Trực tiếp lễ khai mạc Asiad 20: Bùng nổ âm nhạc và hình ảnh

19/09/2026 17:32

report Tái hiện Lâu đài Nagoya ở trung tâm sân khấu

Lâu đài Nagoya, một trong những tòa thành cổ mang tính biểu tượng lịch sử và là báu vật quốc gia của Nhật Bản, được đặt ở trung tâm sân khấu, thuộc tiết mục khai màn đặc biệt ấn tượng của nước chủ nhà.

19/09/2026 17:26

report Phần trình diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn Nhật Bản

Tiết mục mở đầu khi sáo Shinobue cất lên, loại sáo tre ngang có âm thanh rất cao, trong trẻo và vang vọng. Đây là nhạc cụ biểu tượng gắn liền với các lễ hội truyền thống và các điệu múa dân gian dân của Nhật Bản. Hàng trăm vũ công xuất hiện trên sân khấu, tạo nên tiết mục mở đầu mãn nhãn về phần nghe và nhìn, mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản.

19/09/2026 17:24

report Không có bãi đỗ xe ở các địa điểm thi đấu Asiad 20

Trong video giới thiệu Asiad 20, Nhật Bản công bố không bố trí bãi giữ xe ở các địa điểm tổ chức các môn thể thao. Nhật Bản truyền thông điệp về lối sống xanh, thúc đẩy CĐV di chuyển đến địa điểm thi đấu bằng các phương tiện công cộng.

19/09/2026 17:17

report Lễ rước và thượng cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA)

19/09/2026 17:14

report Nhật hoàng Naruhito tuyên bố chính thức khai mạc Asiad 20

Nhật hoàng Naruhito thay mặt nước chủ nhà Nhật Bản, công bố chính thức khai mạc Asiad 20.

19/09/2026 17:07

report Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á phát biểu

Ông Sheikh Joaan đại diện Hội đồng Olympic châu Á gửi lời cảm ơn đến Nhật Bản vì đã đứng ra đăng cai Asiad 20 và tổ chức một cách chuyên nghiệp, chỉn chu ngay từ lễ khai mạc.

"Sức mạnh của thể thao không hỏi bạn đến từ đâu và làm gì. Trong thể thao, chỉ có một câu hỏi, bạn sẽ vượt qua giới hạn nào", ông Sheikh Joaan truyền động lực đến hàng nghìn VĐV chuẩn bị tham gia Asiad 20, cạnh tranh cho những tấm huy chương danh giá.

19/09/2026 17:02

report Phát biểu khai mạc Asiad 20

Ông Ohmura Hideaki, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Aichi-Nagoya 2026, phát biểu khai mạc.

19/09/2026 16:59

report Hình ảnh diễu hành Đoàn Thể thao Việt Nam

19/09/2026 16:57

video Video màn diễu hành của Đoàn Thể thao Việt Nam

19/09/2026 16:55

report Nước chủ nhà Nhật Bản diễu hành

Tiếng nhạc dừng lại vài giây để chào đón màn diễu hành của nước chủ nhà. Tại Asiad 20, Nhật Bản cử lực lượng VĐV hùng hậu nhất với gần 1.000 người, đặt quyết tâm đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

19/09/2026 16:52

report Đoàn thể thao Việt Nam tiến ra SVĐ Paloma Mizuho

Thanh Thúy (bóng chuyền) và Quang Kiệt (bóng đá) nhận vinh dự cầm cờ diễu hành cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20. Tại Á vận hội 2026, Việt Nam cử gần 350 VĐV, tranh tài ở 33 môn.

19/09/2026 16:46

report Đoàn thể thao Thái Lan diễu hành

Thái Lan cử hơn 600 VĐV tham dự Asiad 20. Tại Asiad 19, Thái Lan từng đạt thành tích tốt thứ 8 toàn đoàn.

19/09/2026 16:43

report Đoàn thể thao Hàn Quốc, Iran diễu hành ấn tượng

19/09/2026 16:30

report Các đoàn thể thao diễu hành

Đoàn thể thao Afghanistan bắt đầu màn diễn hành của các đoàn thể thao tham dự Asiad 20.

19/09/2026 16:30

report Đoàn thể thao Trung Quốc gây chú ý ở lễ khai mạc Asiad 20

Trung Quốc cử gần 900 VĐV tham dự các môn thể thao tại Asiad 20. Như mọi khi, sự xuất hiện của đoàn thể thao Trung Quốc luôn là tâm điểm ở các lễ khai mạc Á vận hội.

19/09/2026 16:30

report Nhiều hình ảnh ấn tượng trong màn diễu hành của các đoàn thể thao

19/09/2026 16:30

report Đoàn thể thao Indonesia diễu hành

Tại Asiad 20, Indonesia cử hơn 400 VĐV tham dự.

19/09/2026 16:21

report Phần thượng cờ của nước chủ nhà Nhật Bản

Quốc kỳ Nhật Bản được kéo lên ở lễ khai mạc Asiad 20. Nữ ca sĩ Junko Ishihara, huyền thoại của dòng nhạc Enka (dòng nhạc truyền thống trữ tình của Nhật Bản), nhận vinh dự hát Quốc ca.

19/09/2026 16:14

report Những vị khách VIP tại lễ khai mạc Asiad 20

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako (trung tâm), Thái tử Akishino và Công nương Kiko (phải), cùng các quan chức được giới thiệu trong lễ khai mạc Asiad 20.

19/09/2026 16:12

start LỄ KHAI MẠC ASIAD 20 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

19/09/2026 16:01

report Những hình ảnh đầu tiên tại lễ khai mạc Asiad 20

Tâm điểm sân khấu là mô hình trái tim khổng lồ - biểu tượng cho thông điệp mà nước chủ nhà gửi gắm: Asiad 20 không chỉ là ngày hội thể thao 4 năm một lần, mà còn là nhịp cầu kết nối "triệu triệu con" tim châu Á.

Vĩnh Xuân

19/09/2026 15:51

report Nghi thức thắp đuốc đặc biệt tại lễ khai mạc Asiad 20

Tâm điểm đáng chú ý nhất tại lễ khai mạc là khoảnh khắc thắp sáng đài lửa Asiad 20. Ngọn lửa của kỳ đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi được hợp nhất tại lâu đài Nagoya từ ba ngọn lửa đại diện cho các kỳ Asiad mà Nhật Bản từng đăng cai: Tokyo 1958, Hiroshima 1994 và Aichi - Nagoya 2026, trước khi hoàn thành hành trình rước qua 40 địa phương trong tỉnh Aichi.

19/09/2026 15:43

report Đạo diễn Yukihiko Tsutsumi cầm trịch lễ khai mạc Asiad 20

Đạo diễn Yukihiko Tsutsumi (70 tuổi), "quái kiệt" của làng điện ảnh Nhật Bản nhận trọng trách cầm trịch lễ khai mạc. Ông là người đứng sau sự thành công của loạt phim truyền hình trinh thám huyền thoại TRICK và bộ ba phim điện ảnh chuyển thể vĩ đại 20th Century Boys ở xứ mặt trời mọc.

Việc lựa chọn một đạo diễn có nhãn quan điện ảnh sắc sảo thay vì một đạo diễn sự kiện đơn thuần cho thấy ban tổ chức muốn biến lễ khai mạc Asiad 20 thành một tác phẩm nghệ thuật có cốt truyện, có chiều sâu tâm lý và kết cấu chặt chẽ chứ không chỉ là chương trình tạp kỹ ở lễ khai mạc.

Đạo diễn Tsutsumi không muốn để các VĐV và diễn viên chìm nghỉm trong ánh sáng rực rỡ. Ông muốn biến họ thành những điểm sáng ở SVĐ. Hàng ngàn tình nguyện viên, nghệ sĩ múa và võ sư địa phương được tập hợp và huấn luyện nghiêm ngặt suốt nhiều tháng trời, sẵn sàng cho lễ khai mạc đột phá, mang đậm dấu ấn vùng đất Chubu đậm đà bản sắc ở Nhật Bản.

19/09/2026 15:21

report Không khí trước giờ khai mạc tại SVĐ Paloma Mizuho

Vĩnh Xuân

Chiều ngày 19/9, Lễ Asiad 2026 diễn ra tại sân vận động Paloma Mizuho (Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản), bắt đầu 16 ngày tranh tài sôi động kéo dài đến ngày 4/10. Đây là lần thứ ba xứ sở hoa anh đào đăng cai Đại hội Thể thao châu Á, đánh dấu sự trở lại sau 32 năm kể từ kỳ đại hội ở Hiroshima năm 1994.

Lễ khai mạc kéo dài khoảng hai tiếng với chủ đề "Heartbeat" (Nhịp đập), do đạo diễn Yukihiko Tsutsumi chỉ đạo nghệ thuật. Chương trình mang đến sự giao thoa ấn tượng giữa nét đẹp văn hóa truyền thống vùng Aichi - Nagoya và những đột phá công nghệ tương lai. Điểm nhấn thiêng liêng nhất là khoảnh khắc thắp sáng ngọn đuốc đại hội — ngọn lửa được hợp nhất từ ba kỳ đại hội tổ chức tại Nhật Bản (1958, 1994 và 2026). Trước lễ khai mạc, bầu không khí đã được hâm nóng bởi màn biểu diễn múa gậy truyền thống và tiết mục từ nhóm nhạc nam INI, đại sứ của giải đấu.

Kỳ đại hội lần thứ 20 quy tụ hơn 15.000 thành viên thuộc 45 đoàn thể thao, tranh tài ở 43 bộ môn - bao gồm cả những nội dung chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028 như lướt sóng, squash, lẫn các môn quen thuộc như kabaddi hay eSports. Chủ nhà Nhật Bản cử lực lượng kỷ lục với 932 VĐV, dẫn đầu bởi hai gương mặt cầm cờ là Akari Fujinami (vật) và Rimu Nakamura (xe đạp BMX).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 349 vận động viên, đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 huy chương vàng. Sau ngày khai mạc, các nội dung trao huy chương đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 20/9 ở các môn bơi lội, bắn súng, đua xe đạp, karate và cử tạ phối hợp.