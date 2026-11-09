Trực tiếp Lễ bốc thăm, chia bảng các đội tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Chiều 9/11, Lễ bốc thăm, chia bảng các đội tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 chính thức diễn ra tại tầng 6, số 2 Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Giải đấu dự kiến diễn ra vào ngày 14/11, tại U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 500 vận động viên (VĐV) tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng tại địa phương; các viện, trường, đơn vị sự nghiệp; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong ngành và các đơn vị đối tác khách mời.

Công tác bốc thăm chia bảng được livestream trực tiếp trên các nền tảng của đơn vị vận hành giải đấu là Sport Connect và Báo Xây dựng.

Ông Nguyễn Chung Thủy, trọng tài quốc gia, đại diện đội trọng tài Pickleball miền Bắc, cho biết, để đảm bảo tính minh bạch và khách quan, đội trọng tài bốc thăm ngẫu nhiên theo một trong hai hình thức.

"Chẳng hạn, ở nội dung đôi nam có hơn 100 đôi tham dự. Chúng tôi thống nhất chia thành 32 bảng đấu, trong đó khoảng 30 bảng có 3 đội và thêm 2-3 bảng có 4 đội.

Hình ảnh Livestream Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Ở hình thức thứ nhất, các đội được gán số, còn các vị trí được đặt tên theo từng bảng như A1, A2, A3, B1, B2, B3 và tiếp tục đến hết 32 bảng.

Nếu lần quay đầu tiên ra số 100 thì đôi số 100 sẽ là A1, các lần quay tiếp theo lần lượt xác định A2, A3 và cứ thế đến hết 32 bảng.

Ở hình thức thứ hai, chúng tôi dùng AI: đưa ra câu lệnh chia các đội thành 32 bảng, mỗi bảng 3 đội, và hệ thống sẽ tự động phân chia ngẫu nhiên.

Với cả hai cách, kết quả đều đảm bảo công bằng. Buổi bốc thăm được livestream trực tiếp trên các nền tảng của BTC, sau đó chúng tôi xuất kết quả ra file Word hoặc PDF để tất cả VĐV đều có thể theo dõi", ông Chung Thủy cho biết.

Với số lượng khoảng 500 VĐV, thi đấu ở khoảng 19 sân, ông Chung Thủy cho biết, phương án chia bảng 3 đội, lấy nhất và nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp là phương án hợp lý nhất.

Theo đại diện tổ trọng tài, phương án này đảm bảo số trận và đáp ứng nội dung chương trình. Dự kiến khai mạc lúc 7h, kết thúc giải đấu vào khoảng 17h30 cùng ngày. Sau đó là Tiệc gala và trao giải.

Nếu số trận nhiều hơn, giải đấu chắc chắn phải tổ chức trong hai ngày hoặc kéo dài thời gian, kéo theo nhiều chi phí phát sinh và ảnh hưởng đến thời gian của VĐV cũng như của Ban Tổ chức.

Về thể thức thi đấu, ở vòng bảng, mỗi trận đấu diễn ra trong 1 hiệp, chạm 11 điểm, đổi sân khi một bên đạt 6 điểm.

Ở vòng loại trực tiếp cho đến hết tứ kết, mỗi trận đấu diễn ra trong 1 hiệp, chạm 13 điểm, đổi sân khi một bên đạt 7 điểm.

BTC họp với tổ trọng tài và đơn vị vận hành Sport Connect.

Ở vòng bán kết và chung kết, mỗi trận đấu diễn ra trong 1 hiệp, chạm 15 điểm, đổi sân khi một bên đạt 8 điểm.

Về cách tính điểm và xếp hạng trong bảng, đôi thắng một trận được 1 điểm, đôi thua được 0 điểm.

Đôi có tổng số điểm cao hơn thì xếp hạng trên. Nếu hai đôi có số điểm bằng nhau thì xét đến điểm hiệu số. Trường hợp điểm hiệu số cũng bằng nhau thì đôi nào thắng trong trận đối đầu trực tiếp sẽ xếp hạng trên. Nếu bằng nhau tất cả các hệ số thì hai đôi sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng.

Đối với time-out và chấn thương, mỗi cặp được quyền xin 1 lần time-out/set, mỗi lần tối đa 1 phút khi bóng ngoài cuộc và được trọng tài chấp thuận.

Mỗi đội được phép đề nghị tạm dừng trận đấu tối đa 1 lần vì lý do y tế như căng cơ hoặc các chấn thương tạm thời và được trọng tài đồng ý, mỗi lần không quá 3 phút.

Trường hợp VĐV gặp chấn thương trong quá trình thi đấu cần nhiều hơn 1 lần hoặc nhiều hơn 3 phút, trọng tài và bộ phận chuyên môn xem xét cho tạm dừng trận đấu để xử lý. Thời gian xử lý và việc tuyên bố không đủ điều kiện thi đấu do trọng tài quyết định căn cứ tình trạng thực tế.

Thông tin giải: Tên chính thức: Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Đơn vị tổ chức: Báo Xây dựng - Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng. Cơ quan phối hợp: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn pickleball Việt Nam Đối tác công nghệ: Sport Connect Thời gian thi đấu: Ngày 14/11/2026. Địa điểm: U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội. Quy mô dự kiến: Khoảng 500 vận động viên. Nội dung thi đấu: 5 nội dung thuộc Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào. Tổng giá trị tiền thưởng: 216 triệu đồng.