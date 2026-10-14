Trực tiếp: Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM):

- Lễ dâng hoa, dâng hương; Lễ viếng và Lễ truy điệu

- 07 giờ 30 phút ngày 14/10 diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

- 08 giờ 00 phút: Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ

- Thời gian: Dự kiến 10 giờ ngày 14/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình).

- Số lượng hài cốt liệt sĩ an táng tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ

Sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (quãng đường khoảng 26 km), gồm 4 đợt: Đợt 1 dự kiến xuất phát khoảng 08 giờ 45 phút; Đợt 2, 3, 4 tiếp tục di chuyển và hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10/2026.

Lộ trình dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, từ 08h đến 10h ngày 14/10.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Việc tổ chức cho Nhân dân tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn; không gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Vòng hoa của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính viếng các anh hùng, liệt sỹ

Vòng hoa của Thủ tướng Chính phủ kính viếng các anh hùng, liệt sỹ

Sẵn sàng cho Lễ viếng, truy điệu các liệt sỹ

Đội nghi thức sẵn sàng cho buổi lễ

Các hài cốt liệt sĩ được đặt trong quách, phủ Quốc kỳ trang nghiêm

Lực lượng tiêu binh đứng trang nghiêm tại Lễ viếng, truy điệu

Người dân đứng bên đường với nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sỹ

Hai bên đường người dân đứng rất đông để tiễn đưa các liệt sỹ

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương

Người dân đứng hai bên đường chờ đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Thành phố:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương

Đoàn Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến viếng các anh hùng liệt sỹ

Đoàn Bộ Quốc phòng viếng các anh hùng liệt sỹ

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố, công tác chuẩn bị cho Lễ an táng các anh hùng liệt sĩ đã sẵn sàng

Khu vực an táng các liệt sỹ

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