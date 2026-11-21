Văn hóa không chỉ là cội nguồn làm nên bản sắc mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp sức mạnh nội sinh trong mỗi vùng đất và chỉ thực sự có sức sống khi được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong đời sống. Từ nhận thức đến hành động, từ trách nhiệm của chính quyền, tâm huyết của nghệ nhân đến sự chủ động của mỗi người dân... việc phát huy giá trị văn hóa đang mở ra những cách làm mới, khơi dậy niềm tự hào của mỗi con dân đất Việt. Báo Tuyên Quang cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm ý kiến về vấn đề này.