thấy hai hướng xây dựng khá khác nhau.

Lào đang sử dụng một tập thể trẻ, với nhiều cầu thủ có khả năng hoạt động ở cường độ cao và sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ khi có bóng. Đây có thể trở thành lợi thế nếu họ duy trì được sự chủ động và liên tục tạo áp lực ở phần sân đối phương.

Brunei vẫn còn những gương mặt giàu kinh nghiệm như thủ môn Haimie Nyaring hay Azwan Ali Rahman. Việc có tới tám cầu thủ thuộc DPMM FC cũng giúp đội bóng này sở hữu một nhóm nhân sự tương đối quen thuộc với nhau.

Bởi vậy, Lào có thể cầm bóng nhiều hơn nhưng không đồng nghĩa họ dễ dàng phá được khối phòng ngự của đối thủ.

Sự kiên nhẫn trong quá trình luân chuyển bóng và cách bố trí quân số phía sau mỗi đợt tấn công sẽ quyết định Lào có thể duy trì ưu thế hay không.

Lào không nên biến trận đấu thành màn đôi công

Một trận đấu cởi mở chưa chắc là kịch bản có lợi nhất cho Lào.

Đội bóng xứ Triệu Voi sở hữu nhiều phương án triển khai bóng hơn, nhưng hàng phòng ngự vẫn chưa tạo được cảm giác chắc chắn khi phải liên tục chạy về phía khung thành của mình.

Vì vậy, Lào cần kiểm soát tốt khu vực trước vòng cấm, giữ ít nhất một lớp phòng ngự đủ dày phía sau bóng và tránh để thế trận bị kéo thành những pha lên xuống liên tục.

Nếu thực hiện được điều đó, họ có thể buộc Brunei phải phòng ngự trong thời gian dài hơn, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ bị phản công.

Brunei vẫn có cơ hội nếu đối thủ nóng vội. Nhưng xét về số lượng phương án triển khai bóng, khả năng kết nối các tuyến và sức sáng tạo phía trên, Lào đang có nhiều điều kiện hơn để hướng trận đấu theo ý mình.

Tình hình lực lượng Lào vs Brunei

Lào: Đầy đủ lực lượng.

Brunei: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Lào vs Brunei

Lào: Souksamone Vethita; Phoutthavong Sangvilay, Phahayxay Keomany, Seng Manilay, Phoulaung Vinnavong; Khonesavanh Keonuchanh, Damoth Thongkhamsavath, Chansamone Phetsomphone; Roman Angot, Bounphachan Bounkong, Kydavone Souvanny.

Brunei: Haimie Abdullah Nyaring; Azrin Yusra, Nurikhwan Othman, Wafi Aminuddin, Azhari Yusra; Danish Wafiq, Hanif Farhan Azman, Azwan Ali Rahman; Haziq Kasyful, Abdul Hariz Herman, Hakeme Yazid Said.

Phong độ Lào vs Brunei

Lào thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Những kết quả này phản ánh khá rõ sự thiếu ổn định của đội bóng xứ Triệu Voi, đặc biệt ở khả năng bảo vệ cấu trúc phòng ngự sau khi mất bóng.

Brunei còn gặp nhiều khó khăn hơn khi toàn thua 5 trận gần đây. Khả năng đưa bóng qua tuyến giữa và duy trì sức ép ở phần sân đối phương là những vấn đề họ cần cải thiện nếu muốn tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu Lào vs Brunei

Cán cân đối đầu gần đây nghiêng rõ về phía Lào.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ Triệu Voi thắng 4 trận, Brunei thắng một trận và không có trận hòa.

Thành tích này mang lại cho Lào một điểm tựa nhất định trước cuộc gặp mới, nhưng những vấn đề phòng ngự hiện tại khiến họ vẫn cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Nhận định Lào vs Brunei

Lào có cơ sở để chủ động kiểm soát bóng ngay từ đầu nhờ khả năng kết nối tuyến giữa tốt hơn và sở hữu nhiều phương án triển khai tấn công.

Damoth Thongkhamsavath cùng Bounphachan Bounkong có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kéo giãn khối phòng ngự của Brunei, trước khi bóng được đưa ra hai hành lang hoặc vào khoảng trống giữa các tuyến.

Brunei nhiều khả năng không vội đẩy cao. Một thế trận phòng ngự thấp rồi chờ Lào mất bóng phù hợp hơn với lực lượng và cách chơi của họ.

Điểm quyết định vì thế có thể nằm ở cách Lào quản lý những khoảng trống phía sau mỗi đợt tấn công. Nếu đội bóng xứ Triệu Voi không để trận đấu trở thành màn đôi công thiếu tổ chức, họ có nhiều cơ hội tạo ra số tình huống nguy hiểm hơn.

Các trận gần đây của cả hai đội thường xuất hiện nhiều bàn thắng, nhưng trận mở màn có thể khiến cách tiếp cận trở nên thận trọng hơn. Lào đủ khả năng tạo áp lực và tìm bàn thắng, song Brunei vẫn có thể gây khó khăn bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Dự đoán tỉ số: Lào 2-1 Brunei.