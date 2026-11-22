Chi tiết

23/11/2026 00:48

report Nguy hiểm

59': Liverpool có bóng ở khu vực giữa sân. Bóng được chuyền xuyên tuyến, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Manchester United. Ở tư thế không bị việt vị, đối mặt thủ môn, Barcola lại xử lý bóng rườm rà, để cơ hội ghi bàn trôi qua.

23/11/2026 00:43

report Liverpool chủ động chơi chậm

54': Liverpool chủ động chơi chậm lại sau quãng thời gian kiểm soát bóng, tấn công dồn dập đầu hiệp 2 trận đấu. Manchester có cơ hội triển khai bóng.

23/11/2026 00:37

report Szoboslai dứt điểm

49': Từ đường chuyền bên cánh trái, bóng đến chân Szoboszlai. Cầu thủ số 8 tung cú dứt điểm chéo góc. Bóng đi vào đúng vị trí của Lammens đã chọn sẵn.

23/11/2026 00:35

foul Hiệp hai bắt đầu

46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Liverpool lập tức ào sang phần sân Manchester United.

23/11/2026 00:34

substitution Manchester United thay người

Manchester United có sự thay người trước hiệp hai. Joshua Zirkzee vào sân thay cho Cunha.

23/11/2026 00:19

foul Hết hiệp một, Liverpool 2-0 Manchester United

45'+4: Hiệp một trận đấu kết thúc, Liverpool tạm dẫn Manchester United với tỷ số 2-0.

23/11/2026 00:15

time Bù giờ 4 phút

45': Hiệp một trận đấu có 4 phút bù giờ. HLV Pochettino sẽ có rất nhiều việc phải làm trong giờ nghỉ của trận đấu.

23/11/2026 00:09

report Lammens tiếp tục cứu thua

39': Liverpool có bóng trước vòng cấm, bóng được chuyền đến chân Mac Alister. Tiền vệ số 10 tung cú sút cực mạnh. Rất may Lammens vẫn có thể kiểm soát tình hình và cứu thua cho Manchester United.

23/11/2026 00:06

report Không vàooooo!

36': Manchester United cướp bóng ở giữa sân, pha phối hợp đẹp mắt của bộ 3 tiền vệ. Bóng đến chân Tielemans, tiền vệ người Pháp dứt điểm ngay. Bóng đập chân hậu vệ Liverpool đập xà ngang đi ra ngoài trong tiếc nuối của CĐV Manchester United.

23/11/2026 00:04

report Rio Nguboha dứt điểm

35': Manchester United hiếm hoi cầm bóng. Nhưng Liverpool nhanh chóng áp sát đoạt lại bóng. Rio Nguboha có bóng ngoài vòng cầm, anh dứt điểm ngay. Nhngư bóng đi thiếu chính xác.

23/11/2026 00:02

report MU co cụm phòng ngự

32': Manchester United đang phòng ngự bị động và gần như không có phương án tổ chức phản công tốt khi có bóng.

22/11/2026 23:56

report Manchester United chịu trận

27': Liverpool kiểm soát bóng vượt trội. Manchester United dường như chỉ chịu trận và co về phòng ngự. Đội bóng của HLV Pochettino đang chờ đợi các tình huống có bóng phản công chớp nhoáng.

22/11/2026 23:51

substitution Manchester United thay người

22': Manchester United có sự thay đổi người. Harry Maguire vào sân thay cho Mbeumo. HLV Pochettino buộc phải hi sinh nhân sự hàng công để có thêm nhân sự hàng phòng ngự.

22/11/2026 23:49

report Liverpool áp đảo

18': Liverpool hoàn toàn kiểm soát thế trận và có nhiều pha dứt điểm về phía khung thành Manchester United. MU cần thay đổi người để ổn định lại nhân sự hàng phòng ngự.

22/11/2026 23:43

goal Vàooooo!

13': Với lợi thế hơn người, Liverpool cầm bóng áp đảo. Từ tình huống lên bóng, bóng được đưa lên bên hành lang cánh phải. Ngumoha đi bóng xuống cuối đường biên ngang và căng vào trong. Florian Wirtz chọn vị trí hợp lý sút tung lưới Manchester United.

22/11/2026 23:40

goal Vàooooo!

10': Từ tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, Szoboslai sút bóng căng như kẻ chỉ tung lưới Manchester Unted. HLV Pochettino gặp quá nhiều khó khăn trong ngày ra mắt MU.

22/11/2026 23:38

red Thẻ đỏ cho Yoro

8': Từ tình huống phản công nhanh, bóng đến chân Alexander Isak. Anh đẩy bóng dài, Yoro có tình huống phạm lỗi thiếu kinh nghiệm. Trọng tài chính lập tức rút một chiếc thẻ đỏ cho trung vệ đội khách.

22/11/2026 23:36

report Lammens cứu thua cho MU

6': Ngay sau pha sút phạt nguy hiểm của MU, Liverpool tổ chức tấn công. Pha phản công nhanh. Rất may trong thế đối mặt, Lammens vẫn có thể cứu thua cho Manchester United.

22/11/2026 23:35

report Không vàooooo!

5': Manchester United được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách hơn 30m. Bruno Fernandes có pha sút phạt đi chệch khung thành trong gang tấc.

22/11/2026 23:32

corner Barcola dứt điểm

2': Từ một pha cướp bóng ở giữa sân, Liverpool tổ chức tấn công. Bóng đến chân Barcola bên hành lang cánh trái. Cầu thủ mới chuyển đến hồi đầu mùa tung ra cú dứt điểm. Nhưng bóng trúng chân hậu vệ Manchester United đi hết đường biên ngang.

22/11/2026 23:30

start Trận đấu bắt đầu

1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, Manchester United là đội giao bóng trước.

22/11/2026 23:25

report Hai đội khởi động

22/11/2026 22:31

tatic Đội hình Liverpool - Manchester United

Khác với những đồn đoán về vấn đề thể lực, Virgil van Dijk vẫn kịp có mặt trong đội hình của "lữ đoàn đỏ". Sự có mặt của trung vệ đội trưởng người Hà Lan sẽ là điểm tựa vững chắc Liverpool nơi hàng phòng ngự.

Dù không thể có Hugo Ekitike trong đội hình, HLV Iraola vẫn có trong tay những quân bài chất lượng nhất như: Florian Wirtz, Szoboslai, Alexander Isak, Mac Alister và tân binh Barcola.

Trong khi đó, đúng như dự đoán của giới truyền thông, HLV Pochettino sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ 3 Martinez, De Light và Yoro. Bộ tứ vệ bao gồm Kobbie Mainoo, Tielemans, Dalot, Dorgu. Trên hàng công, Bruno Fernandes, Mbeumo và Cunha sẽ chơi với phong cách tự do.

Bộ 3 trên hàng công có thể linh hoạt hoán đổi vị trí để xâm nhập vòng cấm, tổ chức bóng. Hơn ai hết, Bruno vẫn là cái tên được chú ý nhất. Anh được đồn đoán đã có những khúc mắc dưới thời HLV Michael Carrick.

Liverpool chạm trán MU luôn là một trong những cuộc đối đầu được chú ý nhất bóng đá Anh. Lần này, sức hút của trận đấu càng tăng khi HLV Pochettino có trận đầu tiên dẫn dắt MU sau khi Michael Carrick rời ghế. Trong khi Liverpool đứng thứ 5, đội khách đang ở vị trí thứ 19 và chưa thắng tại Premier League kể từ tháng 8.

Thời gian chuẩn bị ngắn khiến HLV Pochettino khó có thể tạo ra thay đổi toàn diện chỉ sau vài buổi tập. Khả năng MU chơi với hàng thủ ba người đã được nhắc đến, nhưng chưa thể xem đó là lựa chọn chắc chắn.

Nếu áp dụng sơ đồ 3-4-3 hoặc biến thể có một cầu thủ chơi phía sau, tiền đạo Bruno Fernandes nhiều khả năng vẫn là đầu mối sáng tạo quan trọng. Vai trò cụ thể của đội trưởng MU sẽ phụ thuộc vào cách tân HLV sắp xếp nhân sự.

Phía bên kia, HLV Andoni Iraola thừa nhận Liverpool không có nhiều dữ liệu để chuẩn bị cho MU dưới thời Pochettino, bởi đội khách có thể thay đổi cách tiếp cận sau khi thay tướng. Điều đó mở ra cơ hội tạo bất ngờ cho đội khách, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn bởi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi với ý tưởng mới, đồng thời tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận khó khăn.

Phong độ sân nhà của Liverpool là điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn: thầy trò HLV Iraola mới thắng một trong năm trận Premier League tại Anfield. Trong khi đó, MU chưa thua Liverpool kể từ tháng 9/2024 và cũng chưa thất bại tại Anfield kể từ trận thua 0-7 hồi tháng 3/2023.

Những thống kê ấy khiến cuộc so tài thêm khó lường, nhưng thử thách của HLV Pochettino vẫn rất lớn: giúp MU đứng vững ở Anfield và cho thấy những tín hiệu đầu tiên dưới triều đại mới.