Trực tiếp live concert BIGBANG tại Hà Nội: Siêu hit BANG BANG BANG vang lên, fan Việt thỏa mãn trọn vẹn

21h50: BIGBANG khép lại đêm diễn

BIGBANG khép lại đêm diễn bằng ca khúc Still Life trong không khí sôi động và bùng nổ. Giai điệu cuốn hút cùng màn trình diễn đầy năng lượng của các thành viên khiến hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình không ngừng hòa giọng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Đặc biệt, hiệu ứng pháo hoa rực sáng khắp bầu trời đã góp phần đẩy cảm xúc của đêm nhạc lên cao trào, khép lại một đêm diễn đáng nhớ trong tiếng reo hò của người hâm mộ.

21h20: Siêu hit BANG BANG BANG khiến sân Mỹ Đình rung chuyển

Sau các sân khấu solo, BIGBANG xuất hiện trở lại với siêu hit BANG BANG BANG, một trong những ca khúc huyền thoại của nhóm. Bộ ba đã khiến sân Mỹ Đình rung chuyển với những giai điệu đầy sôi động và cuồng nhiệt.

Sau BANG BANG BANG, Sober chính là ca khúc tiếp theo vang lên. Sự liên kết giữa 2 ca khúc đã tạo nên một tiết mục đầy cảm xúc cho khán giả. Đây cũng chính là những ca khúc trong phần cuối dần khép lại Day 1 của concert BIGBANG tại Hà Nội.

21h10: Thủ lĩnh BIGBANG thổi bùng sân khấu với loạt hit đình đám

G-Dragon khiến fan bấn loạn với phong cách biểu diễn quái dị thương hiệu. Xuất hiện trong trang phục tone ngọt ngào nhưng vẫn vô cùng nam tính, nam ca sĩ khiến khán giả bùng nổ với loạt hit đình đám, đặc biệt là Crooked.

Cuối tiết mục, pháo hoa đã được thắp sáng trên bầu trời tạo nên hiệu ứng vô cùng đã mắt. G-Dragon quả không hổ danh là "ông hoàng Kpop" khi khiến khán giả mãn nhãn với tiết mục của mình.

20h50: Taeyang khoe body cực nét trên sân khấu, fan hò hét không ngừng

Sau Daesung, đến lượt Taeyang khiến khán giả bùng nổ với sân khấu solo của mình. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với trang phục đậm chất bad boy, đặc biệt là chiếc áo choàng hở cúc khoe thân hình đầy vạm vỡ.

Phong cách trình diễn đầy sự nam tính nhưng không kém phần quyến rũ của Taeyang khiến fan Việt không thể ngồi im, liên tục hò hét theo từng khoảnh khắc, đặc biệt trong giai điệu bản hit Ringa Linga.

20h35: Daesung trình diễn solo, giọng hát nội lực khiến fan vỡ òa

Sau các tiết mục nhóm, BIGBANG lui vào hậu trường để chuẩn bị cho những sân khấu solo. Mở đầu các tiết mục solo chính là Daesung, nam ca sĩ mang đến những bản hit của riêng mình với chất giọng đầy nội lực.

Là một trong những vocalist của Kpop, Daesung chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng với khả năng hát live của mình.

20h: BIGBANG tái hiện loạt hit đình đám khiến fan xúc động

Sau màn gửi lời chào đến fan Việt, BIGBANG tiếp tục khiến sân khấu bùng nổ với loạt hit đình đám như: Blue, Loser, If You,... Cả 3 thành viên đều gây ấn tượng với khả năng hát live đầy cảm xúc và nội lực.

Những bản hit thanh xuân vang lên khiến fan Việt không khỏi xúc động, nhớ về giai đoạn hoàng kim của nhóm khi còn đầy đủ các thành viên.

19h:55: BIGBANG gửi lời chào fan Việt

Sau khi trình diễn loạt hit, BIGBANG tiến đến khu vực trung tâm sân khấu để gửi lời chào đến fan Việt. Đặc biệt, cả 3 thành viên đều nói tiếng Việt khiến không khí thêm phần bùng nổ.

19h:45: BIGBANG chính thức lộ diện, trình diễn siêu hit Fantastic Baby

Đúng 19h45, BIGBANG chính thức xuất hiện trên sân khấu, mở màn bằng bản hit đình đám Fantastic Baby, khiến hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong phấn khích. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, không khí tại sân vận động đã được đẩy lên cao trào khi người hâm mộ đồng loạt hòa giọng, tạo nên màn chào đón cuồng nhiệt dành cho nhóm nhạc huyền thoại Kpop.

Sự xuất hiện của BIGBANG cùng tiết mục mở màn giàu năng lượng nhanh chóng khuấy động toàn bộ khán đài, đánh dấu khởi đầu bùng nổ cho đêm diễn.

19h:15: Sân khấu concert BIGBANG chính thức lộ diện.

Khán giả bắt đầu di chuyển vào khu ghế ngồi và ổn định vị trí. Sân khấu đêm diễn lộ diện với quy mô hoành tráng, không kém cạnh khi tổ chức tại những quốc gia khác. Khán giả đang vô cùng nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của 3 nhân vật chính.

18h: Khán giả đổ xô về SVĐ Mỹ Đình, không khí nóng hơn bao giờ hết.

Ngày 24/10, BIGBANG chính thức mở màn hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Sự trở lại của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam, đặc biệt khi concert diễn ra trong dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm.

Ngay từ trước giờ diễn, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực sân vận động để check-in, hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị cho đêm nhạc. Không khí háo hức bao trùm địa điểm tổ chức khi khán giả chờ đợi màn tái xuất của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên sân khấu Việt Nam.

Với những người đã đồng hành cùng BIGBANG qua nhiều năm, concert lần này không đơn thuần là một sự kiện âm nhạc. Đây còn là dịp để khán giả sống lại những ký ức gắn liền với các bản hit từng làm nên tên tuổi của nhóm, đồng thời chứng kiến sự trở lại của những thần tượng có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Kpop.

Sức hút của BIGBANG tại Việt Nam cũng được thể hiện qua sự quan tâm dành cho vé concert, bất chấp mức giá được nhiều người hâm mộ đánh giá là cao. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của nhóm vẫn là chủ đề đáng chú ý, ngay cả khi thị trường Kpop liên tục xuất hiện những thế hệ nghệ sĩ mới.

BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] là chuyến lưu diễn thế giới đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm. Tour diễn cũng đánh dấu sự trở lại của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên hành trình lưu diễn toàn cầu sau 9 năm, trở thành dấu mốc đáng chú ý đối với nhóm cũng như cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn dự kiến đi qua 19 thành phố với tổng cộng 33 đêm diễn. Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của hành trình này, với hai đêm concert diễn ra vào ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sau nhiều năm hoạt động và trải qua những giai đoạn thay đổi, BIGBANG vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Hai đêm diễn tại Hà Nội vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một chuyến lưu diễn quốc tế, mà còn là cuộc hội ngộ được mong chờ giữa nhóm nhạc và người hâm mộ Việt Nam.